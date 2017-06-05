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Как настроить ретаргетинг в Яндекс.Директ — подробное руководство для новичков
Сергей Бережной
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В блоге уже писали, как вернуть на сайт пользователей в Google Рекламе. Но что делать, если большая часть трафика идет из Яндекса? В этой статье я расскажу, как установить счетчик Метрики, настроить цели, сегменты и запустить рекламную кампанию по ретаргетингу в Яндекс.Директ.

Как установить счетчик Яндекс.Метрики

Чтобы получить код счетчика, зайдите в Яндекс.Метрику, перейдите в «Настройки», а потом в «Код счетчика».

Чтобы получить код счетчика, зайдите в Яндекс.Метрику, перейдите в «Настройки», а потом в «Код счетчика»

 

Полученный код нужно вставить в файл, который отвечает за генерацию заголовка (header) всех страниц сайта.

Полученный код нужно вставить в файл, который отвечает за генерацию заголовка (header) всех страниц сайта

Если используете Google Tag Manager, в рабочей области диспетчера перейдите по пути «Теги» — «Создать».

сли вы используете Google Tag Manager, на рабочей области диспетчера перейдите по пути «Теги» — «Создать»

В новом окне задайте название и конфигурацию тега. Тег — функция или скрипт, который вы хотите выполнять, а триггер — условие выполнения тега. Оно определяет, когда нужно активировать тег.

В появившемся окне задайте название тега, конфигурацию тега

Нажмите на конфигурацию тега и выберите «Пользовательский HTML».

Нажмите на конфигурацию тега и выберите «Пользовательский HTML»

В поле HTML вставьте код счетчика.

В появившееся поле HTML вставьте код счетчика

В качестве триггера выберите All Pages и нажмите «Сохранить».

В качестве триггера выберите All Pages и нажмите «Сохранить»

После этого тег нужно опубликовать. Нажимаете «Отправить» и «Опубликовать».

После этого тег нужно опубликовать. Нажимаете «Отправить» и «Опубликовать»

Как проверить, корректно ли установлен счетчик, читайте в Справке Яндекс.

Как связать Метрику и Директ

Если для доступа к Яндекс Метрике и к Директу вы используете один и тот же аккаунт, дополнительно ничего настраивать не надо. То есть, если счетчик находится в аккаунте, от которого собираетесь размещать ретаргетинговые кампании, Директ с Метрикой уже связаны. Если кампании и счетчик находятся в разных аккаунтах, для начала следует открыть доступ аккаунту с Директом к счетчику Метрики.

Зайдите в настройки Яндекс.Метрики и нажмите на «Доступ».

Для этого нужно зайти в настройки Метрики и нажать на «Доступ»

Затем нажмите «Добавить пользователя», введите логин, соответствующий комментарий — чтобы персонифицировать пользователя — и нажмите «Добавить».

Затем нажмите «Добавить пользователя», введите логин, комментарий и нажмите «Добавить»

Теперь счетчик установлен, аккаунты (если нужно) связаны. Пора переходить к созданию аудитории.

Как создать аудитории для ретаргетинга

Для создания аудиторий пользователей можете использовать два инструмента Яндекс.Метрики: «Цели» и «Сегменты».

Как работать с «Целями»

Перейдите в настройки Метрики, затем на вкладку «Цели» и нажмите «Добавить цель».

Для того, чтобы создать цели перейдите в настройки Метрики, а затем на вкладку Цели и нажмите Добавить цель

Вы можете выбрать один из четырех возможных вариантов:

  • количество просмотров — указываете необходимое количество просмотренных страниц;
  • посещение страниц — визит определенной страницы на сайте. Например, страницы «Спасибо за покупку»;
  • JavaScript-событие — система фиксирует действие посетителя на странице. Это может быть нажатие на кнопку «Заказать» или отправка формы обратной связи;
  • составная цель — задается желаемой последовательностью действий посетителя на сайте. Может состоять максимум из пяти шагов.

Вы можете выбрать один из четырех возможных вариантов целей

Допустим, вам нужны люди, которые просматривали категорию «шины».

Задайте название цели и обязательно поставьте галочку возле «Ретаргетинг».

Итак, нам нужны люди, которые просматривали страницы шин. Даете название цели, обязательно ставите галочку возле Ретаргетинг.

Затем выбирайте тип «Посещение страниц» и в условии указывайте: «url: содержит /shiny/». Затем нажмите «Добавить цель».

Цель настроена и вы можете использовать ее в Директе

Цель настроена и вы можете использовать ее в Директе.

Как настроить «Сегменты»

«Сегменты» — нововведение Метрики 2.0. Они позволяют выделять из всех посетителей сайта интересных вам. Допустим, вы хотите показать рекламу новым посетителям из Санкт-Петербурга, которые посетили страницу летних шин и не совершили покупку. Для этого перейдите в любой отчет Метрики.

К примеру, мы хотим показать рекламу новым посетителям из Харькова, которые посетили страницу летних шин и не совершили покупку

Выберите новых посетителей.

Выберите визиты, в которых укажите новых посетителей

Добавьте регион продвижения, например, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Добавьте регион продвижения

Выберите людей, которые посетили страницу летних шин.

Далее выберите людей, которые посетили страницу

А также пользователей, не совершивших покупку.

Выберите людей, которые не совершили покупок

Сохраните этот сегмент. Назовите его «Новые посетители / Санкт-Петербург / Летние шины / 0 покупок».

В дальнейшем этот сегмент может быть использован как условие ретаргетинга для объявлений

В дальнейшем этот сегмент может быть использован как условие ретаргетинга для объявлений в Яндекс.Директ. Обратите внимание — именно объявлений. В Яндекс.Директ нет возможности подключить ретаргетинг к рекламной кампании в целом.

Переходим к настройке самой ретаргетинговой кампании.

Как настроить ретаргетинговую кампанию

В Директе создаете новую текстово-графическую кампанию.

В Директе создаете новую текстово-графическую кампанию

Задайте все необходимые настройки. Хочу заметить, что для ретаргетинга запрещены показы в поиске, а значит выбирайте только показы «в сетях».

для ретаргетинга запрещены показы на поиске, а значит выбираете только показы В сетях

После установки настроек переходите к созданию групп объявлений. Ретаргетинг поддерживает как текстово-графические, так и графические объявления.

Рекомендую в одной группе использовать объявления сразу двух типов. Это позволит охватить больше рекламных партнеров Яндекса.

Создайте текстово-графическое объявление.

етаргетинг поддерживает как текстово-графические, так и графические объявления

Затем — графическое объявление.

Затем создайте графическое объявление

Далее выберите условия подбора аудитории (созданные ранее цели или сегмент). Для каждой группы объявлений рекомендую выбирать одно условие.

Чтобы создать аудиторию по цели, нажмите «Добавить» в условиях подбора аудитории.

нажмите Добавить в условиях подбора аудитории

Затем нажмите «Добавить условие».

Затем нажмите Добавить условие

В появившемся окне дайте название аудитории, выберите «Цель Метрики» и укажите созданную цель. Также укажите период, за который будет собираться аудитория.

В появившемся окне дайте название аудитории, выберите Цель метрики и укажите созданную цель

Если у вас сегмент, а не цель, в условиях нажмите «Сегмент Метрики» и выберите созданный сегмент.

Для создания аудитории по сегментам принцип аналогичный

Укажите желаемую цену за клик, и ретаргетинг готов к запуску.

Выводы

Чаще всего ретаргетинг используется как дополнение к основным рекламным кампаниям, но он незаменим, когда нужно вернуть на сайт потенциальных клиентов. Намного проще продавать тому, кто заинтересован в ваших товарах.

Что необходимо сделать для настройки ретаргетинга в Яндекс Директ: 

  1. Установите счетчик Метрики на сайт.
  2. Свяжите Метрику и Директ.
  3. Настройте цели или сегменты в Метрике.
  4. Создайте объявления и запустите ретаргетинговую кампанию.

Читайте также о тонкостях настройки динамического ретаргетинга «В Контакте».

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Сергей Бережной

К команде Netpeak присоединился в 2017 году.

Сертифицированный специалист по Google Analytics, Google Adwords: поисковой, мобильной, медийной рекламе, Bing, myTarget.

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