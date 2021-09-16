Что делать начинающим бизнесменам — злой пост-руководство

Если человек решил стать сварщиком — он идет в ПТУ и учится во все эти электроды, швы, металлы, газы и прочее. Если человек хочет быть парикмахером — он идет и учится с правильной стороны держаться за расческу и ножницы. А что же предприниматели, малый и средний бизнес? Увы, часто размер компании не имеет значения: завалы в головах собственников есть в компаниях и с миллионными оборотами.

1 — учитесь, 2 — не занимайтесь ерундой

Идея о том, что управлять (страной) может и кухарка, сместилась на бизнес. Что там думать — прыгать нужно.

Однако бизнес и предпринимательство — это не только и не столько про «купить по 100, продать по 300, на эти два процента и живем».

Есть определенный набор навыков и знаний, которые нужны, чтобы идти во все это. Откуда вообще взялось: «нужно открыть свое дело» и «запустить свое дело может каждый»?

Сначала учитесь, а потом идите в бизнес и предпринимательство. Даже если планируете самозанятость. Это же касается манимейкеров.

Когда я говорю «учитесь», я имею в виду: учитесь заниматься предпринимательством и бизнесом, а не делать сайты или еще что-то там.

Учитесь и не занимайтесь ерундой. Если вы решили идти в предприниматели и бизнес, то ваша задача — зарабатывать деньги.

И каждую идею проверяйте одним вопросом: «Это мне помогает заработать или нет»? Все эти чудные дизайны сайтов, дорогущие фотосессии — рюшечки. Но почему 90% предпринимателей начинает с них, а не с того, что реально нужно для быстрого старта? Ощущение такое, что появляется возможность поиграться во взрослых и бизнес — ну и сублимирует народ. Результат не важен, зато процесс прикольный.

Хотя что прикольного в сливании денег, создании априори мертвых бизнес-проектов, самозанятости по 16-20 часов в день, нервных срывах, потере времени, друзей, здоровья, отношений?

Где учиться?

Если у вас есть деньги, не тратьте 5-10 тонн средств на «сайт с уникальным дизайном», а потратьте эти деньги на:

Обучение, которое вправит мозг на тему «как планировать бизнес и проекты». Моя рекомендация — курс Антистартап. Дорого, эффективно. Обучение тому, как делать бизнес правильно (тем более, если вы уже влезли во все это). Что помогло мне — Бизнес Конструктор. Дорого, эффективно. Учите маркетинг. Не SEO, не PPC и SMM, а маркетинг — классическую модель и digital в целом. Это вообще основное. Учите закономерности денег и денежного мышления. Учите маркетинговые воронки. Dotcomsecrets или русскоязычные аналоги. Материалов сейчас уйма.

От редакции: почитайте посты по теме планирования бизнеса ещё до вложений в разработку, запуск и все на свете:

А что если сейчас нет денег на обучение?

Если у вас нет свободных денег или вы пока не понимаете, зачем тратиться на обучение, читайте/смотрите про:

маркетинг;

MVP модель и базовое понимание проверки гипотез. У Аркадия Морейниса есть видео на эту тему, да и при желании все гуглится! И сюда же книгу «Экономный стартап» Эрика Райса;

бесплатные видео Александра Куницкого на тему систематизации бизнеса;

маркетинговые воронки. Это просто мастхэв в мышлении, начинайте отсюда;

бесплатные материалы Кира Горшкова;

блог и видео LiftMarketing.

Что делать со своими принципами, правилами, перфекционизмом etc?

И не важно, есть у вас деньги или нет, разгребайте завалы в голове (не только про деньги):

формируйте круг общения с теми, кто уже впереди;

читайте крутых дядек и тётек;

участвуйте в трансформационных играх по типу cashflow в коучинговом формате;

идите к психологу, в психотерапию — прорабатывайте свои убеждения, страхи, предписания;

формируйте новое мышление: тренинги, курсы, книги, воркшопы и другое.

Общие задачи обучения

Понять, что бизнес — это игра, в которую играют пару тысяч лет, и тут не нужно придумывать велосипеды. Научитесь сначала просто ездить, потом уже будете думать про кастомы. Маркетинг — всему голова. И мышление воронками. И понимание пользы и социальных законов денег. MVP — всему голова на этапах запуска. Систематизировать бизнес или будете вечно самозанятым рабом на своей галере. Если вы не про системный бизнес, то поиск альтернативных вариантов, например, осознанная самозанятость (путь эксперта) или инвестирование.

И тогда у вас не будет ситуаций, которые я вижу чуть ли не каждый день: «Хохо, мы потратили месяц времени и пару тонн “зеленки” на ерунду, которая и на сантиметр не приближает нас к нашим целям»!

Два лайфхака

Учите английский. Нет времени объяснять — учите английский. И разговорный, и чтение, и письменную речь. Экономьте время и деньги, покупайте консультации у тех, кто шарит в нужном вам направлении. Не изобретайте велосипеды.

Лайфхаки по изучению языков от NJ:

Ну и последнее: лучшая инвестиция — это инвестирование в себя. Вместо покупки очередного кредитного айфона/лансера лучше за 3-6 месяцев качнуть себя и купить потом все нужное на сдачу.

От редакции: мы убрали все активные ссылки на курсы, которые рекомендовал автор, но вы можете легко найти их в интернете и/или почитать оригинал поста на Facebook на странице автора.

Также будем благодарны за рекомендации под постом — советуйте свои проверенные курсы, книги, рассылки и другое. Все, что помогло и помогает стать предпринимателем.