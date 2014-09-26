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Вопрос-ответ: что нужно знать о семантическом ядре, ключевых словах и видах запросов? Отвечает CEO Serpstat (ex. Prodvigator) Олег Саламаха
Олег Саламаха
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Мы запускаем новую подрубрику «Вопрос-ответ», в которой специалисты Netpeak помогут разобраться с наболевшими проблемами читателей. Все вопросы в подрубрике будут разбиты по тематике: SEO, контекст, веб-аналитика, блогинг. Вопрос-ответ: что нужно знать о семантическом ядре, ключевых словах и видах запросов? Отвечает CEO Prodvigator Олег Саламаха.

Сегодня приглашаем в комментарии всех, у кого есть вопросы:

  • о составлении семантического ядра;
  • подборе запросов;
  • работе с ключевыми словами;
  • анализе семантики конкурентов.

На вопросы читателей отвечает CEO Serpstat (ex. Prodvigator) Олег Саламаха. Кстати, Serpstat (ex. Prodvigator) сегодня анализирует данные более 16 миллионов доменов в России, Украине и Болгарии, так что, если вы живете в одной из этих стран, не упустите возможность узнать, как использовать этот сервис анализа поисковых запросов в полную мощь. Прежде чем задать свой вопрос, ознакомьтесь с несколькими правилами:

  1. Если вас интересуют конкретные примеры, для наглядности вставляйте в комментарий скриншоты. Это поможет быстрее разобраться в вопросе.
  2. Повторяющиеся вопросы, на которые можно дать один ответ, будут вынесены в сам пост.
  3. Все вопросы, которые касаются каких-либо технических проблем с использованием сервиса Serpstat (ex. Prodvigator), здесь не рассматриваются. Их можно задать специалистам техподдержки.

А теперь — добро пожаловать в комментарии.

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семантическое ядро анализ конкурентов что нужно знать о семантическом ядре ключевые слова виды запросов
Олег Саламаха

VP of Product at Serpstat

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