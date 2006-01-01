Юлія Торговцева

Юлія Торговцева

Автор NJ з 2016
Інформація про себе
Працювала в Netpeak з 2016 року: займалася налаштуванням та веденням контекстної реклами. Сертифікований спеціаліст Google Adwords (пошукова реклама) та Google Analytics.

