Глобальна пошукова оптимізація: як пришвидшити вихід на міжнародні ринки та заощадити бюджет

Глобальна пошукова оптимізація: як пришвидшити вихід на міжнародні ринки та заощадити бюджет

Якщо аудиторія знаходиться по всьому світу, важливо залучати її максимально ефективно. Але як не розпорошити бюджет і не загубитися на найбільшому ринку — глобальному? На які країни варто орієнтуватися насамперед? Як стати помітним на міжнародному ринку?

Вихід на глобальний ринок потребує не лише перекладу сайту та запуску реклами в нових країнах, а й чіткої SEO-стратегії. Без неї легко втратити бюджет, обрати нецільові регіони або не потрапити в локальну видачу.

У цій статті розповім про підхід Netpeak Ukraine до просування на міжнародних ринках. Також поділюсь нашою внутрішньою розробкою — скриптами для автоматизації перевірки заголовків і внутрішньої перелінковки.

Що таке глобальне SEO

Глобальна пошукова оптимізація (global SEO або international SEO) — це стратегія адаптації та просування сайту в пошукових системах для ефективного охоплення користувачів з різних країн.

Вона передбачає дві основні тактики:

інтернаціоналізацію структури сайту — оптимізація структури, яка допомагає пошуковим системам точно визначити, які сторінки призначені для користувачів з різних країн і мовних груп;

— оптимізація структури, яка допомагає пошуковим системам точно визначити, які сторінки призначені для користувачів з різних країн і мовних груп; локалізацію контенту з урахуванням мовних і культурних особливостей, щоб орієнтуватися на правильні ключові слова та пошукові наміри, що відповідають запитам цільової аудиторії.

З чого почати

Вивчіть ринок

Аналіз ринку показує, як зростає попит на нашу тематику в кожній обраній країні. Якщо динаміка позитивна, варто додатково дослідити, якою мовою користувачі шукають інформацію. Це допомагає визначити, чи потрібна окрема мовна версія сайту для конкретного регіону.

Розгляну на конкретному кейсі, як команда Netpeak Ukraine допомогла партнеру посилити позиції та збільшити органічний трафік на глобальному ринку.

Кейс ME-QR — сервісу для створення й керування QR-кодами. Платформа дає змогу генерувати персоналізовані QR-коди для різних цілей: посилань на сторінки, документи, контактні дані, меню ресторанів. Продукт орієнтований на бізнес, освітні установи й приватних користувачів. Партнер звернувся із запитом на збільшення видимості та органічного трафіку по всьому світу. Роботи стартували у квітні 2023 року. На той момент сайт мав 16 мовних версій (зараз — уже 28), але лише сім країн давали понад 1000 органічних сеансів на місяць з пріоритетних сторінок. Партнер розумів, що хоче масштабуватись, адже продукт набирав популярності у світі, але не мав чіткого бачення, на які країни варто орієнтуватися та які нові мовні версії додавати.

Для аналізу ми використовуємо Google Market Finder — безкоштовний інструмент, створений для допомоги бізнесу у вивченні нових міжнародних ринків. Він дає змогу визначити країни з найбільшим потенціалом, щоб не витрачати бюджет на малоперспективні регіони.

Аналіз країн для ME-QR. Ми дослідили популярні країни, які потенційно можуть приносити багато конверсій. З огляду на технологічну тематику проєкту, основну увагу зосередили на країнах Північної Америки та Азії, тоді як Європа вже входила до нашої стратегії. На цьому етапі ми обрали відповідні країни для виходу на глобальні ринки, орієнтуючись на метрику «Ціна кліка» в Google AdSense і проаналізували динаміку попиту за роками.

Ось як це виглядало на прикладі країн.

Бразилія:

Попит на тематику по рокам

Найпопулярніші мови в пошуку в Google

Південна Корея:

Попит на тематику по рокам

Найпопулярніші мови в пошуку в Google

А що робити, якщо незрозуміло, на який ринок виходити?

У нашій практиці був кейс, коли партнер запустив англомовний сайт, не визначившись із цільовими країнами. У перші місяці після запуску ми збирали дані в аналітичних системах — Google Search Console та Google Analytics. Ми аналізували: покази та позиції за ключовими запитами у Google Search Console;

поведінкові метрики користувачів із різних країн (час на сайті, глибина перегляду, конверсії);

органічну видимість і частотність ключових слів. На скріншоті — приклад даних щодо показів і позицій у різних країнах, навіть коли сайт був доступний лише англійською мовою: Приклад даних щодо показів і позицій у різних країнах Проаналізувавши результати, ми з’ясували, що найбільше показів надходило зі США — що цілком очікувано. Однак до ТОП-10 країн несподівано увійшли Бразилія, Південна Корея та В’єтнам — регіони, де англійська мова не є основною. Це стало сигналом, що сторінки сайту мають непоганий потенціал у цих країнах. Ці інсайти допомогли виділити країни з найбільшим інтересом до продукту та найконкурентнішими ключовими словами. Для обраних ринків створили локалізовані версії сайту, адаптувавши контент і SEO-стратегію під регіональні особливості. У результаті партнер ефективно вийшов на нові ринки та прискорив зростання бізнесу.

Проведіть аналіз конкурентів

Аналіз конкурентів напряму впливає на стратегію виходу на новий ринок. Він допомагає:

визначити рівень конкуренції;

виявити сильні й слабкі сторони інших гравців;

зрозуміти, які тактики працюють найкраще.

Якщо ринок перенасичений, це може вимагати вузької спеціалізації або пошуку унікальної ціннісної пропозиції.

Також дослідження конкурентів дозволяє скоригувати SEO-стратегію та підхід до локалізації. На цьому етапі можна визначити, які ключові слова найефективніші, які формати контенту надають перевагу користувачі в конкретному регіоні та які технічні налаштування потрібні для кращої індексації сайту.

У результаті аналіз конкурентів дає змогу мінімізувати ризики, оптимально розподілити бюджет і побудувати стратегію з максимальною віддачею.

Для аналізу експерти агентства використовують SEO-методи, що враховують як бізнес-аспекти, так і технічні особливості сайтів:

ключові слова;

локалізацію контенту;

структуру сайту (наявність hreflang, регіональні домени);

посилальний профіль;

швидкість завантаження сторінок;

ціни;

унікальну торгову пропозицію;

відгуки;

рекламні кампанії:

Приклад динаміки посилальних профілів конкурентів me-qr.com

Наприклад, детальніший аналіз доменних зон сайтів, що посилаються на конкурентів, дає змогу зрозуміти, у які країни вони інвестують більше бюджету для просування. Це допомагає виявити їхні пріоритетні регіони та оцінити стратегію локалізації.

Проаналізуйте ключові запити

Цей етап потрібен, щоб визначити популярні запити в цільових регіонах, зрозуміти попит на продукт або послугу та обрати найрелевантніші ключі для просування.

Як це робить Netpeak Ukraine. Досліджуючи домени або сторінки локальних конкурентів, визначаємо запити, за якими вони ранжуються, їхню частотність і позиції у результатах пошуку (SERP). Відфільтрувавши запити за частотністю, регіоном і довжиною, виокремлюємо як високочастотні, так і нішеві ключові слова. Аналіз перетинів і унікальних запитів конкурентів дає змогу виявити прогалини в стратегії та адаптувати її під регіональні особливості: Приклад ключових запитів для головного конкурента на ринку США в ніші QR code for PDF files

Дані на скриншоті показують, що частотність цієї теми досить висока, як і позиції конкурента. Також за допомогою Ahrefs можна одразу побачити приблизний трафік за кожним ключовим словом.

Способи реалізації мовних версій

Коли визначилися з ринком, на який хочете вийти, необхідно додати нову мовну версію на сайт. Водночас важливо правильно обрати конфігурацію архітектури сайту. Існує три способи реалізації мовних версій:

окремі домени;

субдомени;

каталоги (підкаталоги або підпапки).

Кожен із варіантів має свої переваги та складнощі в просуванні.

Окремі домени

Ця конфігурація передбачає використання унікальних доменних імен для кожної локалізованої версії сайту (наприклад, example.com і example.fr).

Такий підхід ефективно працює в межах одного регіону, але складний для масштабування на інші країни. Пошукові системи сприймають ці сайти як окремі одиниці, навіть якщо вони належать до одного бренду. Це означає, що вага одного сайту може суттєво перевищувати вагу іншого, що призводить до різної видимості в різних регіонах. Оскільки йдеться про окремі домени, їх просування потребує значних бюджетів.

Приклади сайтів, що використовують окремі домени.

Google:

google.com (для міжнародної аудиторії);

google.ua (для України);

google.de (для Німеччини).

eBay:

ebay.com (для міжнародної аудиторії);

ebay.de (для Німеччини);

ebay.co.uk (для Великобританії).

Піддомени

Конфігурація архітектури сайту з піддоменами передбачає використання окремих піддоменів для кожної локалізованої версії (наприклад, en.example.com або fr.example.com).

Такий підхід дає змогу розділити мовні версії, зберігаючи основний домен. Головна перевага — частина ваги основного домену передається піддоменам, що може позитивно вплинути на їхні позиції у пошуковій видачі. Водночас кожен піддомен потребує окремого просування.

Приклади сайтів, де використано піддомени.

Reddit:

www.reddit.com (основний домен);

en.reddit.com (для англомовної аудиторії);

de.reddit.com (для німецькомовної аудиторії).

Wikipedia:

en.wikipedia.org (англійська версія);

uk.wikipedia.org (українська версія);

de.wikipedia.org (німецька версія).

Каталоги (підпапки)

Найпопулярніший спосіб реалізації. Конфігурація з каталогами (підпапками) використовує структуру URL для локалізації (наприклад, example.com/en/ або example.com/fr/).

Головна перевага — вся вага основного домену поширюється на підпапки, що спрощує їх просування в пошуковій видачі. Такий підхід менш витратний у реалізації та керуванні, проте потребує ретельного налаштування для розділення контенту та правильної індексації пошуковими системами.

На висококонкурентних ринках із великою кількістю регіональних доменів просувати такий сайт у ТОП може бути складніше.

Приклади використання підпапок.

Mozilla:

mozilla.org/en-US/ (англійська версія для США);

mozilla.org/uk/ (українська версія);

mozilla.org/de/ (німецька версія).

Spotify:

spotify.com/us/ (англійська версія для США);

spotify.com/de/ (німецька версія).

Параметри в URL

Цей метод — приклад того, як робити не слід. За неправильної реалізації може виникнути безліч дубльованих сторінок, що негативно впливає на ранжування сайту та знижує його позиції у пошуковій видачі.

Приклади використання параметрів:

https://example.com/product?lang=en

https://example.com/product?lang=fr

Детальні рекомендації з управління мультирегіональними та багатомовними сайтами читайте в довідці Google.

Локалізація сайту

Коли структура й стратегія пошукової оптимізації готові, час переходити до локалізації всього сайту. Цей процес поділяється на чотири основні етапи:

Технічна оптимізація. Контентна оптимізація. Локалізація продукту. Нарощування релевантної посилальної маси.

Технічна оптимізація

Технічна оптимізація сторінок для нових локалей ґрунтується на використанні тега hreflang. За допомогою розмітки вказується, в якому пошуковику відображати локалізований контент.

Hreflang — це спеціальний атрибут, що допомагає пошуковим системам зрозуміти, на яку мову та країну орієнтовано контент.

Для правильної локалізації сторінок потрібно додати тег hreflang на посилання всіх альтернативних мовних версій.

Поясню на прикладі. У головної сторінки сайту — 28 мовних версій. Відповідно, у перемикачі мов має бути 28 посилань на відповідні сторінки. Те саме стосується і тегів hreflang:

Головна сторінка сайту ME-QR

А тут сторінка статті реалізована лише 19 мовними версіями. Отже, в коді має бути тільки 19 посилань, а не 28, як на головній сторінці:

Якщо деякі локалі сайту реалізовано на окремих доменах або піддоменах, їх також необхідно зазначити в атрибуті hreflang. Це дає змогу зв’язати сайти на різних доменах і передавати вагу між ними, а пошуковим системам — краще розуміти тематику сайту, коли вони бачать альтернативну сторінку іншої локалі чи домену.

Крім того, важливо правильно реалізувати перемикач мов — кнопку для переходу між мовними версіями. Перемикач варто розміщувати лише на тих сторінках, де є версії всіма підтримуваними мовами. Наприклад, якщо сторінка існує трьома мовами з п’яти, перемикач має бути доступним лише на цих трьох версіях.

Контентна оптимізація

Локалізація сайту іншими мовами — ключовий аспект багатомовного SEO. Грамотна локалізація підвищує релевантність сайту для локальних пошукових систем, покращує клікабельність і дає змогу врахувати культурні особливості цільової аудиторії.

Процес локалізації багатомовного сайту потребує балансу між збереженням ключових слів і адаптацією тексту до мови й культури користувачів.

Важливі аспекти, які потрібно врахувати під час локалізації:

Дослівний переклад часто не підходить, адже користувачі шукають інформацію різними фразами або словами залежно від регіону. Підхід до створення контенту має враховувати культурні особливості, цільову аудиторію та її мову. Наприклад, використання емоційно забарвлених фраз, згадка про знижки чи інші стимули можуть мати різний ефект у різних країнах.

Команда фахівців Netpeak Ukraine розробила власний процес контентної оптимізації, що спрощує роботу з багатомовними сайтами. З нашого досвіду, ефективна оптимізація контенту базується на:

Налаштуванні та відпрацюванні процесу вичитування і перевірок. Автоматизації рутинних завдань, яку ми реалізуємо за допомогою власних скриптів. Перекладі текстів за допомогою штучного інтелекту. AI-перекладачі перевершують традиційних за швидкістю, доступністю та вартістю — вони миттєво обробляють великі обсяги текстів і забезпечують оперативний переклад без очікування.

Скрипти для швидкої та якісної перевірки заголовків і перелінковки

Для великих багатомовних сайтів ручна перевірка виявляється не лише трудомісткою, а й схильною до людських помилок. Щоб ефективно розподіляти ресурси та заощаджувати бюджет на рутинних завданнях, ми впроваджуємо автоматизацію на основі Google Scripts або аналогічних рішень.

SEO-фахівці Netpeak Ukraine створили два скрипти, які допомагають швидко та якісно перевірити коректність підзаголовків і внутрішніх посилань із правильними анкорами.

Локалізація продукту

Локалізація продукту для нових ринків потребує адаптації до особливостей кожної країни. На прикладі сервісу ME-QR покажу, на що звертала увагу наша команда.

Специфіка ведення бізнесу на різних ринках

Для запуску в Німеччині важливо враховувати суворі правила конфіденційності та акцентувати увагу на безпеці даних. У Китаї, навпаки, QR-коди активно використовуються в повсякденному житті, особливо для оплат і соціальних функцій, тому інтеграція з WeChat Pay або Alipay є ключовою.

Переклад інтерфейсу і контенту

У Франції переклад інтерфейсу має враховувати більш формальний стиль спілкування, притаманний діловому середовищу. У Бразилії переклад варто робити з яскравими акцентами на користувацький досвід, оскільки в країні цінують емоційну залученість.

Ключові функції продукту

Для США варто акцентувати увагу на функціях для маркетингу й аналітики, адже QR-коди активно застосовуються в рекламних кампаніях. В Індії слід додати підтримку локальних платіжних систем, оскільки QR-коди часто використовують для мікроплатежів.

SEO і метадані

У Японії метадані й контент потрібно адаптувати до формального стилю та включати ключові запити, популярні в локальних пошуковиках, як-от Yahoo! Japan. Для Індонезії варто врахувати популярність Google і місцеву специфіку використання QR-кодів, додаючи приклади застосування в ресторанах, транспорті та освітніх ініціативах.

Маркетинг та підтримка

В Італії маркетингові матеріали мають бути емоційними, з акцентом на зручність і інноваційність. У Південній Кореї реклама зосереджується на високотехнологічності продукту, оскільки ринок цінує передові рішення.

Нарощування посилальної маси

Нарощування посилальної маси для мультимовних сайтів має свої особливості порівняно зі звичайними сайтами. Основний акцент — на локальність посилань і їхню релевантність для цільових ринків.

Ось кілька рекомендацій для покращення посилального профілю мультимовних сайтів:

Локальні посилання важливіше глобальних

Зовнішні посилання мають походити з доменів конкретної країни (наприклад, .fr для Франції або .de для Німеччини). Це підвищує авторитет сайту в очах локальних пошукових систем.

На відміну від звичайних сайтів, де важлива загальна кількість посилань, мультимовні проєкти потребують локалізованого посилального профілю, щоб основна частина доменів відповідала регіону просування.

Використання локальних каталогів і ЗМІ

У Франції розміщення в регіональних бізнес-каталогах або локальних новинних порталах може суттєво підвищити релевантність. А в Німеччині доцільно співпрацювати з блогами, присвяченими B2B або технологіям, якщо сайт орієнтований на бізнес-аудиторію.

Локалізовані анкори

Анкорний текст для мультимовних сайтів слід перекладати й адаптувати відповідно до мови цільової аудиторії.

Локальні партнерства

Співпраця з місцевими компаніями та ресурсами корисна для мультимовних сайтів. Це може підвищити впізнаваність бренду в регіонах і зміцнити довіру до сайту завдяки розміщенню якісних зовнішніх посилань.

У межах проєкту зі збільшення позицій і органічного трафіку по всьому світу для продукту ME-QR команда Netpeak Ukraine, реалізувавши описані вище кроки, досягла таких результатів: щомісячний трафік виріс з 20 до 30 мільйонів сеансів, органічний трафік збільшився на 80%;

на пріоритетних сторінках, де користувачі здійснюють конверсії, зафіксовано зростання на 320% за кліками та на 170% за показами;

позиції за закупленими анкорами в основному регіоні (США) покращилися у 77% випадків. Сфокусований підхід до вирішення бізнес-запиту партнера дозволив досягти суттєвого зростання трафіку й покращення позицій на міжнародних ринках.

Висновки

Оптимізація сайту під глобальні ринки — це стратегічний інструмент для бізнесу, що прагне масштабування та виходу на міжнародний ринок. Без чіткої SEO-стратегії легко:

розпорошити бюджет без очікуваного результату;

загубитися серед конкурентів, не потрапивши до топу видачі;

не охопити цільову аудиторію через неправильний вибір ринків і мовних версій;

зіткнутися з технічними проблемами, що заважають індексації та просуванню.

Як Netpeak Ukraine вирішує ці задачі: