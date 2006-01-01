Неля Серебро

Неля Серебро

Автор NJ з 2016
Позиція:
Head of Special Projects
Компанія:
Netpeak
Моє місто:
Ukraine, Odesa
Інформація про себе
Колишня головна редакторка блогу Netpeak. Head of SMM Netpeak.

Свіжі матеріали

Бізнес
7779 10
Як оформляти Google Таблиці, щоб із вами хотіли працювати
Бізнес
Як оформляти Google Таблиці, щоб із вами хотіли працювати
7779 10
Контент-маркетинг
9213 85
Як швидко написати текст — дев’ять хитрощів
Контент-маркетинг
Як швидко написати текст — дев’ять хитрощів
9213 85