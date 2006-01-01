Валерія Кутепова

Автор NJ з 2022
Позиція:
Директор з маркетингу, Alisa.ua
Інформація про себе
Директор із маркетингу інтернет-магазину білизни №1 в Україні. У стратегічному маркетингу 5+ років. Працювала в B2B і B2C.

