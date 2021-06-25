Маркетинг

Бизнес в сети — дайджест полезных статей о 8P и не только
Светлана Руденко
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Обычно, накануне проведения , самой летней конференции по интернет-маркетингу, мы публикуем материалы по докладам спикеров прошлого года, делимся кейсами участников. В 2021 году конференции исполняется 10 лет. Поэтому мы собрали дайджест статей разных годов: что нужно знать об этом ивенте, фишки конференции, самые яркие эпизоды 8Р (топ статей по количеству просмотров и вовлеченности). Также поделимся опытом пиара и промоутирования ивента, другими идеями, которые пригодятся контент-менеджерам, медиа, PR-специалистам, бизнесу.

Что такое 8Р

8P — современная формула интернет-маркетинга. Расшифровывается как: product; place; price; promotion, physical evidence, process, people, partners. Более подробно — в статье «Digital-маркетинг по формуле 8Р»

Важно для представителей медиа: при подготовке к посещению конференции узнайте историю происхождения названия, концепцию нейминга ивента. Иногда это может стать важной деталью в подготовке статьи и лояльности организаторов, до построения структуры материала.

Важно для участников и гостей: иногда среди прочих конкурсов, ведущие предлагают вопросы на засыпку. Ответ на один из них вы уже получили. 

Ходите на конференции правильно — чек-лист и кейсы посещения ивентов

То, что кажется очевидным, оказывается таковым не для всех. Как подготовиться к ивенту, сберечь время и не потеряться между стендами, познакомиться с потенциальными партнерами, клиентами, читайте в посте «Как извлечь из ивентов максимальную пользу для себя и бизнеса».

Напоминаем, что в журнале выходили посты об участии в различных конференциях. Уверены, эти статьи будут полезны владельцам бизнеса, маркетологам, менеджерам:

  1. Опыт конференций CES в Вегасе и IFA в Берлине: вы едете на форум со стендом. Как подготовиться?
  2. SaaStr Europa: как провести день в Париже с максимальной пользой для бизнеса.
  3. WebSummit: как выжать максимум и выжить.

Важно для бизнеса, маркетологов, контент-маркетологов, PR-менеджеров: делитесь своими кейсами, идеями и опытом посещения конференций — пишите посты и опубликуйте их в блогах журнала (в Песочнице). Статьи из блогов могут попасть на главную журнала.

Фишки потоков: SEO, PPC, веб-аналитика, онлайн-бизнес

Отличительная черта конференций, которые проводят Octopus Events, организаторы 8Р — круглые столы с участием спикеров. Это идеи и реальные кейсы по продвижению бизнеса, росту прибыли, конверсий и всего на свете. Общее название формата — «Неочевидные и практически применимые фишки».

Как проходит: один из спикеров рассказывает мини-кейс, а зал голосует за его новизну и пользу для развития бизнеса. Если фишка набирает больше 50% голосов, она побеждает и включается в общий список. По завершении круглого стола модераторы и зрители выбирают топ фишек. 

Примеры постов:

  1. 12 фишек для онлайн-бизнеса — круглый стол 8P 2016.
  2. Спикеры 8P о мобайле, программатике и инхаус команде мечты.
  3. 13 практически применимых фишек для интернет-магазинов — круглый стол 8P 2017.
  4. 15 неочевидных и практически применимых фишек для работы интернет-магазина — круглый стол 8P 2018.

Важно для пиарщиков, представителей медиа: это неплохая идея для создания крутого контента — просто собираете кейсы, которыми делятся спикеры, и потом делаете собственный топ. 

Только обязательно подробно опишите все детали фишек. Не у всех, как у редакции Netpeak Journal, существует возможность задать уточняющие вопросы модераторам и участникам после ивента.

Пиар-фишки ивента: подборка кейсов спикеров

Промо ивента идет на разных площадках — в социальных сетях группы компаний Netpeak, в рекламе на Facebook, в Instagram, мы запускаем ряд маркетинговых активностей. Среди прочего — посты в блоге.

Это могут быть адаптации докладов участников прошлых годов (актуальные и применимые, конечно):

  1. Что дают Google AMP: опыт поисковика недвижимости Flatfy.
  2. Как завоевать доверие подписчиков email-рассылки в США. Опыт eSputnik.
  3. Как использовать аналитику, чтобы не расходовать рекламный бюджет впустую.

Кейсы, которые впечатлили спикеров грядущей конференции:

  1. Что работает в 2019 году: кейсы и рекомендации спикеров 8P.
  2. 17 полезных кейсов от спикеров 8P.

Ивент, который смог — кейс офлайн-конференции во время локдауна

Оговоримся, тренд провести конференцию онлайн мы поддержали и провели 8Р и в таком формате. Но и живую конференцию смогли сделать. Были трудности, непредвиденные обстоятельства, но и свои плюшки.

Обо всем рассказали в статье «Как Octopus Events и Netpeak организовали офлайн-конференцию летом 2020-го».

Топовая трансляция — как мы это сделали

Сейчас мы отказались от формата онлайн-трансляции — интерес пользователей предсказуемо снизился и журнал больше не получал такой поток трафика. Почему предсказуемо? Стримы и прямые эфиры можно включить фоном и заниматься своими делами по дому или работать. А вот трансляцию, преимущественно, текстовую нужно читать.
Но это не значит, что мы не вернемся к формату снова, не используем его для другого ивента. Как и многое в маркетинге, этот инструмент нужно тестировать.

Держите шаблон формата в кейсе конференции MozCon «Как провести четкую онлайн-трансляцию».

И посмотрите, как мы организовали свою трансляцию — она очень «зашла» читателям: «Прямая трансляция 8P 2018 — самой жаркой конференции по интернет-маркетингу».

Евгений Черняк из Big Money: рекомендации бизнесу

Интернет-маркетинг, бизнес в сети быстро трансформируется, меняется. Появляются новые социальные сети, которые тут же исчезают или оказываются неэффективными для продвижения товаров и услуг. Поэтому актуальность интервью с хедлайнерами таких ивентов может быстро выгорать.

Но есть идея готовить контент о более универсальных и долгоиграющих вещах. Таких, как тайм-менеджмент, управление командой, решение общих для разных бизнесов задач, мотивирующих историй успеха (с упоминанием всего пота и крови на пути к цели).

Выступление Евгения Черняка как раз такое — универсальное и в качестве контента остается вечнозеленым постом. Отсюда и его популярность: 

«Евгений Черняк про бизнес, кассовый разрыв, нематериальную мотивацию сотрудников и Big Money».

Важно для медиа: в статью можно упаковать целое выступление докладчика или выбрать ключевые поинты множества спикеров и сделать подборку рекомендаций.

Важно для пиар-менеджеров: формат статьи с рабочими советами докладчиков, долговечной и применимой информацией гораздо легче разместить в СМИ, чем сухой пресс-релиз, репортаж с конференции.

Истории бизнеса и полезные фишки

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кейс-конференция
Светлана Руденко

7 лет работала журналистом.
Затем увлеклась копирайтингом.
А там, где продающие тексты, там и погружение в интернет-маркетинг.
С 2017 года — в команде редакторов блога Netpeak.

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