На 56% страниц в Facebook — менее 256 подписчиков [инфографика]
Валерий Стеля
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На днях появилась инфографика, в основу которой легли факты свежего исследования Recommend.ly. Некоторые факты:

— у музыкантов и муз. групп больше всего фанов, также очень популярны в Facebook актеры и кинорежиссеры;

— у политиков самый высокий показатель «обсуждают это»;

— на 82% страниц появляется менее пяти постов в месяц.

появляется менее пяти постов в месяц количество фанов и популярность фейсбук страницы обсуждают это как заполняются контентом посты по категориям участие в дискуссиях

Кстати, сегодня на нашей страничке появился 2000-й лайк :) Поздравлять с этим было бы не скромно, а вот презент «виновнику» отправим всенепременно!

И ещё у нас есть услуга SMM:

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

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соцмедиа инфографика
Валерий Стеля

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