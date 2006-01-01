Світлана Закальська

Світлана Закальська

Автор NJ з 2020
Позиція:
PPC Specialist
Компанія:
Netpeak
Інформація про себе
З 2019 року займаюся PPC, в Netpeak з кінця 2020. У роботі люблю досягати поставленої мети та KPI, вивчати та тестувати нові інструменти.

Свіжі матеріали

Аналітика
6416 45
Як створити спеціальний звіт довільної форми в Google Analytics 4
Аналітика
Як створити спеціальний звіт довільної форми в Google Analytics 4
6416 45