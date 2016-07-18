12 фишек для онлайн-бизнеса — круглый стол 8P 2016

Одним из самых интересных событий 8P 2016 стал открытый круглый стол для онлайн-бизнеса. Ведущие — Артем Бородатюк (Serpstat, Netpeak), Петр Аброськин (Яндекс), — а также участники дискуссии — Олег Билозор (Reply), Вячеслав Волоха (Citrus.UA), Сергей Довганич (Convert), Хасан Исламов (Chocofamily), Евгений Казанцев (eda.ua), Сергей Никоноров (Ingate), Иван Портной (EVO.company), Алексей Рылко (iProspect), Максим Уваров (NeedForData), Алексей Чекушин (Ostrovok) и другие, — собрали воедино новые и эффективные фишки для сайтов ecommerce.

Такие тематические круглые столы проводились в рамках конференций РИФ в Подмосковье, « Контекстная реклама» в Киеве, «Online Advertising: Контекстная реклама и SEO для бизнеса» в Алматы и стали хорошей традицией.

Как выбирались тезисы? Спикер вкратце озвучивал фишку, которая выстрелила в одном из его проектов, а участники в зале голосовали по двум пунктам:

применима ли фишка для их бизнеса с практической точки зрения;

является ли идея новой, неизвестной ранее.

В данном списке — фишки, набравшие больше 50% голосов всех участников круглого стола. Это самые сочные и актуальные советы, отобранные и одобренные владельцами интернет-магазинов.

1. Перед дорогим таргетингом объявления в Facebook на США делаем дешевый таргетинг на Индию.

Индусы с удовольствием лайкают посты. Затем уже пост с большим количеством лайков и шейров видят американцы. Таким образом растет и количество лайков от целевой аудитории, и CTR.

2. С помощью API «В Контакте» парсим данные пользователей группы. Конкретно — замужних с открытыми данными по дате рождения и контактом в поле «замужем за».

После этого — настраиваем отправку сообщений их мужьям за день до праздника: «Завтра у твоей жены День рождения, купи подарок». Вместе с сообщением можно выслать ссылки на конкретные товары или подборки товаров. Срочность дает результат — прирост в конверсии.

3. Берем всех клиентов, которые хоть раз покупали что-либо на сайте, и перед ключевыми праздниками настраиваем на них ремаркетинг в Google и Яндекс по связанным с подарками запросам (что подарить жене, подарки на 8 Марта).

Предложение купить что-либо еще раз работает, так как аудитория уже лояльна.

4. Определяем по Geo IP регион пользователя, который заходит на сайт, и изменяем фоновую картинку сайта под конкретный регион.

Так, например, Василий из Нью-Йорка увидит на вашем сайте статую Свободы, а Николай из Одессы — Дюка. Пользователь будет более лоялен к такому «местному» сайту, а значит — скорее совершит покупку.

5. Добавляем на сайт виртуального визарда для ленивых пользователей.

Как и в обычных магазинах, в онлайн-сторах людям часто лень выбирать один продукт из нескольких. Визард сделает выбор за них — подберет товары, исходя из предпочтений и суммы, которую пользователь готов оставить в магазине. Фишка особенно актуальна для всевозможных онлайн-служб заказа еды.

6. Внедряем ботов интернет-магазинов в Facebook и Telegram.

Канал пока не заполнен ботами местного бизнеса, а пользователи его активно осваивают. То есть уже существует аудитория, которая будет искать какой-то товар не в Google или на сайте интернет-магазина, а вбивая наименование в строку мессенджера. Именно таких пользователей и призваны «ловить» боты интернет-магазинов.

7. Автоматическое заполнение строки поиска на сайте запросом, по которому пользователь пришел из поисковиков.

Когда человек видит свой готовый запрос в строке поиска — ему достаточно просто нажать Enter, а значит — он скорее будет искать что-либо на сайте. Еще один стимул для внутреннего поиска — создание анимированной «каретки» (формы поиска с мигающим курсором).

8. Мотивируем пользователей писать обзоры и отзывы о купленных товарах в социальных сетях в обмен на скидку.

Эта фишка — отличный плюс и для репутации, и для активизации аудитории в соцсетях. Пример отзыва, созданного пользователем в рамках этой тактики:

9. Прорисовка собственного анимированного персонажа-помощника для онлайн-чата.

Все помнят Скрепыша из Word? Клиент с большим интересом получает советы от веселого персонажа, а не от застывшей в улыбке и бэушных наушниках Натальи. Так, в одном магазине строительных материалов успешно «работает» бегемот-прораб из «Ну, погоди!».

Если говорить об актуальных героях мультиков, то как можно забыть покемонов? Больше идей об использовании пикачу в маркетинге ищите здесь.

10. Добавляем на сайт возможность оформления «группового заказа».

Несколько человек (коллектив в кабинете или семья) могут с разных устройств добавлять в одну корзину интересные им товары. При этом заказ оформляется только на одного «ответственного» пользователя, который и будет платить за весь заказ. Идея уже внедрена на сайте eda.ua и в нескольких проектах семейства Choco в Казахстане.

11. Используем технологию под кодовым названием «телепорт».

Цель фишки — быстрее помочь пользователю, который уже совершает заказ. Суть: каждому пользователю присваивается идентификатор в url. Консультант получает доступ к экрану пользователя (после того, как тот продиктует ему свой идентификатор) и помогает ему серфить по сайту, сокращая путь к покупке. Конечно, для реализации этой фишки потребуется программист. Автор идеи Вячеслав Волоха (Citrus.ua) успешно применил ее в нескольких онлайн-проектах.

12. Увеличиваем количество обращений к онлайн-консультанту за счет индивидуальных настроек контента. Делается это автоматически — в каждом разделе в чат после приветствия подставляется название категории и товара, на странице которого находится пользователь.

Скриншот из презентации Артема Бородатюка

Один из вариантов настройки такого динамического контента — в Jivosite. Для этого разработчики используют такой путь: раздел «Автоматические действия» — «Настройка активных действий через API».

Пропустили доклады на 8P? Уже появились первые тезисы самых полезных и прикладных выступлений. Читайте статью по мотивам доклада Ивана Спиридонова из Mixdata и Константина Червякова из Ringostat: «Как с помощью Webhooks Ringostat построить сквозную аналитику для бизнеса на базе Google Analytics».