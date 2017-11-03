Товарные фиды для динамических кампаний в Яндекс.Директ: элементы и примеры

Продолжаем серию статей про настройку динамических поисковых кампаний (Dynamic Search Ads). Ранее я писал про
Категории фидов в Яндекс.Директ
В сервисе доступны такие категории фидов:
- «Розничная торговля».
- «Отели».
- «Недвижимость».
- «Автомобили».
- «Авиабилеты».
Рассмотрим каждую категорию и требования для фидов подробнее.
Как подготовить фид для «Розничной торговли»
Сформируйте фид в формате YML. Любой XML-документ может содержать только один корневой элемент.
Формат YML в качестве корневого использует элемент <yml_catalog>. Атрибут date элемента <yml_catalog> должен соответствовать дате и времени генерации YML-файла на стороне рекламодателя. Задайте дату в формате YYYY-MM-DD hh:mm.
Список товарных предложений рекламодателя содержится в элементе <offers>. Каждое товарное предложение описывается отдельным элементом <offer>. Элемент может использоваться с атрибутом available, обозначающим товары в наличии.
Элемент
Описание
type
Тип описания предложения. Значение должно быть vendor.model.
Обязательный элемент.
model
Модель.
Обязательный элемент.
vendor
Производитель.
Обязательный элемент.
vendorCode
Код товара (укажите код производителя).
typePrefix
Тип / категория товара (например, «мобильный телефон», «стиральная машина», «угловой диван»).
id
Идентификатор товара.
Обязательный элемент.
url
URL страницы товара.
Обязательный элемент.
price
Актуальная стоимость товара.
Обязательный элемент.
oldprice
Старая цена на товар, которая обязательно должна быть выше новой цены (price).
currencyId
Валюта (RUR, USD, UAH, KZT).
Обязательный элемент.
categoryId
Идентификатор категории товара, присвоенный рекламодателем (целое число не более 18 знаков). Товарное предложение может принадлежать только одной категории.
Обязательный элемент. Элемент <offer> может содержать только один элемент <categoryId>.
market_category
Категория товара, в которой он должен быть размещен на Яндекс.Маркете.
picture
Ссылка на изображение .
Обязательный элемент.
store
Возможность купить товар в розничном магазине:
pickup
Возможность самовывоза из пунктов выдачи:
delivery
Возможность курьерской доставки товара:
description
Описание товарного предложения.
sales_notes
Информация о заказе:
manufacturer_warranty
Наличие гарантии:
country_of_origin
Страна производства товара.
adult
Категории товара «для взрослых»:
age
Возрастная категория товара.
downloadable
Возможность скачать товар:
Пример:
<offer id="1234567" type="vendor.model" available="true">
<url>http://www.надежнаятехника.рф/catalog/element/index.php?from=ya_market&
utm_source=ya_market&utm_medium=cpc&</url> <price>889.00</price>
<oldprice>17000.00</oldprice> <currencyId>UAH</currencyId>
<categoryId>1111</categoryId> <picture>http://89.123.45.678/catalog/photo/19/6.JPG</picture>
<store>false</store> <pickup>false</pickup> <delivery>true</delivery>
<typePrefix>Принтер</typePrefix> <vendor>НP</vendor>
<model>Deskjet D2663</model>
<description>Серия принтеров для людей, которым нужен надежный, простой в
использовании цветной принтер для повседневной печати...</description>
<sales_notes>Необходима предоплата.</sales_notes>
<manufacturer_warranty>true</manufacturer_warranty>
<country_of_origin>Япония</country_of_origin> </offer>
Как составить фид для «Отелей»
Для типа бизнеса «Отели» вы можете использовать фид «Отели и аренда жилья» Google Рекламы (формат CSV). Содержимое столбцов отделяется друг от друга запятой. Данные в фиде должны быть в кодировке UTF-8.
Элемент
Описание
Property ID
Идентификатор отеля.
Обязательный элемент.
Property name
Название отеля.
Обязательный элемент.
Final URL
URL страницы предложения.
Обязательный элемент.
Destination name
Местоположение отеля (не более 25 символов).
Обязательный элемент.
Image URL
Ссылка на изображение. Рекомендуемый размер изображения — минимум 500px по одной из сторон.
Обязательный элемент (для смарт-баннеров).
Price
Цена предложения. Число и код валюты в кодировке ISO 4217. Используйте точку (.) в качестве десятичного разделителя. Рекомендуемый элемент.
Star rating
Количество звезд. Целое число от 1 до 5.
Score
Пользовательская оценка, число. Используйте точку (.) в качестве десятичного разделителя.
Max score
Максимально возможная оценка, целое число. По умолчанию 5.
Facilities
Услуги отеля. Укажите значения через точку с запятой: бар; бассейн; бесплатный Wi-Fi.
Значения с запятой заключите в кавычки ("").
Как подготовить фид для «Недвижимости»
Для этой категории фид должен быть представлен в формате YRL (Yandex Realty Language). Формат разработан в Яндексе и рекомендован для размещения информации в Яндекс.Недвижимости.
Список предложений о продаже недвижимости рекламодателя содержится в элементе <offers>. Каждое товарное предложение (квартира) описывается отдельным элементом <offer>.
В одном фиде можно передавать информацию о жилых комплексах разных застройщиков. Для этого укажите в каждом <offer> правовую информацию о застройщике в элементе <sales-agent>.
Элемент
Описание
internal-id
Идентификатор товарного предложения.
Обязательный элемент.
type
Тип сделки.
Значение — только «продажа».
Обязательный элемент.
location
Набор элементов, описывающих местоположение объекта. Во вложенных тегах — детали информации об адресе объекта.
locality-name
Название населенного пункта.
Обязательный элемент.
sub-locality-name
Район населенного пункта.
Рекомендуемый элемент.
address
Улица и номер дома.
Рекомендуемый элемент.
metro
Ближайшая станция метро.
Если станций несколько, каждая должна быть указана в отдельном элементе. Во вложенных тегах укажите подробную информацию.
name
Название станции метро.
Рекомендуемый элемент.
time-on-transport
Время до метро в минутах на транспорте.
Рекомендуемый элемент.
time-on-foot
Время до метро в минутах пешком.
Рекомендуемый элемент.
image
Ссылка на изображение. Если в фиде указано несколько изображений, по умолчанию используется первое.
Обязательный элемент.
url
Ссылка на страницу товарного предложения.
Обязательный элемент.
price
Набор элементов, описывающих стоимость объекта. Во вложенных тегах — цена и валюта, в которой указана стоимость:
value
Цена.
Рекомендуемый элемент.
currency
Валюта, в которой указана цена.
building-name
Название жилого комплекса. По этому элементу квартиры объединяют в ЖК.
Если название ЖК неизвестно, укажите улицу и номер дома (например, Пушкинская, 25).
Обязательный элемент.
sales-agent
Информация о застройщике. Во вложенных тегах укажите подробную информацию.
organization
Полное название юридического лица застройщика.
Обязательный элемент.
area
Общая площадь.
Значение и единица измерения площади передаются во вложенных тегах.
value
Площадь.
Указывается числовое значение.
Рекомендуемый элемент.
unit
Единица площади помещения.
Элемент используется, если цена указана за единицу площади.
Возможные значения: «кв. м»/«sq. m».
Рекомендуемый элемент.
floor
Этаж.
Рекомендуемый элемент.
Фиды с предложениями об аренде недвижимости не принимаются.
Пример:
<offer internal-id="15782295"> <type>продажа</type>
<property-type>жилая</property-type> <category>квартира</category>
<url>http://www.developer.ru/search18</url>
<creation-date>2015-04-02T19:00:06+03:00</creation-date> <location>
<locality-name>Санкт-Петербург</locality-name>
<sub-locality-name>о. Васильевский</sub-locality-name>
<address>18-я линия В.О., 32</address> <metro>
<name>Василеостровская</name> <time-on-foot>10</time-on-foot>
<time-on-transport>5</time-on-transport> </metro> </location> <price>
<value>4780000</value> <currency>UAH</currency> </price> <sales-agent>
<organization>ЗАО "Застройщик"</organization>
</sales-agent> <floor>13</floor> <floors-total>15</floors-total> <area>
<value>63.00</value> <unit>кв. м</unit> </area>
<building-name>Северная фантазия</building-name>
<image>http://www.developer.ru/images/plans/000001289.jpg</image>
</offer>
Как сформировать фид для «Автомобилей»
В этой категории можно использовать фид для Авто.ру (формат XML). Данные в фиде должны быть в кодировке UTF-8.
Список предложений рекламодателя содержится в элементе <cars>. Каждый автомобиль описывается отдельным элементом <car>.
Элемент
Описание
unique_id
Идентификатор товарного предложения.
Обязательный элемент, если нет элемента vin.
mark_id
Марка автомобиля.
folder_id
Наименование модели.
Обязательный элемент.
modification_id
Наименование модификации.
Обязательный элемент.
url
Ссылка на страницу товарного предложения.
Обязательный элемент.
images
Ссылка на изображение конкретной модели/модификации модели.
Обязательный элемент.
body_type
Тип кузова.
Обязательный элемент.
year
Год выпуска.
Обязательный элемент.
price
Цена автомобиля.
Обязательный элемент.
currency
Валюта, в которой указана цена.
vin
VIN-номер (17 символов).
Пример фида:
<?xml version="1.0"?><data> <cars> <car>
<mark_id>Ford</mark_id> <folder_id>Fusion</folder_id>
<modification_id>1.4d AT (68 л.с.)</modification_id>
<url>http://www.auto.ru/1</url>
<images>http://picture.auto.ru/1.jpg</images>
<body_type>Хэтчбек 5 дв.</body_type>
<color>красный</color> <availability>в наличии</availability>
<custom>растаможен</custom> <year>2015</year>
<price>575000</price>
<currency>UAH</currency> <vin>XWBCA41ZXDK259205</vin>
</car> </cars></data>
Как подготовить фид для «Авиабилетов»
Для этой категории используйте фид «Авиабилеты» Google Рекламы (формат CSV). Содержимое столбцов отделяется друг от друга запятой. Данные в фиде должны быть в кодировке UTF-8.
Элемент
Описание
Final URL
URL страницы предложения.
Обязательный элемент.
Image URL
Ссылка на изображение. Рекомендуемый размер изображения — минимум 500px по одной из сторон.
Обязательный элемент (для смарт-баннеров).
Flight price
Цена предложения. Число и код валюты в кодировке ISO 4217. Используйте точку (.) в качестве десятичного разделителя.
Рекомендуемый элемент.
Destination ID
Идентификатор пункта назначения.
Обязательный элемент.
Origin ID
Идентификатор пункта отправления.
Destination name
Название пункта назначения.
Обязательный элемент.
Origin name
Название пункта отправления.
Как добавить фид
Для добавления фида в Яндекс.Директ перейдите в интерфейсе по ссылке «Фиды» внизу под кампаниями.
Затем нажмите «Добавить фид».
Для загрузки фида используйте ссылку или файл.
Как добавить фид по ссылке
Для размещения на сайте размер фида не должен превышать 512 Мб. Один раз в сутки фид скачивает робот и импортирует в Яндекс.Директ. При генерации динамических объявлений робот проверяет фид для отбора товарных предложений по заданным фильтрам один раз в сутки или чаще, если это возможно.
Файл должен быть доступен по протоколу HTTP, HTTPS или FTP. Для доступа используйте авторизацию.
Если в ссылках в фиде указаны UTM-метки, которые не подходят для отслеживания рекламной кампании, рекомендую удалить их. Для этого установите флажок «Автоматически удалять UTM-метки». Добавить новые UTM-метки можно на странице редактирования группы объявлений.
Вы можете разместить фид в архиве, созданном с помощью алгоритма сжатия ZIP (расширение .zip) или GNU ZIP (расширение .gz).
Как добавить файл с фидом
Выберите необходимый для загрузки файл. Размер загружаемого файла не должен превышать 512 Мб. При обновлении файл скачивается роботом, и новые данные импортируются в Яндекс.Директ.
Вы можете разместить фид в архиве, созданном с помощью алгоритма сжатия ZIP (расширение .zip) или GNU ZIP (расширение .gz).
Если при добавлении фида произошла ошибка (например, размер / формат / ссылка на фид не соответствуют требованиям), вы увидите статус «Ошибка загрузки». Для просмотра отчета об ошибках перейдите по ссылке «Подробнее».
Как происходит валидация фида
Условия проверки при чтении файла:
- все обязательные элементы присутствуют;
- все названия элементов корректные;
- каждый элемент присутствует не более одного раза.
При невыполнении любого из этих условий файл отклоняется.
Если вы измените ссылку или параметры авторизации, файл автоматически отправится на повторную валидацию.
Вывод
Мы рассмотрели все варианты и форматы фидов для настройки динамических кампаний в Яндекс Директ.
Напомню, для правильного создания фида:
- Определите ваш тип бизнеса.
- Настройте фид в зависимости от типа бизнеса.
Совет: чем больше полей заполнено в фиде, тем лучше система сможет определить нужного пользователя.
- Загрузите фид в аккаунт Яндекс.Директ.
В следующей статье я расскажу, как настроить кампании с таргетингом на содержание сайта и на фид страниц.
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