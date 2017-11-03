Товарные фиды для динамических кампаний в Яндекс.Директ: элементы и примеры

Продолжаем серию статей про настройку динамических поисковых кампаний (Dynamic Search Ads). Ранее я писал про DSA для Google Рекламы . Сегодня рассмотрим элементы и примеры фидов для Яндекс.Директ.

Товарный фид — файл с данными о всех товарах на сайте и их атрибутах (уникальные идентификаторы, ссылки на товары и их изображения).

Категории фидов в Яндекс.Директ

В сервисе доступны такие категории фидов:

«Розничная торговля». «Отели». «Недвижимость». «Автомобили». «Авиабилеты».

Рассмотрим каждую категорию и требования для фидов подробнее.

Как подготовить фид для «Розничной торговли»

Сформируйте фид в формате YML. Любой XML-документ может содержать только один корневой элемент.

Формат YML в качестве корневого использует элемент <yml_catalog>. Атрибут date элемента <yml_catalog> должен соответствовать дате и времени генерации YML-файла на стороне рекламодателя. Задайте дату в формате YYYY-MM-DD hh:mm.

Список товарных предложений рекламодателя содержится в элементе <offers>. Каждое товарное предложение описывается отдельным элементом <offer>. Элемент может использоваться с атрибутом available, обозначающим товары в наличии.

Элемент Описание type Тип описания предложения. Значение должно быть vendor.model. Обязательный элемент. model Модель. Обязательный элемент. vendor Производитель. Обязательный элемент. vendorCode Код товара (укажите код производителя). typePrefix Тип / категория товара (например, «мобильный телефон», «стиральная машина», «угловой диван»). id Идентификатор товара. Обязательный элемент. url URL страницы товара. Обязательный элемент. price Актуальная стоимость товара. Обязательный элемент. oldprice Старая цена на товар, которая обязательно должна быть выше новой цены (price). currencyId Валюта (RUR, USD, UAH, KZT). Обязательный элемент. categoryId Идентификатор категории товара, присвоенный рекламодателем (целое число не более 18 знаков). Товарное предложение может принадлежать только одной категории. Обязательный элемент. Элемент <offer> может содержать только один элемент <categoryId>. market_category Категория товара, в которой он должен быть размещен на Яндекс.Маркете. picture Ссылка на изображение . Обязательный элемент. store Возможность купить товар в розничном магазине: true — товар можно купить в розничном магазине;

false — возможность покупки в розничном магазине отсутствует. pickup Возможность самовывоза из пунктов выдачи: true — товар можно забрать самостоятельно;

false — нельзя забрать. delivery Возможность курьерской доставки товара: true — возможна курьерская доставка;

false — товар без доставки. description Описание товарного предложения. sales_notes Информация о заказе: минимальная сумма заказа, минимальная партия товара, необходимость предоплаты;

варианты оплаты, описание акций и распродаж. manufacturer_warranty Наличие гарантии: true — товар с официальной гарантией;

false — товар без официальной гарантии. country_of_origin Страна производства товара. adult Категории товара «для взрослых»: true — да;

false — нет. age Возрастная категория товара. downloadable Возможность скачать товар: true — товар можно скачать;

false — товар нельзя скачать.

Пример:

<offer id="1234567" type="vendor.model" available="true"> <url>http://www.надежнаятехника.рф/catalog/element/index.php?from=ya_market& utm_source=ya_market&utm_medium=cpc&</url> <price>889.00</price> <oldprice>17000.00</oldprice> <currencyId>UAH</currencyId> <categoryId>1111</categoryId> <picture>http://89.123.45.678/catalog/photo/19/6.JPG</picture> <store>false</store> <pickup>false</pickup> <delivery>true</delivery> <typePrefix>Принтер</typePrefix> <vendor>НP</vendor> <model>Deskjet D2663</model> <description>Серия принтеров для людей, которым нужен надежный, простой в использовании цветной принтер для повседневной печати...</description> <sales_notes>Необходима предоплата.</sales_notes> <manufacturer_warranty>true</manufacturer_warranty> <country_of_origin>Япония</country_of_origin> </offer>

Как составить фид для «Отелей»

Для типа бизнеса «Отели» вы можете использовать фид «Отели и аренда жилья» Google Рекламы (формат CSV). Содержимое столбцов отделяется друг от друга запятой. Данные в фиде должны быть в кодировке UTF-8.

Элемент Описание Property ID Идентификатор отеля. Обязательный элемент. Property name Название отеля. Обязательный элемент. Final URL URL страницы предложения. Обязательный элемент. Destination name Местоположение отеля (не более 25 символов). Обязательный элемент. Image URL Ссылка на изображение. Рекомендуемый размер изображения — минимум 500px по одной из сторон. Обязательный элемент (для смарт-баннеров). Price Цена предложения. Число и код валюты в кодировке ISO 4217. Используйте точку (.) в качестве десятичного разделителя. Рекомендуемый элемент. Star rating Количество звезд. Целое число от 1 до 5. Score Пользовательская оценка, число. Используйте точку (.) в качестве десятичного разделителя. Max score Максимально возможная оценка, целое число. По умолчанию 5. Facilities Услуги отеля. Укажите значения через точку с запятой: бар; бассейн; бесплатный Wi-Fi.

Значения с запятой заключите в кавычки ("").

Как подготовить фид для «Недвижимости»

Для этой категории фид должен быть представлен в формате YRL (Yandex Realty Language). Формат разработан в Яндексе и рекомендован для размещения информации в Яндекс.Недвижимости.

Список предложений о продаже недвижимости рекламодателя содержится в элементе <offers>. Каждое товарное предложение (квартира) описывается отдельным элементом <offer>.

В одном фиде можно передавать информацию о жилых комплексах разных застройщиков. Для этого укажите в каждом <offer> правовую информацию о застройщике в элементе <sales-agent>.

Элемент Описание internal-id Идентификатор товарного предложения. Обязательный элемент. type Тип сделки. Значение — только «продажа». Обязательный элемент. location Набор элементов, описывающих местоположение объекта. Во вложенных тегах — детали информации об адресе объекта.

Обязательный элемент. locality-name Название населенного пункта. Обязательный элемент. sub-locality-name Район населенного пункта. Рекомендуемый элемент. address Улица и номер дома. Рекомендуемый элемент. metro Ближайшая станция метро. Если станций несколько, каждая должна быть указана в отдельном элементе. Во вложенных тегах укажите подробную информацию.

Рекомендуемый элемент. name Название станции метро. Рекомендуемый элемент. time-on-transport Время до метро в минутах на транспорте. Рекомендуемый элемент. time-on-foot Время до метро в минутах пешком. Рекомендуемый элемент. image Ссылка на изображение. Если в фиде указано несколько изображений, по умолчанию используется первое. Обязательный элемент. url Ссылка на страницу товарного предложения. Обязательный элемент. price Набор элементов, описывающих стоимость объекта. Во вложенных тегах — цена и валюта, в которой указана стоимость:

Рекомендуемый элемент. value Цена. Рекомендуемый элемент. currency Валюта, в которой указана цена. building-name Название жилого комплекса. По этому элементу квартиры объединяют в ЖК. Если название ЖК неизвестно, укажите улицу и номер дома (например, Пушкинская, 25). Обязательный элемент. sales-agent Информация о застройщике. Во вложенных тегах укажите подробную информацию.

Обязательный элемент. organization Полное название юридического лица застройщика. Обязательный элемент. area Общая площадь. Значение и единица измерения площади передаются во вложенных тегах.



Рекомендуемый элемент. value Площадь. Указывается числовое значение. Рекомендуемый элемент. unit Единица площади помещения. Элемент используется, если цена указана за единицу площади. Возможные значения: «кв. м»/«sq. m». Рекомендуемый элемент. floor Этаж. Рекомендуемый элемент.

Фиды с предложениями об аренде недвижимости не принимаются.

Пример:

<offer internal-id="15782295"> <type>продажа</type> <property-type>жилая</property-type> <category>квартира</category> <url>http://www.developer.ru/search18</url> <creation-date>2015-04-02T19:00:06+03:00</creation-date> <location> <locality-name>Санкт-Петербург</locality-name> <sub-locality-name>о. Васильевский</sub-locality-name> <address>18-я линия В.О., 32</address> <metro> <name>Василеостровская</name> <time-on-foot>10</time-on-foot> <time-on-transport>5</time-on-transport> </metro> </location> <price> <value>4780000</value> <currency>UAH</currency> </price> <sales-agent> <organization>ЗАО "Застройщик"</organization> </sales-agent> <floor>13</floor> <floors-total>15</floors-total> <area> <value>63.00</value> <unit>кв. м</unit> </area> <building-name>Северная фантазия</building-name> <image>http://www.developer.ru/images/plans/000001289.jpg</image> </offer>

Как сформировать фид для «Автомобилей»

В этой категории можно использовать фид для Авто.ру (формат XML). Данные в фиде должны быть в кодировке UTF-8.

Список предложений рекламодателя содержится в элементе <cars>. Каждый автомобиль описывается отдельным элементом <car>.

Элемент Описание unique_id Идентификатор товарного предложения. Обязательный элемент, если нет элемента vin. mark_id Марка автомобиля.

Обязательный элемент. folder_id Наименование модели. Обязательный элемент. modification_id Наименование модификации. Обязательный элемент. url Ссылка на страницу товарного предложения. Обязательный элемент. images Ссылка на изображение конкретной модели/модификации модели. Обязательный элемент. body_type Тип кузова. Обязательный элемент. year Год выпуска. Обязательный элемент. price Цена автомобиля. Обязательный элемент. currency Валюта, в которой указана цена.

Обязательный элемент. vin VIN-номер (17 символов).

Пример фида:

<?xml version="1.0"?><data> <cars> <car> <mark_id>Ford</mark_id> <folder_id>Fusion</folder_id> <modification_id>1.4d AT (68 л.с.)</modification_id> <url>http://www.auto.ru/1</url> <images>http://picture.auto.ru/1.jpg</images> <body_type>Хэтчбек 5 дв.</body_type> <color>красный</color> <availability>в наличии</availability> <custom>растаможен</custom> <year>2015</year> <price>575000</price> <currency>UAH</currency> <vin>XWBCA41ZXDK259205</vin> </car> </cars></data>

Как подготовить фид для «Авиабилетов»

Для этой категории используйте фид «Авиабилеты» Google Рекламы (формат CSV). Содержимое столбцов отделяется друг от друга запятой. Данные в фиде должны быть в кодировке UTF-8.

Элемент Описание Final URL URL страницы предложения. Обязательный элемент. Image URL Ссылка на изображение. Рекомендуемый размер изображения — минимум 500px по одной из сторон. Обязательный элемент (для смарт-баннеров). Flight price Цена предложения. Число и код валюты в кодировке ISO 4217. Используйте точку (.) в качестве десятичного разделителя. Рекомендуемый элемент. Destination ID Идентификатор пункта назначения. Обязательный элемент. Origin ID Идентификатор пункта отправления. Destination name Название пункта назначения. Обязательный элемент. Origin name Название пункта отправления.

Как добавить фид

Для добавления фида в Яндекс.Директ перейдите в интерфейсе по ссылке «Фиды» внизу под кампаниями.

Затем нажмите «Добавить фид».

Для загрузки фида используйте ссылку или файл.

Как добавить фид по ссылке

Для размещения на сайте размер фида не должен превышать 512 Мб. Один раз в сутки фид скачивает робот и импортирует в Яндекс.Директ. При генерации динамических объявлений робот проверяет фид для отбора товарных предложений по заданным фильтрам один раз в сутки или чаще, если это возможно.

Файл должен быть доступен по протоколу HTTP, HTTPS или FTP. Для доступа используйте авторизацию.

Если в ссылках в фиде указаны UTM-метки, которые не подходят для отслеживания рекламной кампании, рекомендую удалить их. Для этого установите флажок «Автоматически удалять UTM-метки». Добавить новые UTM-метки можно на странице редактирования группы объявлений.

Вы можете разместить фид в архиве, созданном с помощью алгоритма сжатия ZIP (расширение .zip) или GNU ZIP (расширение .gz).

Как добавить файл с фидом

Выберите необходимый для загрузки файл. Размер загружаемого файла не должен превышать 512 Мб. При обновлении файл скачивается роботом, и новые данные импортируются в Яндекс.Директ.

Вы можете разместить фид в архиве, созданном с помощью алгоритма сжатия ZIP (расширение .zip) или GNU ZIP (расширение .gz).

Если при добавлении фида произошла ошибка (например, размер / формат / ссылка на фид не соответствуют требованиям), вы увидите статус «Ошибка загрузки». Для просмотра отчета об ошибках перейдите по ссылке «Подробнее».

Как происходит валидация фида

Валидация — комплексная проверка соблюдения требований.

Условия проверки при чтении файла:

все обязательные элементы присутствуют;

все названия элементов корректные;

каждый элемент присутствует не более одного раза.

При невыполнении любого из этих условий файл отклоняется.

Если вы измените ссылку или параметры авторизации, файл автоматически отправится на повторную валидацию.

Вывод

Мы рассмотрели все варианты и форматы фидов для настройки динамических кампаний в Яндекс Директ.

Напомню, для правильного создания фида:

Определите ваш тип бизнеса. Настройте фид в зависимости от типа бизнеса.

Совет: чем больше полей заполнено в фиде, тем лучше система сможет определить нужного пользователя. Загрузите фид в аккаунт Яндекс.Директ.

В следующей статье я расскажу, как настроить кампании с таргетингом на содержание сайта и на фид страниц.