Тетяна Ільєнко

Тетяна Ільєнко

Автор NJ з 2024
Позиція:
Project Manager
Компанія:
RadASO

Свіжі матеріали

App Marketing
3076 2
Креативи, які працюють: лайфхаки з тестування для мобільних застосунків
App Marketing
Креативи, які працюють: лайфхаки з тестування для мобільних застосунків
3076 2