Ajax Systems x Netpeak: як зупинити несанкціоновані продажі на Amazon і захистити бренд на міжнародних маркетплейсах
Amazon — це не лише платформа для продажів, а й потенційне джерело ризиків для брендів, котрі там офіційно не представлені.
У 2024–2025 роках Ajax Systems зіткнулися з несанкціонованими розміщеннями своїх систем безпеки на Amazon і Bol.com, що почало шкодити репутації навіть серед офіційних клієнтів.
У кейсі покажемо, як разом із командою Ajax Systems ми зупинили понад 160 несанкціонованих товарних сторінок і побудували систему захисту бренду, що запобігає появі неправомірно розміщених товарів на маркетплейсах.
Проєкт: Ajax Systems.
Період: березень 2025 — теперішній час.
Регіон: США, Європа.
Послуга: просування на маркетплейсах.
Хто наш партнер
Ajax Systems — міжнародна технологічна компанія. Продуктам Ajax довіряють уже понад 4 млн кінцевих користувачів і 290 000 PRO-користувачів у більш ніж 180 країнах.
Компанія пропонує комплексні рішення для захисту житлових і комерційних об’єктів різного масштабу. Нині портфоліо Ajax налічує 180 пристроїв для захисту від вторгнення, відеоспостереження, пожежної безпеки та комфорту й автоматизації.
Вхідні дані
Для бренду з понад 4 млн користувачів у 180+ країнах, зареєстрованими торговими марками й патентами, контроль репутації критично важливий. Особливо коли продукція належить до преміального сегмента й пов’язана з безпекою.
Ajax Systems не продає свою продукцію на Amazon чи інших маркетплейсах — така модель не відповідає їхньому складному продукту, адже для його встановлення і обслуговування потрібні професійні сервіси.
Однак у 2024–2025 роках на торговельних платформах Європи та США з’явилися сторонні продавці, котрі:
- виставляли товари під брендом Ajax у США без погодження з правовласником;
- використовували логотип, фото й описи компанії;
- продавали обладнання без гарантії та техпідтримки;
- отримували негативні відгуки від покупців.
Приклад:
На німецькому Amazon сторонній продавець реалізував 26 одиниць Ajax за останній місяць (дані Helium 10).
Аналогічні лістинги на різних маркетплейсах часто отримували негативні відгуки.
Невдоволені коментарі швидко виходили за межі маркетплейсів — у форуми та соцмережі, що почало підривати репутацію бренду навіть серед покупців офіційної продукції.
Цілі співпраці
Ajax Systems звернулися до нас, щоб:
- припинити несанкціоновані продажі під брендом Ajax на Amazon у США та Європі;
- видалити лістинги товарів, що порушують права інтелектуальної власності;
- заборонити використання логотипів, фото, описів і торгової марки Ajax без офіційного дозволу;
- відновити довіру користувачів і зберегти репутацію бренду.
Стратегія роботи
Щоби повернути контроль над брендом і зупинити несанкціоновані продажі, ми вирішили діяти через офіційні інструменти самих маркетплейсів Amazon і Bol.com.
Стратегія складалася з чотирьох етапів:
Крок 1. Підготовка документів
Першим етапом ми зібрали всі підтвердження прав на бренд: свідоцтва про реєстрацію торгової марки в кожній країні, патенти та приклади офіційної упаковки з логотипом Ajax.
Далі разом із юридичним відділом партнера погодили пакет документів, який можна швидко подавати в разі порушення.
Щоби не витрачати час на кожен новий випадок, створили внутрішній чеклист доказів незаконного використання з фото, скриншотами лістингів і посиланнями на офіційний сайт Ajax Systems.
Крок 2. Аудит маркетплейсів і виявлення порушень
Після підготовки документів ми провели повний аудит платформ, щоб оцінити масштаб проблеми:
- Перевірили Amazon у США, Німеччині, Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Швеції, Іспанії, Італії, Франції та Польщі.
- Провели аудит BOL.com у Нідерландах.
- Виявили понад 90 лістингів, що продавали несанкціоновані товари Ajax.
- Зафіксували використання зображень та описів із сайту виробника.
Нижче — кілька реальних прикладів:
- Amazon США — використання офіційних фото продукції Ajax для продажу товару під стороннім брендом Generic;
- Amazon Німеччина;
- Amazon Італія;
- Bol.com, Нідерланди (73 активні позиції).
Крок 3. Подання скарг
Коли всі порушення були зібрані та задокументовані, ми перейшли до дій:
- На Amazon для кожної сторінки, де неправомірно використовували бренд Ajax, подали офіційні скарги через внутрішню систему платформи.
- Кваліфікували випадки як Trademark infringement — порушення прав на торгову марку.
- У складніших ситуаціях (наприклад, коли продавці змінювали назву, але залишали фото з логотипом Ajax) відкривали кейси в підтримці Amazon.
- Аналогічно подали скарги на всі порушення у BOL.com.
Крок 4. Комунікація та супровід
Після подання скарг ми залишалися на зв’язку з обома сторонами — і з командою Ajax Systems, і з маркетплейсами, щоб тримати процес під контролем:
- спільно з юристами Ajax Systems швидко підтверджували права на торгову марку;
- у діалозі з Amazon надавали докази порушень — посилання на офіційні джерела, скриншоти, документи;
- відстежували статус скарг і підтверджували видалення сторінок;
- вели комунікацію і знімали блокування з тих продавців, котрі самостійно видаляли несанкціоновані товари.
Щоб уникнути повторних випадків, ми створили механізм постійного моніторингу.
- Команда відстежує появу нових сторінок із товарами Ajax у різних країнах і фіксує кожен випадок несанкціонованих продажів.
- Одразу після цього порушення подається в Amazon Brand Registry (офіційну систему для захисту прав торгових марок) як скарга з усіма доказами.
Такий підхід дає змогу миттєво реагувати на нові спроби несанкціонованих продажів і підтримувати стабільний контроль над репутацією бренду.
Результати співпраці
- На Amazon видалено понад 80% лістингів, що порушували права Ajax Systems — більш ніж 90 карток товарів у США, Німеччині, Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Швеції, Іспанії, Італії, Франції та Польщі.
- На BOL.com — 100% виявлених порушень видалено повністю (понад 70 товарних позицій).
- Кількість негативних відгуків щодо продукції Ajax на Amazon помітно скоротилася.
- Репутаційний фон стабілізувався — користувачі почали отримувати офіційні роз’яснення, що Ajax Systems не продає свою продукцію на маркетплейсах.
Деякі лістинги залишилися активними, оскільки продавці вказували не бренд Ajax, а «сумісний із Ajax», що не є порушенням політики Amazon.
Деякі сторінки не можна було видалити, оскільки вони були прив’язані до офіційних товарів Ajax — у такому випадку платформа не дає бренду змогу подати скаргу на власний продукт.
Цей кейс показує, що навіть якщо бренд не продає свою продукцію на маркетплейсах, він однаково може там з’явитися — і не завжди з відома правовласника. Без контролю це швидко перетворюється на репутаційний ризик, негативні відгуки та втрату довіри.
Офіційні звернення до маркетплейсів і системний підхід до захисту торгової марки допомагають оперативно реагувати на порушення, а регулярний моніторинг гарантує, що бренд залишається під контролем навіть без офіційних продажів.
Для Ajax Systems цей процес став не лише розв’язанням проблеми, а й фундаментом довгострокового захисту бренду.
Відгуки про співпрацю
Вероніка Педорич, керівниця департаменту регіонального маркетингу в Ajax Systems
Для нас було критично важливо зупинити несанкціоновані продажі на Amazon. Команда Netpeak Ukraine взяла на себе весь процес — від підготовки документів до комунікації з маркетплейсами.
У результаті ми відновили контроль над брендом і зняли репутаційні ризики. Тепер ми впевнені, що продукція Ajax захищена від несанкціонованих продажів і неправомірного використання на ринку.
Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead в Netpeak Ukraine
У роботі з Ajax Systems нашим завданням було не просто видалити порушення, а побудувати системний процес захисту бренду на Amazon.
Ми працювали в тісній зв’язці з юридичним відділом партнера — кожен кейс підтверджували документами та аргументами, щоб у платформи не залишалося сумнівів.
Команда діяла паралельно на кількох ринках — США та Європи, щодня відстежувала нові лістинги й одразу подавала скарги. Завдяки налагодженому процесу ми скоротили час від виявлення до видалення порушень до 24 годин.
У підсумку ми не лише очистили Amazon від несанкціонованих товарів, а й заклали основу для довгострокового захисту бренду. Для Ajax Systems це означає стабільну репутацію і впевненість, що їхня продукція представлена саме так, як задумано виробником.
Що далі
Ми продовжуємо співпрацю з Ajax Systems і підтримуємо систему захисту бренду. Зараз команда проводить регулярний аудит маркетплейсів у США, Європі та Азії, реєструє права бренду на платформах, видаляє порушення й забезпечує постійний моніторинг.
Команда проєкту: Максим Попов, Marketplace Specialist; Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead; Олександр Власенко, Head of Marketplace Growth Department; Роман Гулієв, Account Executive.
