"Социальные профили" Эмили Дикинсон, Поля Гогена и Шарлотты Бронте

Профессор Колорадского колледжа Katherine Giuffre (автор книги «Коллективная креативность») задается вопросом: как социальные сети влияют на креативность? Результаты недавних исследований вполне интригуют: социальные сети и взаимодействие с другими делают людей более креативными. Однако, на что обращает внимание исследователь - никто не сравнивал периоды креативности и "некреативности" отдельно взятого человека.

В течение жизни каждого человека есть такие периоды - это можно проследить по результатам творческой работы. Вопрос, собственно, в том, как коррелирует личные социальные взаимоотношения человека с его/её творческой плодовитостью.

Известно, что Эмили Дикинсон, Поль Гоген и Шарлотта Бронте были одиночками, которые всегда тяготели к изоляции, избегали кафе и модных салонов больших городов. Почему мы выбрали для примера именно их? Теоретически, если мы сможем доказать, что даже эти знаменитые одиночки извлекали пользу из взаимодействия с другими людьми, тогда мы сможем вбить гвоздь в гроб гипотезы о "гениях одиночках". Предмет спора состоит в том, что креативность присуща не затворникам, сидящим на своих чердаках, а всем индивидуальностям, которые взаимодействуют друг с другом в социальных сетях. Профессор сравнила переписку трех выбранных лиц в разные периоды их жизней. Выяснилось, что для них всех, почтовая переписка заменяла общение в социальных сетях, учитывая, что они жили в полнейшей изоляции, практически полностью исключив возможность случайных встреч. Научная гипотеза заключается в том, что индивидуальный контент в профиле свидетельствует о креативности, равно как и взаимодействие с самыми разными людьми, а также общение в сообществах по интересам.

Как показало исследование, в периоды высокой креативности плотность контента в пользовательских профилях была на 475 "юнитов" больше, чем в периоды "некреативности". Это как минимум значит, что профиль отражает творческую составляющую личности. А также то, что в творческие периоды человек больше взаимодействует с другими.

Периоды креативности Эмили Дикинсон, Поля Гогена и Шарлотты Бронте приходились вовсе не на те периоды, когда они фактически были в одиночестве и не вели ни с кем переписку. При этом в другие периоды они не настолько сближались с другими, чтобы сформировать сплоченную группу. Они переписывались со знакомыми, чтобы получить поддержку и критику, а также просили узнать отзывы о своем творчестве у других, незнакомых им людей. Эти знаменитые одиночки не были настолько изолированными от общества, поэтому можно сделать вывод, что общение, взаимодействие и социальные сети хорошо влияют на креативность. И, конечно, речь не про тупые цитатки, а про идеи и их реализацию с возможностью быстро получить фидбек. (Сразу вспоминается стрип про черный квадрат Малевича).

Всё было бы не плохо, если бы не напоминало события второй серии новомодного сериала "Черное зеркало" (о влиянии информационных технологий на общество и человеческие отношения).

Оригинал статьи можно найти на 99%.