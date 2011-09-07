Интервью с Леонидом Гроховским

Сегодня у нас в гостях Леонид Гроховский — один из самых известных SEO-аналитиков Рунета, автор системы «СайтРепорт», руководитель проекта «ТопЭксперт.РФ», преподаватель Академии Интернет Рекламы и Центра компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Баумана, автор многочисленных публикаций и ведущий профильных семинаров, вебинаров. Леонид специализируется на продвижении порталов и крупных интернет-магазинов. В его портфолио — более 300 проектов (panasonic.ru, best-realty.ru, championat.ru, aforex.ru, rabota.ru, ucheba.ru и многие другие).

— Ты был одним из докладчиков на конференции «8Р: Интернет маркетинг в Украине». Поделись впечатлением: как тебе мероприятие — участники, программа, атмосфера и т.д.

Первый блин получился блином. Состав докладчиков новый, прикольно придумали с блоггерами, залы были заполнены, программа — тоже. Одессу я полюбил сразу, в следующем году приеду обязательно.

— Разведка донесла, что фамилия Гроховский — твой псевдоним. Это правда? Расскажи об этом, если не секрет.

Это слухи, не понимаю, кому это могло прийти в голову.

— Ты — частный гость различных специализированных мероприятий по интернет-маркетингу и SEO в частности. Как ты думаешь, какого ивента еще не хватает в этой сфере? Или более конкретный вопрос: чего не хватает на типичных ивентах?

Мы как-то с Николаем Хивриным обсуждали тренинг «Топ или смерть», формат предполагался довольно необычный: участники получают полную инфоподдержку от ведущих SEO-гуру, но тренинг проводится в лучших традициях спецназа ВДВ. Кто проходит – получает высокооплачиваемую работу, опыт, знания и денежный приз. Кто хоть 1 раз ошибется – умирает покидает группу. Пожалуй, такое мероприятие ещё никто не проводил.

— Яндекс вводит множество микроформатов. Как ты думаешь, что ждет семантический WEB в будущем, когда это будущее наступит и каковы перспективы для SEO?

Профессия разделится на две: SEO-маркетолог и SEO-аналитик. Первый помимо всего прочего должен знать PR, веб-аналитику, SMM, маркетинг, продажи, чтобы придумать, как, например, получить на публикацию в Блогуне 20 репостов. Второй должен быть человеком-компьютером, уметь решать любые задачи и заниматься серьезной исследовательской деятельностью.

— Знаем, что ты работаешь над интересным проектом сайтрепорт.рф — системой, анализирующей сайты. Кому полезен этот продукт, а кому — нет? Расскажи нашим читателям об этом проекте.

СайтРепорт.РФ — это аналитический комплекс, позволяющий делать самый полный и уникальный SEO-аудит. Система полностью перекачивает сайт и проводит полный анализ данных. Сейчас система работает, но мы пока не занимаемся активным пиаром системы. Разработка ведется уже 2 года, при этом мы уже год откладываем рекламу, т.к. постоянно решаем что-то добавить, чтобы аудит был полным. До нового года мы подключим анализ уникальности текста в Яндексе, Яндекс.метрику, Яндекс.вебмастер и Google.вебмастер. Сейчас система проводит анализ HTML кода, в том числе на валидность, анализирует перелинковку, ссылки на внешние ресурсы, контент, плотность ключевых слов, распределение весов страниц, индексацию, серверные характеристики, смотрит коды ответа каждой страницы, проверяет сайт на ошибки, находит все дубликаты страниц.

— В чем цель исследования CMS для SEO? Неужели в планах есть создание идеальной CMS? Поступали ли предложения от крупных игроков рынка CMS по поводу поддержки или финансирования вашего проекта?

В планах простимулировать рынок CMS к разработке SEO-модулей и функционала для оптимизаторов. Мы уже получили согласие на внедрение некоторых модулей от нескольких CMS.

— Ты — директор по технологии, автоматизации. Расскажи какую-нибудь забавную или грустную историю про программистов?

Позволишь, я перескажу историю, которую мне рассказывал мой сотрудник? Он 4 года назад занимался дорвеями, в то время ему 18 лет, дело происходило в Эстонии. Как-то раз у него с напарником выдалась очень урожайная ночь, после которой они арендовали яхту и поплыли в Финляндию. До Финляндии они так и не доплыли, сев на мель, после чего 6 часов ждали спасателей. Программисты суровые ребята — это с виду они безобидные и носят кепки.

— Какие из полезных инструментов для SEO-специалистов от вас можно ожидать в будущем?

Хотим сделать систему, которая поможет оптимизатору не ошибиться: robots.txt не потерять, контент случайно не удалить, адрес входной страницы не изменить. Много проектов по глупым причинам теряются.

— У тебя есть сайты: топэксперт.рф и сайтрепорт.рф. Откуда такая любовь к кириллическим доменам?

Современно и легко запомнить.

— Леонид, спасибо большое за подарок — [DVD-семинар - #1] «Автоматизация в SEO». Интересно, как долго ты готовил семинар, который в итоге записан на восьми dvd-дисках? Как находишь время для таких проектов?

Готовил не так долго, поскольку уже 3 года, как я занимаюсь автоматизацией, просто собрал весь опыт и информацию, которую получал за это время.

— Спали тему! Любую!!!

Зимой ссылки лучше всего покупать на Бали.

— Отлично! Нам бы пятый офис в Калифорнии... Спасибо за интервью. До новых встреч!

Рецензией на диск поделится Алексей Борщ — начальник отдела по работе с зарубежными клиентами.

Было очень интересно узнать как коллеги оптимизируют внутренние факторы продвижения. Это приятно слышать, т.к. очень многие забывают про такие важные моменты, уделяют внутренним факторам намного меньше времени чем внешним и получают, по окончанию срока продвижения, так и не обработанную до конца заготовку, из которой можно было бы сделать отличный сайт. Эти 8 часов информации будут очень полезны как тем, кто решил перейти на новый уровень предоставления услуг SEO, так и тем, кто развивает свои собственные разрастающиеся проекты, за которыми усложняется контроль. И в том, и в другом случае, автоматизация будет неизбежной.