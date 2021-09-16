Что делать начинающим бизнесменам — злой пост-руководство

Если человек решил стать сварщиком — он идет в ПТУ и учится во все эти электроды, швы, металлы, газы и прочее. Если человек хочет быть парикмахером — он идет и учится с правильной стороны держаться за расческу и ножницы. А что же предприниматели, малый и средний бизнес? Увы, часто размер компании не имеет значения: завалы в головах собственников есть в компаниях и с миллионными оборотами.
1 — учитесь, 2 — не занимайтесь ерундой
Идея о том, что управлять (страной) может и кухарка, сместилась на бизнес. Что там думать — прыгать нужно.
Однако бизнес и предпринимательство — это не только и не столько про «купить по 100, продать по 300, на эти два процента и живем».
Есть определенный набор навыков и знаний, которые нужны, чтобы идти во все это. Откуда вообще взялось: «нужно открыть свое дело» и «запустить свое дело может каждый»?
Сначала учитесь, а потом идите в бизнес и предпринимательство. Даже если планируете самозанятость. Это же касается манимейкеров.
Когда я говорю «учитесь», я имею в виду: учитесь заниматься предпринимательством и бизнесом, а не делать сайты или еще что-то там.
Учитесь и не занимайтесь ерундой. Если вы решили идти в предприниматели и бизнес, то ваша задача — зарабатывать деньги.
И каждую идею проверяйте одним вопросом: «Это мне помогает заработать или нет»? Все эти чудные дизайны сайтов, дорогущие фотосессии — рюшечки. Но почему 90% предпринимателей начинает с них, а не с того, что реально нужно для быстрого старта? Ощущение такое, что появляется возможность поиграться во взрослых и бизнес — ну и сублимирует народ. Результат не важен, зато процесс прикольный.
Хотя что прикольного в сливании денег, создании априори мертвых бизнес-проектов, самозанятости по 16-20 часов в день, нервных срывах, потере времени, друзей, здоровья, отношений?
Где учиться?
Если у вас есть деньги, не тратьте 5-10 тонн средств на «сайт с уникальным дизайном», а потратьте эти деньги на:
- Обучение, которое вправит мозг на тему «как планировать бизнес и проекты». Моя рекомендация — курс Антистартап. Дорого, эффективно.
- Обучение тому, как делать бизнес правильно (тем более, если вы уже влезли во все это). Что помогло мне — Бизнес Конструктор. Дорого, эффективно.
- Учите маркетинг. Не SEO, не PPC и SMM, а маркетинг — классическую модель и digital в целом. Это вообще основное.
- Учите закономерности денег и денежного мышления.
- Учите маркетинговые воронки. Dotcomsecrets или русскоязычные аналоги. Материалов сейчас уйма.
От редакции: почитайте посты по теме планирования бизнеса ещё до вложений в разработку, запуск и все на свете:
- Есть идея для бизнеса. С чего стоит начать?
- Что делать с бизнесом, когда нужен взрывной рост и позиция лидера ниши.
- Мобильное приложение для бизнеса: на что обратить внимание до того, как заплатить разработчику.
- Что нужно сделать перед созданием интернет-магазина.
А что если сейчас нет денег на обучение?
Если у вас нет свободных денег или вы пока не понимаете, зачем тратиться на обучение, читайте/смотрите про:
- маркетинг;
- MVP модель и базовое понимание проверки гипотез. У Аркадия Морейниса есть видео на эту тему, да и при желании все гуглится! И сюда же книгу «Экономный стартап» Эрика Райса;
- бесплатные видео Александра Куницкого на тему систематизации бизнеса;
- маркетинговые воронки. Это просто мастхэв в мышлении, начинайте отсюда;
- бесплатные материалы Кира Горшкова;
- блог и видео LiftMarketing.
Что делать со своими принципами, правилами, перфекционизмом etc?
И не важно, есть у вас деньги или нет, разгребайте завалы в голове (не только про деньги):
- формируйте круг общения с теми, кто уже впереди;
- читайте крутых дядек и тётек;
- участвуйте в трансформационных играх по типу cashflow в коучинговом формате;
- идите к психологу, в психотерапию — прорабатывайте свои убеждения, страхи, предписания;
- формируйте новое мышление: тренинги, курсы, книги, воркшопы и другое.
Общие задачи обучения
- Понять, что бизнес — это игра, в которую играют пару тысяч лет, и тут не нужно придумывать велосипеды. Научитесь сначала просто ездить, потом уже будете думать про кастомы.
- Маркетинг — всему голова. И мышление воронками. И понимание пользы и социальных законов денег.
- MVP — всему голова на этапах запуска.
- Систематизировать бизнес или будете вечно самозанятым рабом на своей галере.
- Если вы не про системный бизнес, то поиск альтернативных вариантов, например, осознанная самозанятость (путь эксперта) или инвестирование.
И тогда у вас не будет ситуаций, которые я вижу чуть ли не каждый день: «Хохо, мы потратили месяц времени и пару тонн “зеленки” на ерунду, которая и на сантиметр не приближает нас к нашим целям»!
Два лайфхака
- Учите английский. Нет времени объяснять — учите английский. И разговорный, и чтение, и письменную речь.
- Экономьте время и деньги, покупайте консультации у тех, кто шарит в нужном вам направлении. Не изобретайте велосипеды.
Лайфхаки по изучению языков от NJ:
- Английский язык — два упражнения для пополнения словарного запаса и развития разговорной речи
- Как выучить английский: советы специалистов Netpeak Group
Ну и последнее: лучшая инвестиция — это инвестирование в себя. Вместо покупки очередного кредитного айфона/лансера лучше за 3-6 месяцев качнуть себя и купить потом все нужное на сдачу.
От редакции: мы убрали все активные ссылки на курсы, которые рекомендовал автор, но вы можете легко найти их в интернете и/или почитать оригинал поста на Facebook на странице автора.
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