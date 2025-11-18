Кейси Marketplace Promotion
Ajax Systems x Netpeak: як зупинити несанкціоновані продажі на Amazon і захистити бренд на міжнародних маркетплейсах
Антон Точило

Amazon — це не лише платформа для продажів, а й потенційне джерело ризиків для брендів, котрі там офіційно не представлені.

У 2024–2025 роках Ajax Systems зіткнулися з несанкціонованими розміщеннями своїх систем безпеки на Amazon і Bol.com, що почало шкодити репутації навіть серед офіційних клієнтів.

У кейсі покажемо, як разом із командою Ajax Systems ми зупинили понад 160 несанкціонованих товарних сторінок і побудували систему захисту бренду, що запобігає появі неправомірно розміщених товарів на маркетплейсах.

Проєкт: Ajax Systems.

Період: березень 2025 — теперішній час.

Регіон: США, Європа.

Послуга: просування на маркетплейсах.

Хто наш партнер

Ajax Systems — міжнародна технологічна компанія. Продуктам Ajax довіряють уже понад 4 млн кінцевих користувачів і 290 000 PRO-користувачів у більш ніж 180 країнах.

Компанія пропонує комплексні рішення для захисту житлових і комерційних об’єктів різного масштабу. Нині портфоліо Ajax налічує 180 пристроїв для захисту від вторгнення, відеоспостереження, пожежної безпеки та комфорту й автоматизації.

Вхідні дані

Для бренду з понад 4 млн користувачів у 180+ країнах, зареєстрованими торговими марками й патентами, контроль репутації критично важливий. Особливо коли продукція належить до преміального сегмента й пов’язана з безпекою.

Ajax Systems не продає свою продукцію на Amazon чи інших маркетплейсах — така модель не відповідає їхньому складному продукту, адже для його встановлення і обслуговування потрібні професійні сервіси.

Однак у 2024–2025 роках на торговельних платформах Європи та США з’явилися сторонні продавці, котрі:

  • виставляли товари під брендом Ajax у США без погодження з правовласником;
  • використовували логотип, фото й описи компанії;
  • продавали обладнання без гарантії та техпідтримки;
  • отримували негативні відгуки від покупців.

Приклад:

На німецькому Amazon сторонній продавець реалізував 26 одиниць Ajax за останній місяць (дані Helium 10).

просування на маркетплейсах Ajax німецький амазон

Аналогічні лістинги на різних маркетплейсах часто отримували негативні відгуки.

просування на маркетплейсах Ajax негативні відгуки

Невдоволені коментарі швидко виходили за межі маркетплейсів — у форуми та соцмережі, що почало підривати репутацію бренду навіть серед покупців офіційної продукції.

Цілі співпраці

Ajax Systems звернулися до нас, щоб:

  • припинити несанкціоновані продажі під брендом Ajax на Amazon у США та Європі;
  • видалити лістинги товарів, що порушують права інтелектуальної власності;
  • заборонити використання логотипів, фото, описів і торгової марки Ajax без офіційного дозволу;
  • відновити довіру користувачів і зберегти репутацію бренду.

Стратегія роботи

Щоби повернути контроль над брендом і зупинити несанкціоновані продажі, ми вирішили діяти через офіційні інструменти самих маркетплейсів Amazon і Bol.com.

Стратегія складалася з чотирьох етапів:

  1. Підготовка документів для захисту бренду.
  2. Аудит маркетплейсів і виявлення порушень.
  3. Подання скарг через офіційні інструменти платформ.
  4. Супровід процесу та взаємодія з маркетплейсами.

Крок 1. Підготовка документів

Першим етапом ми зібрали всі підтвердження прав на бренд: свідоцтва про реєстрацію торгової марки в кожній країні, патенти та приклади офіційної упаковки з логотипом Ajax.

Далі разом із юридичним відділом партнера погодили пакет документів, який можна швидко подавати в разі порушення.

Щоби не витрачати час на кожен новий випадок, створили внутрішній чеклист доказів незаконного використання з фото, скриншотами лістингів і посиланнями на офіційний сайт Ajax Systems.

Крок 2. Аудит маркетплейсів і виявлення порушень

Після підготовки документів ми провели повний аудит платформ, щоб оцінити масштаб проблеми:

  1. Перевірили Amazon у США, Німеччині, Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Швеції, Іспанії, Італії, Франції та Польщі.
  2. Провели аудит BOL.com у Нідерландах.
  3. Виявили понад 90 лістингів, що продавали несанкціоновані товари Ajax.
  4. Зафіксували використання зображень та описів із сайту виробника.

Нижче — кілька реальних прикладів:

  • Amazon США — використання офіційних фото продукції Ajax для продажу товару під стороннім брендом Generic;

просування на маркетплейсах Ajax амазон США

  • Amazon Німеччина;

просування на маркетплейсах Ajax амазон Німеччина

  • Amazon Італія;

просування на маркетплейсах Ajax амазон Італія

  • Bol.com, Нідерланди (73 активні позиції).

просування на маркетплейсах Ajax bol Нідерланди

Крок 3. Подання скарг

Коли всі порушення були зібрані та задокументовані, ми перейшли до дій:

  1. На Amazon для кожної сторінки, де неправомірно використовували бренд Ajax, подали офіційні скарги через внутрішню систему платформи.
  2. Кваліфікували випадки як Trademark infringement — порушення прав на торгову марку.
  3. У складніших ситуаціях (наприклад, коли продавці змінювали назву, але залишали фото з логотипом Ajax) відкривали кейси в підтримці Amazon.
  4. Аналогічно подали скарги на всі порушення у BOL.com.

Крок 4. Комунікація та супровід

Після подання скарг ми залишалися на зв’язку з обома сторонами — і з командою Ajax Systems, і з маркетплейсами, щоб тримати процес під контролем:

  • спільно з юристами Ajax Systems швидко підтверджували права на торгову марку;
  • у діалозі з Amazon надавали докази порушень — посилання на офіційні джерела, скриншоти, документи;
  • відстежували статус скарг і підтверджували видалення сторінок;
  • вели комунікацію і знімали блокування з тих продавців, котрі самостійно видаляли несанкціоновані товари.

Щоб уникнути повторних випадків, ми створили механізм постійного моніторингу.

  1. Команда відстежує появу нових сторінок із товарами Ajax у різних країнах і фіксує кожен випадок несанкціонованих продажів.
  2. Одразу після цього порушення подається в Amazon Brand Registry (офіційну систему для захисту прав торгових марок) як скарга з усіма доказами.

Такий підхід дає змогу миттєво реагувати на нові спроби несанкціонованих продажів і підтримувати стабільний контроль над репутацією бренду.

Результати співпраці

  1. На Amazon видалено понад 80% лістингів, що порушували права Ajax Systems — більш ніж 90 карток товарів у США, Німеччині, Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Швеції, Іспанії, Італії, Франції та Польщі.
  2. На BOL.com — 100% виявлених порушень видалено повністю (понад 70 товарних позицій).
  3. Кількість негативних відгуків щодо продукції Ajax на Amazon помітно скоротилася.
  4. Репутаційний фон стабілізувався — користувачі почали отримувати офіційні роз’яснення, що Ajax Systems не продає свою продукцію на маркетплейсах.

Деякі лістинги залишилися активними, оскільки продавці вказували не бренд Ajax, а «сумісний із Ajax», що не є порушенням політики Amazon.

просування на маркетплейсах Ajax лістинги сумісні з Ajax

Деякі сторінки не можна було видалити, оскільки вони були прив’язані до офіційних товарів Ajax — у такому випадку платформа не дає бренду змогу подати скаргу на власний продукт.

просування на маркетплейсах Ajax лістинги привязані до Ajax

Цей кейс показує, що навіть якщо бренд не продає свою продукцію на маркетплейсах, він однаково може там з’явитися — і не завжди з відома правовласника. Без контролю це швидко перетворюється на репутаційний ризик, негативні відгуки та втрату довіри.

Офіційні звернення до маркетплейсів і системний підхід до захисту торгової марки допомагають оперативно реагувати на порушення, а регулярний моніторинг гарантує, що бренд залишається під контролем навіть без офіційних продажів.

Для Ajax Systems цей процес став не лише розв’язанням проблеми, а й фундаментом довгострокового захисту бренду.

Відгуки про співпрацю

Вероніка Педорич, керівниця департаменту регіонального маркетингу в Ajax Systems

Для нас було критично важливо зупинити несанкціоновані продажі на Amazon. Команда Netpeak Ukraine взяла на себе весь процес — від підготовки документів до комунікації з маркетплейсами.

У результаті ми відновили контроль над брендом і зняли репутаційні ризики. Тепер ми впевнені, що продукція Ajax захищена від несанкціонованих продажів і неправомірного використання на ринку.

Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead в Netpeak Ukraine

У роботі з Ajax Systems нашим завданням було не просто видалити порушення, а побудувати системний процес захисту бренду на Amazon.

Ми працювали в тісній зв’язці з юридичним відділом партнера — кожен кейс підтверджували документами та аргументами, щоб у платформи не залишалося сумнівів.

Команда діяла паралельно на кількох ринках — США та Європи, щодня відстежувала нові лістинги й одразу подавала скарги. Завдяки налагодженому процесу ми скоротили час від виявлення до видалення порушень до 24 годин.

У підсумку ми не лише очистили Amazon від несанкціонованих товарів, а й заклали основу для довгострокового захисту бренду. Для Ajax Systems це означає стабільну репутацію і впевненість, що їхня продукція представлена саме так, як задумано виробником.

Що далі

Ми продовжуємо співпрацю з Ajax Systems і підтримуємо систему захисту бренду. Зараз команда проводить регулярний аудит маркетплейсів у США, Європі та Азії, реєструє права бренду на платформах, видаляє порушення й забезпечує постійний моніторинг.

Команда проєкту: Максим Попов, Marketplace Specialist; Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead; Олександр Власенко, Head of Marketplace Growth Department; Роман Гулієв, Account Executive.

Антон Точило

У 2014 році розпочав свій шлях в ecommerce, створивши власний сайт та дропплатформу. У 2016 році відкрив для себе продажі на глобальних маркетплейсах. З того часу активно займаюсь просуванням товарів на Amazon, eBay, Etsy, Walmart тощо.

Допомагаю українським виробникам та брендам виходити на міжнародний ринок та успішно продавати товари за кордоном.

