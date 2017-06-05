Как настроить ретаргетинг в Яндекс.Директ — подробное руководство для новичков

В блоге уже писали, как вернуть на сайт пользователей в Google Рекламе . Но что делать, если большая часть трафика идет из Яндекса? В этой статье я расскажу, как установить счетчик Метрики, настроить цели, сегменты и запустить рекламную кампанию по ретаргетингу в Яндекс.Директ.

Как установить счетчик Яндекс.Метрики

Чтобы получить код счетчика, зайдите в Яндекс.Метрику, перейдите в «Настройки», а потом в «Код счетчика».

Полученный код нужно вставить в файл, который отвечает за генерацию заголовка (header) всех страниц сайта.

Если используете Google Tag Manager , в рабочей области диспетчера перейдите по пути «Теги» — «Создать».

В новом окне задайте название и конфигурацию тега. Тег — функция или скрипт, который вы хотите выполнять, а триггер — условие выполнения тега. Оно определяет, когда нужно активировать тег.

Нажмите на конфигурацию тега и выберите «Пользовательский HTML».

В поле HTML вставьте код счетчика.

В качестве триггера выберите All Pages и нажмите «Сохранить».

После этого тег нужно опубликовать. Нажимаете «Отправить» и «Опубликовать».

Как проверить, корректно ли установлен счетчик, читайте в Справке Яндекс.

Как связать Метрику и Директ

Если для доступа к Яндекс Метрике и к Директу вы используете один и тот же аккаунт, дополнительно ничего настраивать не надо. То есть, если счетчик находится в аккаунте, от которого собираетесь размещать ретаргетинговые кампании, Директ с Метрикой уже связаны. Если кампании и счетчик находятся в разных аккаунтах, для начала следует открыть доступ аккаунту с Директом к счетчику Метрики.

Зайдите в настройки Яндекс.Метрики и нажмите на «Доступ».

Затем нажмите «Добавить пользователя», введите логин, соответствующий комментарий — чтобы персонифицировать пользователя — и нажмите «Добавить».

Теперь счетчик установлен, аккаунты (если нужно) связаны. Пора переходить к созданию аудитории.

Как создать аудитории для ретаргетинга

Для создания аудиторий пользователей можете использовать два инструмента Яндекс.Метрики: «Цели» и «Сегменты».

Как работать с «Целями»

Перейдите в настройки Метрики, затем на вкладку «Цели» и нажмите «Добавить цель».

Вы можете выбрать один из четырех возможных вариантов:

количество просмотров — указываете необходимое количество просмотренных страниц;

посещение страниц — визит определенной страницы на сайте. Например, страницы «Спасибо за покупку»;

JavaScript-событие — система фиксирует действие посетителя на странице. Это может быть нажатие на кнопку «Заказать» или отправка формы обратной связи;

составная цель — задается желаемой последовательностью действий посетителя на сайте. Может состоять максимум из пяти шагов.

Допустим, вам нужны люди, которые просматривали категорию «шины».

Задайте название цели и обязательно поставьте галочку возле «Ретаргетинг».

Затем выбирайте тип «Посещение страниц» и в условии указывайте: «url: содержит /shiny/». Затем нажмите «Добавить цель».

Цель настроена и вы можете использовать ее в Директе.

Как настроить «Сегменты»

«Сегменты» — нововведение Метрики 2.0. Они позволяют выделять из всех посетителей сайта интересных вам. Допустим, вы хотите показать рекламу новым посетителям из Санкт-Петербурга, которые посетили страницу летних шин и не совершили покупку. Для этого перейдите в любой отчет Метрики.

Выберите новых посетителей.

Добавьте регион продвижения, например, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Выберите людей, которые посетили страницу летних шин.

А также пользователей, не совершивших покупку.

Сохраните этот сегмент. Назовите его «Новые посетители / Санкт-Петербург / Летние шины / 0 покупок».

В дальнейшем этот сегмент может быть использован как условие ретаргетинга для объявлений в Яндекс.Директ. Обратите внимание — именно объявлений. В Яндекс.Директ нет возможности подключить ретаргетинг к рекламной кампании в целом.

Переходим к настройке самой ретаргетинговой кампании.

Как настроить ретаргетинговую кампанию

В Директе создаете новую текстово-графическую кампанию.

Задайте все необходимые настройки. Хочу заметить, что для ретаргетинга запрещены показы в поиске, а значит выбирайте только показы «в сетях».

После установки настроек переходите к созданию групп объявлений. Ретаргетинг поддерживает как текстово-графические, так и графические объявления.

Рекомендую в одной группе использовать объявления сразу двух типов. Это позволит охватить больше рекламных партнеров Яндекса.

Создайте текстово-графическое объявление.

Затем — графическое объявление.

Далее выберите условия подбора аудитории (созданные ранее цели или сегмент). Для каждой группы объявлений рекомендую выбирать одно условие.

Чтобы создать аудиторию по цели, нажмите «Добавить» в условиях подбора аудитории.

Затем нажмите «Добавить условие».

В появившемся окне дайте название аудитории, выберите «Цель Метрики» и укажите созданную цель. Также укажите период, за который будет собираться аудитория.

Если у вас сегмент, а не цель, в условиях нажмите «Сегмент Метрики» и выберите созданный сегмент.

Укажите желаемую цену за клик, и ретаргетинг готов к запуску.

Выводы

Чаще всего ретаргетинг используется как дополнение к основным рекламным кампаниям, но он незаменим, когда нужно вернуть на сайт потенциальных клиентов. Намного проще продавать тому, кто заинтересован в ваших товарах.

Что необходимо сделать для настройки ретаргетинга в Яндекс Директ:

Установите счетчик Метрики на сайт. Свяжите Метрику и Директ. Настройте цели или сегменты в Метрике. Создайте объявления и запустите ретаргетинговую кампанию.