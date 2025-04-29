Глобальная поисковая оптимизация: как ускорить выход на международные рынки и сэкономить бюджет

Глобальная поисковая оптимизация: как ускорить выход на международные рынки и сэкономить бюджет

Если ваша аудитория находится по всему миру, важно привлекать ее максимально эффективно. Но как не распылить бюджет и не потеряться на крупнейшем рынке — глобальном? На какие страны нацеливаться в первую очередь? Как стать заметным на международном рынке?

Выход на глобальный рынок требует не только перевода сайта и запусков рекламы в новых странах, но и четкой SEO-стратегии. Без нее легко потерять бюджет, выбрать нецелевые регионы или не попасть в локальную выдачу.

В этой статье я расскажу о подходе Netpeak Ukraine к продвижению на международных рынках. Также поделюсь нашей внутренней разработкой — скриптами для автоматизации проверок заголовков и перелинковки.

Что такое глобальное SEO

Глобальная поисковая оптимизация (global SEO или international SEO) — это стратегия адаптации и продвижения сайта в поисковых системах для эффективного охвата пользователей в разных странах.

Она включает две основные тактики:

Интернационализацию структуры сайта — оптимизация структуры, чтобы поисковые системы точно определяли, какие страницы предназначены для пользователей из разных стран и языковых групп. Локализацию контента с учетом языковых и культурных особенностей для нацеливания на правильные ключевые слова и поисковые намерения, соответствующие запросам вашей целевой аудитории.

С чего начать выход на глобальный рынок

Изучите рынок

Анализ рынка показывает, насколько растет спрос на нашу тематику в каждой выбранной стране. Если динамика позитивная, стоит дальше проанализировать, на каком языке пользователи ищут информацию. Это поможет определить необходимость создания новой языковой версии для конкретного региона.

Рассмотрю на конкретном кейсе, как команда Netpeak Ukraine помогала нашему партнеру с усилением позиций и органического трафика на глобальном рынке.

Кейс ME-QR. Это сервис для создания и управления QR-кодами. Платформа позволяет генерировать персонализированные QR-коды для различных целей: ссылки на страницы, документы, контактные данные, меню ресторанов. Продукт ориентирован на бизнесы, образовательные учреждения и частных пользователей. Партнер обратился к нам с запросом на увеличение позиций и органического трафика по всему миру. Работы стартовали в апреле 2023. У сайта на тот момент было 16 языковых версий (сейчас уже 28). И только семь стран с более чем 1000 органических сеансов в месяц с приоритетных страниц. Наш партнер знал, что он хочет масштабироваться, так как продукт набирает популярность по всему миру. Но не было четкого понимания, на какие именно страны лучше нацеливаться, какие новые языковые версии добавлять.

Для анализа мы используем Google Market Finder — бесплатный инструмент, предназначенный для помощи бизнесу в исследовании новых международных рынков. Он позволяет определить страны с наибольшим потенциалом, чтобы не тратить бюджет на малоперспективные регионы.

Анализ стран для ME-QR. Мы проанализировали популярные страны, которые потенциально могут приносить много конверсий. Учитывая технологическую тематику проекта, основной фокус был направлен на страны Северной Америки и Азии, тогда как Европа уже входила в наши планы. На этом этапе мы выбрали подходящие страны для расширения на глобальные рынки, исходя из метрики «Цена клика» в Google AdSense, и анализировали спрос на тематику по годам.

Вот как это выглядит на примере по странам.

Бразилия:

Спрос на тематику по годам

Самые популярные языки при поиске в Google

Южная Корея:

Спрос на тематику по годам

Самые популярные языки при поиске в Google

А что делать, если вы не знаете, на какой рынок выходить?

В нашей практике был кейс, когда партнер запустил англоязычный сайт, не определившись с целевыми рынками. В первые месяцы после запуска мы собирали данные в аналитических системах — Google Search Console и Google Analytics. Мы анализировали: показы и позиции по ключевым запросам в Google Search Console;

поведенческие метрики пользователей из разных стран (время на сайте, глубина просмотра, конверсии);

органическую видимость и частотность ключевых слов. На скриншоте — пример данных по показам и позиции в разных странах, даже когда сайт был только на английском языке: Пример данных по показам и позиции в разных странах Проанализировав результаты, мы обнаружили, что больше всего показов было из США, что вполне ожидаемо. Однако в ТОП-10 стран неожиданно вошли Бразилия, Южная Корея и Вьетнам — регионы, где английский язык не является основным. Это стало сигналом о том, что страницы сайта имеют неплохой потенциал в этих нишах. Эти инсайты помогли выделить страны с наибольшим интересом к продукту и наиболее конкурентоспособными ключевыми словами. Для этих стран создали локализованные версии сайта, адаптировав контент и SEO-стратегию под региональные особенности. В результате партнер смог эффективно выйти на новые рынки и ускорить рост бизнеса.

Проведите анализ конкурентов

Анализ конкурентов напрямую влияет на стратегию выхода на новый рынок. Он помогает:

определить уровень конкуренции;

выявить сильные и слабые стороны других игроков;

понять, какие тактики работают лучше всего.

Если рынок перенасыщен, это может потребовать более узкой специализации или поиска уникального ценностного предложения.

Также исследование конкурентов помогает скорректировать SEO-стратегию и подход к локализации. На этом этапе можно определить, какие ключевые слова наиболее эффективны, какие форматы контента предпочитают пользователи в конкретном регионе и какие технические настройки необходимы для лучшей индексации сайта.

В результате анализ конкурентов позволяет минимизировать риски, оптимально распределить бюджет и выстроить стратегию с максимальной отдачей.

Для анализа эксперты агентства используют SEO-методы, которые учитывают как бизнес-аспекты, так и технические особенности сайтов:

ключевые слова;

локализацию контента;

структуру сайта (наличие hreflang, региональные домены);

ссылочный профиль;

скорость загрузки страниц;

цены;

уникальное торговое преимущество;

отзывы;

рекламные кампании:

Пример динамики ссылочных доменов конкурентов me-qr.com



Например, более детальный анализ доменных зон сайтов, ссылающихся на конкурентов, позволяет понять, в какие страны они вкладывают больше бюджетов для продвижения. Это помогает выявить их приоритетные регионы и оценить стратегию локализации.

Проанализируйте ключевые запросы

Этот этап нужен, чтобы определить популярные запросы в целевых регионах, понять спрос на продукт или услугу, и выбрать наиболее релевантные ключи для продвижения.

Как это делает Netpeak Ukraine. Исследуя домены или страницы локальных конкурентов, определяем запросы, по которым они ранжируются, их частотность и позиции на страницах результатов поиска (SERP). Отфильтровав запросы по частотности, региону и длине, выделяем как высокочастотные, так и нишевые ключевые слова. Анализ пересечений и уникальных запросов конкурентов позволяет выявить пробелы в стратегии и адаптировать ее под региональные особенности.

Пример ключевых запросов для главного конкурента на рынке США по нише QR code for PDF files

Данные на скриншоте показывают, что частотность у этой темы достаточно высокая, как и позиции конкурента. Также с помощью ahrefs можно сразу увидеть приблизительный трафик по каждому ключевому слову.

Способы реализации языковых версий

Когда определились с рынком, на который хотите выйти, необходимо добавить новый язык на сайт.

При этом важно выбрать подходящую конфигурацию архитектуры сайта. Есть три способа реализации языковых версий:

отдельные домены;

поддомены;

каталоги (подпапки или подкатегории).

Каждый из них имеет свои преимущества и сложности в продвижении.

Отдельные домены

Такая конфигурация предполагает использование уникальных доменных имен для каждой локализованной версии сайта (например, example.com и example.fr).

Этот подход эффективно работает в одном регионе, но его сложно дооптимизировать для других регионов. Поисковые системы воспринимают такие сайты как отдельные единицы, несмотря на принадлежность к одному бренду. Это означает, что вес одного сайта может быть значительно выше, чем у другого, что приводит к разным результатам ранжирования в регионах. Поскольку это отдельные домены, их продвижение требует значительных вложений.

Примеры сайтов, которые используют отдельные домены.

Google:

google.com (для международной аудитории);

google.ua (для Украины);

google.de (для Германии).

eBay:

ebay.com (для международной аудитории);

ebay.de (для Германии);

ebay.co.uk (для Великобритании).

Поддомены

Конфигурация архитектуры сайта с поддоменами использует отдельные поддомены для каждой локализованной версии (например, en.example.com или fr.example.com).

Этот подход позволяет разделить языковые версии, сохраняя основной домен. Главное преимущество — часть веса основного домена передается поддоменам, что может положительно сказаться на их позициях в поисковой выдаче. Однако такая конфигурация требует отдельного продвижения для каждого поддомена.

Примеры сайтов, где использованы поддомены.

Reddit:

www.reddit.com (основной домен);

en.reddit.com (для англоязычной аудитории);

de.reddit.com (для немецкоязычной аудитории).

Wikipedia:

en.wikipedia.org (английская версия);

uk.wikipedia.org (украинская версия);

de.wikipedia.org (немецкая версия).

Каталоги (подпапки)

Самый популярный способ реализации. Конфигурация с каталогами (подпапками) использует структуру URL для локализации (например, example.com/en/ или example.com/fr/).

Главное преимущество — весь вес основного домена распространяется на подпапки, что упрощает их продвижение в поисковой выдаче. Такой подход менее затратен в реализации и управлении, но требует тщательной настройки для разделения контента и правильной индексации поисковыми системами.

На высококонкурентных рынках с большим количеством региональных доменов продвигать такой сайт в ТОП может быть сложнее.

Примеры использования подпапок.

Mozilla:

mozilla.org/en-US/ (английская версия для США);

mozilla.org/uk/ (украинская версия);

mozilla.org/de/ (немецкая версия).

Spotify:

spotify.com/us/ (английская версия для США);

spotify.com/de/ (немецкая версия).

Параметры в URL

Этот метод — пример того, как делать не нужно. При неправильной реализации может возникнуть множество дублированных страниц, что негативно сказывается на ранжировании сайта, снижая его позиции в поисковой выдаче.

Примеры использования параметров:

https://example.com/product?lang=en

https://example.com/product?lang=fr

Детальные рекомендации по управлению мультирегиональными и многоязычными сайтами читайте в справке Google.

Локализация сайта

Когда структура и стратегия поисковой оптимизации готовы, пора перейти к локализации всего сайта. Этот процесс разделяется на четыре основных шага:

Техническая оптимизация. Контентная оптимизация. Локализация продукта. Наращивание релевантной ссылочной массы.

Техническая оптимизация

Техническая оптимизация страниц для новых локалей основана на использовании тега hreflang. С помощью разметки укажите поисковым системам, в каком поисковике отображать локализованный контент.

Hreflang — это специальный атрибут, который помогает поисковым системам понять, на какой язык и страну ориентирован контент.

Для правильной локализации страниц нужно добавить тег hreflang на ссылки всех альтернативных языковых версий.

Покажу на примере. У главной страницы сайта — 28 языковых версий. Следовательно, и в переключателе должно быть 28 ссылок на соответствующие страницы. То же самое и с тегами hreflang:

Главная страница сайта ME-QR

А здесь страница статьи реализована только на 19 языковых версиях. Значит, в коде должно быть только 19 ссылок, а не 28, как на главной:

Если некоторые локали сайта реализованы на отдельных доменах или поддоменах, их также необходимо указывать в теге hreflang. Это позволит связать сайты на отдельных доменах и передавать вес между ними. А поисковым системам — лучше понять тематику сайта, когда они видят альтернативную страницу другой локали или домена.

Кроме того, важно правильно реализовать возможность выбора мультиязычности с помощью кнопки для переключения между языковыми версиями.

Переключатель языков стоит размещать только на тех страницах, где есть версии на всех поддерживаемых языках. Например, если страница существует на трех языках из пяти, переключатель должен быть только на этих трех страницах.

Контентная оптимизация

Локализация сайта на другие языки — ключевой аспект мультиязычного SEO. Грамотная локализация повышает релевантность сайта для локальных поисковиков, улучшает кликабельность и позволяет учесть культурные особенности целевой аудитории.

Процесс локализации для мультиязычного сайта требует баланса между сохранением ключевых слов и адаптацией текста под язык и культуру целевой аудитории.

Важные аспекты, которые нужно учитывать при локализации:

Дословный перевод часто не подходит, так как пользователи ищут информацию, используя разные фразы или слова в зависимости от региона. Подход к созданию контента должен учитывать культурные особенности, целевую аудиторию и ее язык. Например, использование эмоционально окрашенных фраз, упоминание скидок или других стимулов может иметь разный эффект в зависимости от региона.

Команда специалистов Netpeak Ukraine наработала собственный процесс контентной оптимизации, который упрощает работу с мультиязычными ресурсами. По нашему опыту, залог эффективной оптимизации контента заключается в:

Настройке и отладке процесса вычитки и проверок. Автоматизации рутинных задач, которую мы успешно реализуем с помощью разработанных скриптов. Перевод текстов с помощью AI. AI-переводчики превосходят традиционных переводчиков по скорости, доступности и стоимости. Они моментально обрабатывают большие объемы текста, обеспечивая быстрый и удобный перевод без ожидания.

Скрипты для быстрой и качественной проверки заголовков и перелинковки

Для крупных мультиязычных сайтов ручная проверка оказывается не только трудозатратной, но и подверженной риску человеческих ошибок. Для эффективного распределения ресурсов и экономии бюджета на рутинных задачах мы внедряем автоматизацию на основе Google Scripts или аналогичных решений.

SEO-специалисты Netpeak Ukraine создали два скрипта, которые помогают быстро и качественно проверить корректность подзаголовков и перелинковки с правильными анкорами.

Локализация продукта

Локализация продукта для новых рынков требует адаптации под особенности каждой страны. На примере продукта ME-QR покажу, на что обращала внимание наша команда.

Специфика ведения бизнеса на разных рынках

Для запуска в Германии важно учитывать строгие правила конфиденциальности и акцентировать внимание на безопасности данных. В Китае, напротив, QR-коды широко используются в повседневной жизни, особенно для платежей и социальных функций, поэтому интеграция с WeChat Pay или Alipay — ключевая.

Перевод интерфейса и контента

Во Франции перевод интерфейса учитывает более формальный стиль общения, характерный для бизнеса. В Бразилии перевод стоит делать с яркими акцентами на пользовательский опыт, так как в стране ценят эмоциональную вовлеченность.

Ключевые функции продукта

Для США акцентируем внимание на функциях для маркетинга и аналитики, так как QR-коды активно используются в рекламе. В Индии — добавляем поддержку локальных платежных систем, поскольку QR-коды часто используются для микроплатежей.

SEO и метаданные

В Японии метаданные и контент нужно адаптировать к формальному стилю и включать ключевые запросы, популярные в местных поисковиках, таких как Yahoo! Japan. Для Индонезии необходимо учитывать популярность Google и локальные особенности использования QR-кодов, добавляя примеры их применения в ресторанах, транспорте и образовательных инициативах.

Маркетинг и поддержка

В Италии маркетинговые материалы должны быть эмоциональными, с акцентом на удобство и инновации. В Южной Корее реклама фокусируется на высокотехнологичности продукта, так как рынок ценит передовые решения.

Наращивание ссылочной массы

Наращивание ссылочной массы для мультиязычных сайтов имеет свои особенности по сравнению с обычными сайтами. Основной упор делается на локальность ссылок и их релевантность для целевых рынков.

Ниже — несколько рекомендаций для улучшения ссылочной массы мультиязычных сайтов.

Локальные ссылки важнее глобальных

Внешние ссылки должны исходить из доменов конкретной страны (например, .fr для Франции или .de для Германии). Это повышает авторитет сайта в глазах локальных поисковых систем.

В отличие от обычных сайтов, где важна общая масса ссылок, мультиязычные проекты требуют локализации ссылочного профиля, чтобы основная часть ссылочных доменов соответствовала региону продвижения.

Использование региональных каталогов и СМИ

Во Франции размещение в региональных бизнес-каталогах или локальных новостных порталах может значительно повысить релевантность. А в Германии полезно сотрудничать с блогами, посвященными B2B или технологиям, если сайт ориентирован на бизнес.

Локализованные анкоры

Анкорный текст для мультиязычных сайтов следует перевести и адаптировать под язык целевой аудитории.

Локальные партнерства

Сотрудничество с местными компаниями и ресурсами полезно для мультиязычных сайтов. Это может повысить узнаваемость бренда в регионах и улучшить доверие к сайту за счет размещения качественных внешних ссылок.

В рамках проекта по увеличению позиций и органического трафика по всему миру для продукта ME-QR команда Netpeak Ukraine, предприняв шаги, описанные выше, получила такие результаты: ежемесячный трафик вырос с 20 до 30 миллионов сеансов, при этом органический трафик увеличился на 80%;

на приоритетных страницах, где пользователи совершают конверсии, зафиксирован рост на 320% по кликам и 170% по показам;

позиции по закупаемым анкорам в основном регионе США улучшились в 77% случаев. Фокусный подход к решению бизнес-задачи партнера позволил достичь значительного роста трафика и улучшения позиций на международных рынках.

Выводы

Оптимизация сайта под глобальные рынки — это стратегический инструмент для бизнеса, который стремится к масштабированию и выходу на международный рынок. Без четкой стратегии SEO-оптимизации легко:

распылить бюджет , не получив ожидаемого результата;

, не получив ожидаемого результата; потеряться среди конкурентов , не выйдя в топ поисковой выдачи;

, не выйдя в топ поисковой выдачи; не попасть в нужную аудиторию , неправильно выбрав рынки и языковые версии;

, неправильно выбрав рынки и языковые версии; столкнуться с техническими проблемами, которые мешают индексации и продвижению.

Как Netpeak Ukraine решает эти задачи: