Вопрос-ответ: что нужно знать о семантическом ядре, ключевых словах и видах запросов? Отвечает CEO Serpstat (ex. Prodvigator) Олег Саламаха

Мы запускаем новую подрубрику «Вопрос-ответ», в которой специалисты Netpeak помогут разобраться с наболевшими проблемами читателей. Все вопросы в подрубрике будут разбиты по тематике: SEO, контекст, веб-аналитика, блогинг.

Сегодня приглашаем в комментарии всех, у кого есть вопросы:

о составлении семантического ядра;

подборе запросов;

работе с ключевыми словами;

анализе семантики конкурентов.

На вопросы читателей отвечает CEO Serpstat (ex. Prodvigator) Олег Саламаха. Кстати, Serpstat (ex. Prodvigator) сегодня анализирует данные более 16 миллионов доменов в России, Украине и Болгарии, так что, если вы живете в одной из этих стран, не упустите возможность узнать, как использовать этот сервис анализа поисковых запросов в полную мощь. Прежде чем задать свой вопрос, ознакомьтесь с несколькими правилами:

Если вас интересуют конкретные примеры, для наглядности вставляйте в комментарий скриншоты. Это поможет быстрее разобраться в вопросе. Повторяющиеся вопросы, на которые можно дать один ответ, будут вынесены в сам пост. Все вопросы, которые касаются каких-либо технических проблем с использованием сервиса Serpstat (ex. Prodvigator), здесь не рассматриваются. Их можно задать специалистам техподдержки.

А теперь — добро пожаловать в комментарии.