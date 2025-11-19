Ajax Systems x Netpeak: как остановить несанкционированные продажи на Amazon и защитить бренд на международных маркетплейсах

Amazon — это не только платформа для продаж, но и потенциальный источник рисков для брендов, которые там официально не представлены.

В 2024–2025 годах Ajax Systems столкнулись с несанкционированными размещениями своих систем безопасности на Amazon и Bol.com, что начало вредить репутации даже среди официальных клиентов.

В кейсе покажем, как вместе с командой Ajax Systems мы остановили более 160 несанкционированных товарных страниц и построили систему защиты бренда, предотвращающую появление неправомерно размещенных товаров на маркетплейсах.

Кто наш партнер

Ajax Systems — международная технологическая компания. Продуктам Ajax доверяют уже более 4 млн конечных пользователей и 290 000 PRO-пользователей в более чем 180 странах.

Компания предлагает комплексные решения для защиты жилых и коммерческих объектов разного масштаба. Сейчас портфолио Ajax насчитывает 180 устройств для защиты от вторжения, видеонаблюдения, пожарной безопасности, комфорта и автоматизации.

Исходные данные

Для бренда с более 4 млн пользователей в 180+ странах , зарегистрированными торговыми марками и патентами, контроль репутации критически важен. Особенно когда продукция относится к премиальному сегменту и связана с безопасностью.

Ajax Systems не продает свою продукцию на Amazon или других маркетплейсах — такая модель не соответствует их сложному продукту, ведь для его установки и обслуживания нужны профессиональные сервисы.

Однако в 2024–2025 годах на торговых платформах Европы и США появились сторонние продавцы, которые:

выставляли товары под брендом Ajax в США без согласования с правообладателем;

использовали логотип, фото и описания компании;

продавали оборудование без гарантии и техподдержки;

получали негативные отзывы от покупателей.

Пример:

На немецком Amazon сторонний продавец реализовал 26 единиц Ajax за последний месяц (данные Helium 10).

Аналогичные листинги на разных маркетплейсах часто получали негативные отзывы.

Недовольные комментарии быстро выходили за пределы маркетплейсов — в форумы и соцсети, что начало подрывать репутацию бренда даже среди покупателей официальной продукции.

Цели сотрудничества

Ajax Systems обратились к нам, чтобы:

прекратить несанкционированные продажи под брендом Ajax на Amazon в США и Европе;

удалить листинги товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности;

запретить использование логотипов, фото, описаний и торговой марки Ajax без официального разрешения;

восстановить доверие пользователей и сохранить репутацию бренда.

Стратегия работы

Чтобы вернуть контроль над брендом и остановить несанкционированные продажи, мы решили действовать через официальные инструменты самих маркетплейсов Amazon и Bol.com.

Стратегия состояла из четырех этапов:

Шаг 1. Подготовка документов

Первым этапом мы собрали все подтверждения прав на бренд: свидетельства о регистрации торговой марки в каждой стране, патенты и примеры официальной упаковки с логотипом Ajax.

Далее вместе с юридическим отделом партнера согласовали пакет документов, который можно быстро подавать в случае нарушения.

Чтобы не тратить время на каждый новый случай, создали внутренний чеклист доказательств незаконного использования с фото, скриншотами листингов и ссылками на официальный сайт Ajax Systems.

Шаг 2. Аудит маркетплейсов и выявление нарушений

После подготовки документов мы провели полный аудит платформ, чтобы оценить масштаб проблемы:

Проверили Amazon в США, Германии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Швеции, Испании, Италии, Франции и Польше. Провели аудит BOL.com в Нидерландах. Обнаружили более 90 листингов, которые продавали несанкционированные товары Ajax. Зафиксировали использование изображений и описаний с сайта производителя.

Ниже — несколько реальных примеров:

Amazon США — использование официальных фото продукции Ajax для продажи товара под сторонним брендом Generic;

Amazon Германия;

Amazon Италия;

Bol.com, Нидерланды (73 активные позиции).

Шаг 3. Подача жалоб

Когда все нарушения были собраны и задокументированы, мы перешли к действиям:

На Amazon для каждой страницы, где неправомерно использовали бренд Ajax, подали официальные жалобы через внутреннюю систему платформы. Квалифицировали случаи как Trademark infringement — нарушение прав на торговую марку. В более сложных ситуациях (например, когда продавцы меняли название, но оставляли фото с логотипом Ajax) открывали кейсы в поддержке Amazon. Аналогично подали жалобы на все нарушения в BOL.com.

Шаг 4. Коммуникация и сопровождение

После подачи жалоб мы оставались на связи с обеими сторонами — и с командой Ajax Systems, и с маркетплейсами, чтобы держать процесс под контролем:

совместно с юристами Ajax Systems быстро подтверждали права на торговую марку ;

; в диалоге с Amazon предоставляли доказательства нарушений — ссылки на официальные источники, скриншоты, документы;

— ссылки на официальные источники, скриншоты, документы; отслеживали статус жалоб и подтверждали удаление страниц;

и подтверждали удаление страниц; вели коммуникацию и снимали блокировку с тех продавцов, которые самостоятельно удаляли несанкционированные товары.

Чтобы избежать повторных случаев, мы создали механизм постоянного мониторинга.

Команда отслеживает появление новых страниц с товарами Ajax в разных странах и фиксирует каждый случай несанкционированных продаж. Сразу после этого нарушение подается в Amazon Brand Registry (официальную систему для защиты прав торговых марок) в виде жалобы со всеми доказательствами.

Такой подход позволяет мгновенно реагировать на новые попытки несанкционированных продаж и поддерживать стабильный контроль над репутацией бренда.

Результаты сотрудничества

На Amazon удалено более 80% листингов, нарушавших права Ajax Systems — более 90 карточек товаров в США, Германии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Швеции, Испании, Италии, Франции и Польше. На BOL.com — 100% выявленных нарушений удалены полностью (более 70 товарных позиций). Количество негативных отзывов о продукции Ajax на Amazon заметно сократилось. Репутационный фон стабилизировался — пользователи начали получать официальные разъяснения, что Ajax Systems не продает свою продукцию на маркетплейсах.

Некоторые листинги остались активными, поскольку продавцы указывали не бренд Ajax, а «совместный с Ajax», что не является нарушением политики Amazon.

Некоторые страницы нельзя было удалить, поскольку они были привязаны к официальным товарам Ajax — в таком случае платформа не позволяет бренду подать жалобу на собственный продукт.

Этот кейс показывает, что даже если бренд не продает свою продукцию на маркетплейсах, он все равно может там появиться — и не всегда с ведома правообладателя. Без контроля это быстро превращается в репутационный риск, негативные отзывы и потерю доверия.

Официальные обращения к маркетплейсам и системный подход к защите торговой марки помогают оперативно реагировать на нарушения, а регулярный мониторинг гарантирует, что бренд остается под контролем даже без официальных продаж.

Для Ajax Systems этот процесс стал не только решением проблемы, но и фундаментом долгосрочной защиты бренда.

Отзывы о сотрудничестве

Вероника Педорич, руководитель департамента регионального маркетинга в Ajax Systems

Для нас было критически важно остановить несанкционированные продажи на Amazon. Команда Netpeak Ukraine взяла на себя весь процесс — от подготовки документов до коммуникации с маркетплейсами. В результате мы восстановили контроль над брендом и сняли репутационные риски. Теперь мы уверены, что продукция Ajax защищена от несанкционированных продаж и неправомерного использования на рынке.

Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead в Netpeak Ukraine

В работе с Ajax Systems нашей задачей было не просто удалить нарушения, а построить системный процесс защиты бренда на Amazon. Мы работали в тесной связке с юридическим отделом партнера — каждый кейс подтверждали документами и аргументами, чтобы у платформы не оставалось сомнений. Команда действовала параллельно на нескольких рынках — США и Европы, ежедневно отслеживала новые листинги и сразу подавала жалобы. Благодаря налаженному процессу мы сократили время от выявления до удаления нарушений до 24 часов. В итоге мы не только очистили Amazon от несанкционированных товаров, но и заложили основу для долгосрочной защиты бренда. Для Ajax Systems это означает стабильную репутацию и уверенность, что их продукция представлена именно так, как задумано производителем.

Что дальше

Мы продолжаем сотрудничество с Ajax Systems и поддерживаем систему защиты бренда. Сейчас команда проводит регулярный аудит маркетплейсов в США, Европе и Азии, регистрирует права бренда на платформах, удаляет нарушения и обеспечивает постоянный мониторинг.