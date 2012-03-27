На 56% страниц в Facebook — менее 256 подписчиков [инфографика]

На днях появилась инфографика, в основу которой легли факты свежего исследования Recommend.ly. Некоторые факты:
— у музыкантов и муз. групп больше всего фанов, также очень популярны в Facebook актеры и кинорежиссеры;
— у политиков самый высокий показатель «обсуждают это»;
— на 82% страниц появляется менее пяти постов в месяц.
Кстати, сегодня на нашей страничке появился 2000-й лайк :) Поздравлять с этим было бы не скромно, а вот презент «виновнику» отправим всенепременно!
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Хочу SMM и рекламу в соцсетях
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