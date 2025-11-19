Кейсы Marketplace Promotion
UK

Ajax Systems x Netpeak: как остановить несанкционированные продажи на Amazon и защитить бренд на международных маркетплейсах
Антон Точило

Amazon — это не только платформа для продаж, но и потенциальный источник рисков для брендов, которые там официально не представлены.

В 2024–2025 годах Ajax Systems столкнулись с несанкционированными размещениями своих систем безопасности на Amazon и Bol.com, что начало вредить репутации даже среди официальных клиентов.

В кейсе покажем, как вместе с командой Ajax Systems мы остановили более 160 несанкционированных товарных страниц и построили систему защиты бренда, предотвращающую появление неправомерно размещенных товаров на маркетплейсах.

Проект: Ajax Systems.

Период: март 2025 — настоящее время.

Регион: США, Европа.

Услуга: продвижение на маркетплейсах.

Кто наш партнер

Ajax Systems — международная технологическая компания. Продуктам Ajax доверяют уже более 4 млн конечных пользователей и 290 000 PRO-пользователей в более чем 180 странах.

Компания предлагает комплексные решения для защиты жилых и коммерческих объектов разного масштаба. Сейчас портфолио Ajax насчитывает 180 устройств для защиты от вторжения, видеонаблюдения, пожарной безопасности, комфорта и автоматизации.

Исходные данные

Для бренда с более 4 млн пользователей в 180+ странах , зарегистрированными торговыми марками и патентами, контроль репутации критически важен. Особенно когда продукция относится к премиальному сегменту и связана с безопасностью.

Ajax Systems не продает свою продукцию на Amazon или других маркетплейсах — такая модель не соответствует их сложному продукту, ведь для его установки и обслуживания нужны профессиональные сервисы.

Однако в 2024–2025 годах на торговых платформах Европы и США появились сторонние продавцы, которые:

  • выставляли товары под брендом Ajax в США без согласования с правообладателем;
  • использовали логотип, фото и описания компании;
  • продавали оборудование без гарантии и техподдержки;
  • получали негативные отзывы от покупателей.

Пример:

На немецком Amazon сторонний продавец реализовал 26 единиц Ajax за последний месяц (данные Helium 10).

продвижение на маркетплейсах Ajax немецкий амазон

Аналогичные листинги на разных маркетплейсах часто получали негативные отзывы.

продвижение на маркетплейсах Ajax отрицательные отзывы

Недовольные комментарии быстро выходили за пределы маркетплейсов — в форумы и соцсети, что начало подрывать репутацию бренда даже среди покупателей официальной продукции.

Цели сотрудничества

Ajax Systems обратились к нам, чтобы:

  • прекратить несанкционированные продажи под брендом Ajax на Amazon в США и Европе;
  • удалить листинги товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности;
  • запретить использование логотипов, фото, описаний и торговой марки Ajax без официального разрешения;
  • восстановить доверие пользователей и сохранить репутацию бренда.

Стратегия работы

Чтобы вернуть контроль над брендом и остановить несанкционированные продажи, мы решили действовать через официальные инструменты самих маркетплейсов Amazon и Bol.com.

Стратегия состояла из четырех этапов:

  1. Подготовка документов для защиты бренда.
  2. Аудит маркетплейсов и выявление нарушений.
  3. Подача жалоб через официальные инструменты платформ.
  4. Сопровождение процесса и взаимодействие с маркетплейсами.

Шаг 1. Подготовка документов

Первым этапом мы собрали все подтверждения прав на бренд: свидетельства о регистрации торговой марки в каждой стране, патенты и примеры официальной упаковки с логотипом Ajax.

Далее вместе с юридическим отделом партнера согласовали пакет документов, который можно быстро подавать в случае нарушения.

Чтобы не тратить время на каждый новый случай, создали внутренний чеклист доказательств незаконного использования с фото, скриншотами листингов и ссылками на официальный сайт Ajax Systems.

Шаг 2. Аудит маркетплейсов и выявление нарушений

После подготовки документов мы провели полный аудит платформ, чтобы оценить масштаб проблемы:

  1. Проверили Amazon в США, Германии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Швеции, Испании, Италии, Франции и Польше.
  2. Провели аудит BOL.com в Нидерландах.
  3. Обнаружили более 90 листингов, которые продавали несанкционированные товары Ajax.
  4. Зафиксировали использование изображений и описаний с сайта производителя.

Ниже — несколько реальных примеров:

  • Amazon США — использование официальных фото продукции Ajax для продажи товара под сторонним брендом Generic;

продвижение на маркетплейсах Ajax амазон США

  • Amazon Германия;

продвижение на маркетплейсах Ajax амазон Германия

  • Amazon Италия;

продвижение на маркетплейсах Ajax амазон Италия

  • Bol.com, Нидерланды (73 активные позиции).

продвижение на маркетплейсах Ajax bol Нидерланды

Шаг 3. Подача жалоб

Когда все нарушения были собраны и задокументированы, мы перешли к действиям:

  1. На Amazon для каждой страницы, где неправомерно использовали бренд Ajax, подали официальные жалобы через внутреннюю систему платформы.
  2. Квалифицировали случаи как Trademark infringement — нарушение прав на торговую марку.
  3. В более сложных ситуациях (например, когда продавцы меняли название, но оставляли фото с логотипом Ajax) открывали кейсы в поддержке Amazon.
  4. Аналогично подали жалобы на все нарушения в BOL.com.

Шаг 4. Коммуникация и сопровождение

После подачи жалоб мы оставались на связи с обеими сторонами — и с командой Ajax Systems, и с маркетплейсами, чтобы держать процесс под контролем:

  • совместно с юристами Ajax Systems быстро подтверждали права на торговую марку;
  • в диалоге с Amazon предоставляли доказательства нарушений — ссылки на официальные источники, скриншоты, документы;
  • отслеживали статус жалоб и подтверждали удаление страниц;
  • вели коммуникацию и снимали блокировку с тех продавцов, которые самостоятельно удаляли несанкционированные товары.

Чтобы избежать повторных случаев, мы создали механизм постоянного мониторинга.

  1. Команда отслеживает появление новых страниц с товарами Ajax в разных странах и фиксирует каждый случай несанкционированных продаж.
  2. Сразу после этого нарушение подается в Amazon Brand Registry (официальную систему для защиты прав торговых марок) в виде жалобы со всеми доказательствами.

Такой подход позволяет мгновенно реагировать на новые попытки несанкционированных продаж и поддерживать стабильный контроль над репутацией бренда.

Результаты сотрудничества

  1. На Amazon удалено более 80% листингов, нарушавших права Ajax Systems — более 90 карточек товаров в США, Германии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Швеции, Испании, Италии, Франции и Польше.
  2. На BOL.com — 100% выявленных нарушений удалены полностью (более 70 товарных позиций).
  3. Количество негативных отзывов о продукции Ajax на Amazon заметно сократилось.
  4. Репутационный фон стабилизировался — пользователи начали получать официальные разъяснения, что Ajax Systems не продает свою продукцию на маркетплейсах.

Некоторые листинги остались активными, поскольку продавцы указывали не бренд Ajax, а «совместный с Ajax», что не является нарушением политики Amazon.

продвижение на маркетплейсах Ajax листинги совместимы с Ajax

Некоторые страницы нельзя было удалить, поскольку они были привязаны к официальным товарам Ajax — в таком случае платформа не позволяет бренду подать жалобу на собственный продукт.

продвижение на маркетплейсах Ajax листинги привязаны к Ajax

Этот кейс показывает, что даже если бренд не продает свою продукцию на маркетплейсах, он все равно может там появиться — и не всегда с ведома правообладателя. Без контроля это быстро превращается в репутационный риск, негативные отзывы и потерю доверия.

Официальные обращения к маркетплейсам и системный подход к защите торговой марки помогают оперативно реагировать на нарушения, а регулярный мониторинг гарантирует, что бренд остается под контролем даже без официальных продаж.

Для Ajax Systems этот процесс стал не только решением проблемы, но и фундаментом долгосрочной защиты бренда.

Отзывы о сотрудничестве

Вероника Педорич, руководитель департамента регионального маркетинга в Ajax Systems

Для нас было критически важно остановить несанкционированные продажи на Amazon. Команда Netpeak Ukraine взяла на себя весь процесс — от подготовки документов до коммуникации с маркетплейсами.

В результате мы восстановили контроль над брендом и сняли репутационные риски. Теперь мы уверены, что продукция Ajax защищена от несанкционированных продаж и неправомерного использования на рынке.

Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead в Netpeak Ukraine

В работе с Ajax Systems нашей задачей было не просто удалить нарушения, а построить системный процесс защиты бренда на Amazon.

Мы работали в тесной связке с юридическим отделом партнера — каждый кейс подтверждали документами и аргументами, чтобы у платформы не оставалось сомнений.

Команда действовала параллельно на нескольких рынках — США и Европы, ежедневно отслеживала новые листинги и сразу подавала жалобы. Благодаря налаженному процессу мы сократили время от выявления до удаления нарушений до 24 часов.

В итоге мы не только очистили Amazon от несанкционированных товаров, но и заложили основу для долгосрочной защиты бренда. Для Ajax Systems это означает стабильную репутацию и уверенность, что их продукция представлена именно так, как задумано производителем.

Что дальше

Мы продолжаем сотрудничество с Ajax Systems и поддерживаем систему защиты бренда. Сейчас команда проводит регулярный аудит маркетплейсов в США, Европе и Азии, регистрирует права бренда на платформах, удаляет нарушения и обеспечивает постоянный мониторинг.

Команда проекта: Максим Попов, Marketplace Specialist; Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead; Александр Власенко, Head of Marketplace Growth Department; Роман Гулиев, Account Executive.

Антон Точило

В 2014 году начал свой путь в ecommerce, создав свой сайт и дропплатформу. В 2016 году открыл для себя продажи на глобальных маркетплейсах. С тех пор активно занимаюсь продвижением товаров на Amazon, eBay, Etsy, Walmart и т.д.
Помогаю украинским производителям и брендам выходить на международный рынок и успешно продавать товары за границей.

