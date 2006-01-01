Поліна Кедіс

Поліна Кедіс

Автор NJ з 2022
Позиція:
Контент-маркетолог агенції newage.
Соцмережі:
Facebook LinkedIn
Інформація про себе
З 2019 пишу статті про рекламу, маркетинг та автоматизацію у digital.
Соцмережі:
Facebook LinkedIn

Свіжі матеріали

Бізнес
3373 20
Тренди новорічної реклами: зустрічаємо 2023
Бізнес
Тренди новорічної реклами: зустрічаємо 2023
3373 20