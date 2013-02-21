Кейс по SMM в тематике «ресторанный бизнес»: «Угощение — каждому!»

Период работы: март 2012 — январь 2013 года.
Услуга: продвижение в социальных сетях, конкретнее — во ВКонтакте.
Тематика: ресторанный бизнес.
Траты: 2400 гривен (2000 гривен на таргетированную контекстно-баннерную рекламу во ВКонтакте, 400 гривен за услуги агентства + на угощение участников акции).
Цель: знакомство аудитории с только что открывшимся заведением, интеграция online c offline.
Задача №1: стать участником группы, зайти в кафе и назвать свое имя/ник во Vkontakte.
Задача №2: расшейрить ссылку на группу кафе у себя на странице и не удалять в течение двух недель.
В результате выполнения задачи №1 гость получал чашку кофе или бокал пива бесплатно. В результате выполнения задачи №2 гость мог заказать любой коктейль (алко или б/а) бесплатно.
Срок проведения акций: 3 месяца. В результате мы получили:
- 212 клиентов из Vkontakte, которые посетили заведение, разумеется, не в одиночестве;
- 1300 новых участников группы;
- букет теплых отзывов о заведении в нашей группе.
Знакомство всегда должно быть приятным.
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