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Товарные фиды для динамических кампаний в Яндекс.Директ: элементы и примеры
Сергей Бережной
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Продолжаем серию статей про настройку динамических поисковых кампаний (Dynamic Search Ads). Ранее я писал про DSA для Google Рекламы. Сегодня рассмотрим элементы и примеры фидов для Яндекс.Директ.

Товарный фид — файл с данными о всех товарах на сайте и их атрибутах (уникальные идентификаторы, ссылки на товары и их изображения).

Категории фидов в Яндекс.Директ

В сервисе доступны такие категории фидов:

  1. «Розничная торговля».
  2. «Отели».
  3. «Недвижимость».
  4. «Автомобили».
  5. «Авиабилеты».

Рассмотрим каждую категорию и требования для фидов подробнее.

Как подготовить фид для «Розничной торговли»

Сформируйте фид в формате YML. Любой XML-документ может содержать только один корневой элемент.

Формат YML в качестве корневого использует элемент <yml_catalog>. Атрибут date элемента <yml_catalog> должен соответствовать дате и времени генерации YML-файла на стороне рекламодателя. Задайте дату в формате YYYY-MM-DD hh:mm.

Список товарных предложений рекламодателя содержится в элементе <offers>. Каждое товарное предложение описывается отдельным элементом <offer>. Элемент может использоваться с атрибутом available, обозначающим товары в наличии.

Элемент

Описание

type

Тип описания предложения. Значение должно быть vendor.model.

Обязательный элемент.

model

Модель.

Обязательный элемент.

vendor

Производитель.

Обязательный элемент.

vendorCode

Код товара (укажите код производителя).

typePrefix

Тип / категория товара (например, «мобильный телефон», «стиральная машина», «угловой диван»).

id

Идентификатор товара.

Обязательный элемент.

url

URL страницы товара.

Обязательный элемент.

price

Актуальная стоимость товара.

Обязательный элемент.

oldprice

Старая цена на товар, которая обязательно должна быть выше новой цены (price).

currencyId

Валюта (RUR, USD, UAH, KZT).

Обязательный элемент.

categoryId

Идентификатор категории товара, присвоенный рекламодателем (целое число не более 18 знаков). Товарное предложение может принадлежать только одной категории.

Обязательный элемент. Элемент <offer> может содержать только один элемент <categoryId>.

market_category

Категория товара, в которой он должен быть размещен на Яндекс.Маркете.

picture

Ссылка на изображение .

Обязательный элемент.

store

Возможность купить товар в розничном магазине:

  • true — товар можно купить в розничном магазине;
  • false — возможность покупки в розничном магазине отсутствует.

pickup

Возможность самовывоза из пунктов выдачи:

  • true — товар можно забрать самостоятельно;
  • false — нельзя забрать.

delivery

Возможность курьерской доставки товара:

  • true — возможна курьерская доставка;
  • false — товар без доставки.

description

Описание товарного предложения.

sales_notes

Информация о заказе:

  • минимальная сумма заказа, минимальная партия товара, необходимость предоплаты;
  • варианты оплаты, описание акций и распродаж.

manufacturer_warranty

Наличие гарантии:

  • true — товар с официальной гарантией;
  • false — товар без официальной гарантии.

country_of_origin

Страна производства товара.

adult

Категории товара «для взрослых»:

  • true — да;
  • false — нет.

age

Возрастная категория товара.

downloadable

Возможность скачать товар:

  • true — товар можно скачать;
  • false — товар нельзя скачать.

Пример:

<offer id="1234567" type="vendor.model" available="true"> 
<url>http://www.надежнаятехника.рф/catalog/element/index.php?from=ya_market&amp;
utm_source=ya_market&amp;utm_medium=cpc&amp</url> <price>889.00</price> 
<oldprice>17000.00</oldprice> <currencyId>UAH</currencyId>
 <categoryId>1111</categoryId> <picture>http://89.123.45.678/catalog/photo/19/6.JPG</picture> 
<store>false</store> <pickup>false</pickup> <delivery>true</delivery> 
<typePrefix>Принтер</typePrefix> <vendor>НP</vendor> 
<model>Deskjet D2663</model> 
<description>Серия принтеров для людей, которым нужен надежный, простой в
 использовании цветной принтер для повседневной печати...</description>
 <sales_notes>Необходима предоплата.</sales_notes> 
<manufacturer_warranty>true</manufacturer_warranty>
 <country_of_origin>Япония</country_of_origin> </offer>

Как составить фид для «Отелей»

Для типа бизнеса «Отели» вы можете использовать фид «Отели и аренда жилья» Google Рекламы (формат CSV). Содержимое столбцов отделяется друг от друга запятой. Данные в фиде должны быть в кодировке UTF-8.

Элемент

Описание

Property ID

Идентификатор отеля.

Обязательный элемент.

Property name

Название отеля.

Обязательный элемент.

Final URL

URL страницы предложения.

Обязательный элемент.

Destination name

Местоположение отеля (не более 25 символов).

Обязательный элемент.

Image URL

Ссылка на изображение. Рекомендуемый размер изображения — минимум 500px по одной из сторон.

Обязательный элемент (для смарт-баннеров).

Price

Цена предложения. Число и код валюты в кодировке ISO 4217. Используйте точку (.) в качестве десятичного разделителя. Рекомендуемый элемент.

Star rating

Количество звезд. Целое число от 1 до 5.

Score

Пользовательская оценка, число. Используйте точку (.) в качестве десятичного разделителя.

Max score

Максимально возможная оценка, целое число. По умолчанию 5.

Facilities

Услуги отеля. Укажите значения через точку с запятой: бар; бассейн; бесплатный Wi-Fi.

Значения с запятой заключите в кавычки ("").

Как подготовить фид для «Недвижимости»

Для этой категории фид должен быть представлен в формате YRL (Yandex Realty Language). Формат разработан в Яндексе и рекомендован для размещения информации в Яндекс.Недвижимости.

Список предложений о продаже недвижимости рекламодателя содержится в элементе <offers>. Каждое товарное предложение (квартира) описывается отдельным элементом <offer>.

В одном фиде можно передавать информацию о жилых комплексах разных застройщиков. Для этого укажите в каждом <offer> правовую информацию о застройщике в элементе <sales-agent>.

Элемент

Описание

internal-id

Идентификатор товарного предложения.

Обязательный элемент.

type

Тип сделки.

Значение — только «продажа».

Обязательный элемент.

location

Набор элементов, описывающих местоположение объекта. Во вложенных тегах — детали информации об адресе объекта.
Обязательный элемент.

locality-name

Название населенного пункта.

Обязательный элемент.

sub-locality-name

Район населенного пункта.

Рекомендуемый элемент.

address

Улица и номер дома.

Рекомендуемый элемент.

metro

Ближайшая станция метро.

Если станций несколько, каждая должна быть указана в отдельном элементе. Во вложенных тегах укажите подробную информацию.
Рекомендуемый элемент.

name

Название станции метро.

Рекомендуемый элемент.

time-on-transport

Время до метро в минутах на транспорте.

Рекомендуемый элемент.

time-on-foot

Время до метро в минутах пешком.

Рекомендуемый элемент.

image

Ссылка на изображение. Если в фиде указано несколько изображений, по умолчанию используется первое.

Обязательный элемент.

url

Ссылка на страницу товарного предложения.

Обязательный элемент.

price

Набор элементов, описывающих стоимость объекта. Во вложенных тегах — цена и валюта, в которой указана стоимость:
Рекомендуемый элемент.

value

Цена.

Рекомендуемый элемент.

currency

Валюта, в которой указана цена.

building-name

Название жилого комплекса. По этому элементу квартиры объединяют в ЖК.

Если название ЖК неизвестно, укажите улицу и номер дома (например, Пушкинская, 25).

Обязательный элемент.

sales-agent

Информация о застройщике. Во вложенных тегах укажите подробную информацию.
Обязательный элемент.

organization

Полное название юридического лица застройщика.

Обязательный элемент.

area

Общая площадь.

Значение и единица измерения площади передаются во вложенных тегах.

Рекомендуемый элемент.

value

Площадь.

Указывается числовое значение.

Рекомендуемый элемент.

unit

Единица площади помещения.

Элемент используется, если цена указана за единицу площади.

Возможные значения: «кв. м»/«sq. m».

Рекомендуемый элемент.

floor

Этаж.

Рекомендуемый элемент.

Фиды с предложениями об аренде недвижимости не принимаются.

Пример:

<offer internal-id="15782295"> <type>продажа</type>
 <property-type>жилая</property-type> <category>квартира</category>
 <url>http://www.developer.ru/search18</url> 
<creation-date>2015-04-02T19:00:06+03:00</creation-date> <location>       
<locality-name>Санкт-Петербург</locality-name>  
 <sub-locality-name>о. Васильевский</sub-locality-name>  
 <address>18-я линия В.О., 32</address>   <metro>     
<name>Василеостровская</name>     <time-on-foot>10</time-on-foot>     
<time-on-transport>5</time-on-transport>  </metro> </location> <price>   
<value>4780000</value>   <currency>UAH</currency> </price> <sales-agent>       
<organization>ЗАО "Застройщик"</organization>    
 </sales-agent> <floor>13</floor> <floors-total>15</floors-total> <area>   
<value>63.00</value>   <unit>кв. м</unit> </area> 
<building-name>Северная фантазия</building-name>
 <image>http://www.developer.ru/images/plans/000001289.jpg</image>
</offer>

Как сформировать фид для «Автомобилей»

В этой категории можно использовать фид для Авто.ру (формат XML). Данные в фиде должны быть в кодировке UTF-8.

Список предложений рекламодателя содержится в элементе <cars>. Каждый автомобиль описывается отдельным элементом <car>.

Элемент

Описание

unique_id

Идентификатор товарного предложения.

Обязательный элемент, если нет элемента vin.

mark_id

Марка автомобиля.
Обязательный элемент.

folder_id

Наименование модели.

Обязательный элемент.

modification_id

Наименование модификации.

Обязательный элемент.

url

Ссылка на страницу товарного предложения.

Обязательный элемент.

images

Ссылка на изображение конкретной модели/модификации модели.

Обязательный элемент.

body_type

Тип кузова.

Обязательный элемент.

year

Год выпуска.

Обязательный элемент.

price

Цена автомобиля.

Обязательный элемент.

currency

Валюта, в которой указана цена.
Обязательный элемент.

vin

VIN-номер (17 символов).

Пример фида:

<?xml version="1.0"?><data>   <cars>       <car>           
<mark_id>Ford</mark_id>           <folder_id>Fusion</folder_id>           
<modification_id>1.4d AT (68 л.с.)</modification_id>           
<url>http://www.auto.ru/1</url>           
<images>http://picture.auto.ru/1.jpg</images>           
<body_type>Хэтчбек 5 дв.</body_type>           
<color>красный</color>           <availability>в наличии</availability>          
 <custom>растаможен</custom>           <year>2015</year>         
  <price>575000</price>          
 <currency>UAH</currency>           <vin>XWBCA41ZXDK259205</vin>       
 </car>    </cars></data>

Как подготовить фид для «Авиабилетов»

Для этой категории используйте фид «Авиабилеты» Google Рекламы (формат CSV). Содержимое столбцов отделяется друг от друга запятой. Данные в фиде должны быть в кодировке UTF-8.

Элемент

Описание

Final URL

URL страницы предложения.

Обязательный элемент.

Image URL

Ссылка на изображение. Рекомендуемый размер изображения — минимум 500px по одной из сторон.

Обязательный элемент (для смарт-баннеров).

Flight price

Цена предложения. Число и код валюты в кодировке ISO 4217. Используйте точку (.) в качестве десятичного разделителя.

Рекомендуемый элемент.

Destination ID

Идентификатор пункта назначения.

Обязательный элемент.

Origin ID

Идентификатор пункта отправления.

Destination name

Название пункта назначения.

Обязательный элемент.

Origin name

Название пункта отправления.

Как добавить фид

Для добавления фида в Яндекс.Директ перейдите в интерфейсе по ссылке «Фиды» внизу под кампаниями.

Как добавить фид в Яндекс.Директ

Затем нажмите «Добавить фид».

Как управлять фидом в Яндекс.Директ

Для загрузки фида используйте ссылку или файл.

Как добавить фид по ссылке

Для размещения на сайте размер фида не должен превышать 512 Мб. Один раз в сутки фид скачивает робот и импортирует в Яндекс.Директ. При генерации динамических объявлений робот проверяет фид для отбора товарных предложений по заданным фильтрам один раз в сутки или чаще, если это возможно.

Файл должен быть доступен по протоколу HTTP, HTTPS или FTP. Для доступа используйте авторизацию.

Если в ссылках в фиде указаны UTM-метки, которые не подходят для отслеживания рекламной кампании, рекомендую удалить их. Для этого установите флажок «Автоматически удалять UTM-метки». Добавить новые UTM-метки можно на странице редактирования группы объявлений.

Вы можете разместить фид в архиве, созданном с помощью алгоритма сжатия ZIP (расширение .zip) или GNU ZIP (расширение .gz).

Как настроить товарный фид для Директа

Как добавить файл с фидом

Выберите необходимый для загрузки файл. Размер загружаемого файла не должен превышать 512 Мб. При обновлении файл скачивается роботом, и новые данные импортируются в Яндекс.Директ.

Вы можете разместить фид в архиве, созданном с помощью алгоритма сжатия ZIP (расширение .zip) или GNU ZIP (расширение .gz).

Как праивльно выбрать формать фида для Директа

Если при добавлении фида произошла ошибка (например, размер / формат / ссылка на фид не соответствуют требованиям), вы увидите статус «Ошибка загрузки». Для просмотра отчета об ошибках перейдите по ссылке «Подробнее».

Как происходит валидация фида

Валидация — комплексная проверка соблюдения требований.

Условия проверки при чтении файла:

  • все обязательные элементы присутствуют;
  • все названия элементов корректные;
  • каждый элемент присутствует не более одного раза.

При невыполнении любого из этих условий файл отклоняется.

Если вы измените ссылку или параметры авторизации, файл автоматически отправится на повторную валидацию.

Вывод

Мы рассмотрели все варианты и форматы фидов для настройки динамических кампаний в Яндекс Директ.

Напомню, для правильного создания фида:

  1. Определите ваш тип бизнеса.
  2. Настройте фид в зависимости от типа бизнеса.
    Совет: чем больше полей заполнено в фиде, тем лучше система сможет определить нужного пользователя.
  3. Загрузите фид в аккаунт Яндекс.Директ.

В следующей статье я расскажу, как настроить кампании с таргетингом на содержание сайта и на фид страниц.

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Яндекс.Директ товарные объявления категории товаров YML-файл создание фида товаров настройка кампании динамические объявления Яндекс динамические кампании UTM-метки рекламная кампания динамические объявления
Сергей Бережной

К команде Netpeak присоединился в 2017 году.

Сертифицированный специалист по Google Analytics, Google Adwords: поисковой, мобильной, медийной рекламе, Bing, myTarget.

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