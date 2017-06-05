Как настроить ретаргетинг в Яндекс.Директ — подробное руководство для новичков

В блоге уже писали, как вернуть на сайт пользователей в
Как установить счетчик Яндекс.Метрики
Чтобы получить код счетчика, зайдите в Яндекс.Метрику, перейдите в «Настройки», а потом в «Код счетчика».
Полученный код нужно вставить в файл, который отвечает за генерацию заголовка (header) всех страниц сайта.
Если используете
В новом окне задайте название и конфигурацию тега. Тег — функция или скрипт, который вы хотите выполнять, а триггер — условие выполнения тега. Оно определяет, когда нужно активировать тег.
Нажмите на конфигурацию тега и выберите «Пользовательский HTML».
В поле HTML вставьте код счетчика.
В качестве триггера выберите All Pages и нажмите «Сохранить».
После этого тег нужно опубликовать. Нажимаете «Отправить» и «Опубликовать».
Как проверить, корректно ли установлен счетчик, читайте в Справке Яндекс.
Как связать Метрику и Директ
Если для доступа к Яндекс Метрике и к Директу вы используете один и тот же аккаунт, дополнительно ничего настраивать не надо. То есть, если счетчик находится в аккаунте, от которого собираетесь размещать ретаргетинговые кампании, Директ с Метрикой уже связаны. Если кампании и счетчик находятся в разных аккаунтах, для начала следует открыть доступ аккаунту с Директом к счетчику Метрики.
Зайдите в настройки Яндекс.Метрики и нажмите на «Доступ».
Затем нажмите «Добавить пользователя», введите логин, соответствующий комментарий — чтобы персонифицировать пользователя — и нажмите «Добавить».
Теперь счетчик установлен, аккаунты (если нужно) связаны. Пора переходить к созданию аудитории.
Как создать аудитории для ретаргетинга
Для создания аудиторий пользователей можете использовать два инструмента Яндекс.Метрики: «Цели» и «Сегменты».
Как работать с «Целями»
Перейдите в настройки Метрики, затем на вкладку «Цели» и нажмите «Добавить цель».
Вы можете выбрать один из четырех возможных вариантов:
- количество просмотров — указываете необходимое количество просмотренных страниц;
- посещение страниц — визит определенной страницы на сайте. Например, страницы «Спасибо за покупку»;
- JavaScript-событие — система фиксирует действие посетителя на странице. Это может быть нажатие на кнопку «Заказать» или отправка формы обратной связи;
- составная цель — задается желаемой последовательностью действий посетителя на сайте. Может состоять максимум из пяти шагов.
Допустим, вам нужны люди, которые просматривали категорию «шины».
Задайте название цели и обязательно поставьте галочку возле «Ретаргетинг».
Затем выбирайте тип «Посещение страниц» и в условии указывайте: «url: содержит /shiny/». Затем нажмите «Добавить цель».
Цель настроена и вы можете использовать ее в Директе.
Как настроить «Сегменты»
«Сегменты» — нововведение Метрики 2.0. Они позволяют выделять из всех посетителей сайта интересных вам. Допустим, вы хотите показать рекламу новым посетителям из Санкт-Петербурга, которые посетили страницу летних шин и не совершили покупку. Для этого перейдите в любой отчет Метрики.
Выберите новых посетителей.
Добавьте регион продвижения, например, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Выберите людей, которые посетили страницу летних шин.
А также пользователей, не совершивших покупку.
Сохраните этот сегмент. Назовите его «Новые посетители / Санкт-Петербург / Летние шины / 0 покупок».
В дальнейшем этот сегмент может быть использован как условие ретаргетинга для объявлений в Яндекс.Директ. Обратите внимание — именно объявлений. В Яндекс.Директ нет возможности подключить ретаргетинг к рекламной кампании в целом.
Переходим к настройке самой ретаргетинговой кампании.
Как настроить ретаргетинговую кампанию
В Директе создаете новую текстово-графическую кампанию.
Задайте все необходимые настройки. Хочу заметить, что для ретаргетинга запрещены показы в поиске, а значит выбирайте только показы «в сетях».
После установки настроек переходите к созданию групп объявлений. Ретаргетинг поддерживает как текстово-графические, так и графические объявления.
Рекомендую в одной группе использовать объявления сразу двух типов. Это позволит охватить больше рекламных партнеров Яндекса.
Создайте текстово-графическое объявление.
Затем — графическое объявление.
Далее выберите условия подбора аудитории (созданные ранее цели или сегмент). Для каждой группы объявлений рекомендую выбирать одно условие.
Чтобы создать аудиторию по цели, нажмите «Добавить» в условиях подбора аудитории.
Затем нажмите «Добавить условие».
В появившемся окне дайте название аудитории, выберите «Цель Метрики» и укажите созданную цель. Также укажите период, за который будет собираться аудитория.
Если у вас сегмент, а не цель, в условиях нажмите «Сегмент Метрики» и выберите созданный сегмент.
Укажите желаемую цену за клик, и ретаргетинг готов к запуску.
Выводы
Чаще всего ретаргетинг используется как дополнение к основным рекламным кампаниям, но он незаменим, когда нужно вернуть на сайт потенциальных клиентов. Намного проще продавать тому, кто заинтересован в ваших товарах.
Что необходимо сделать для настройки ретаргетинга в Яндекс Директ:
- Установите счетчик Метрики на сайт.
- Свяжите Метрику и Директ.
- Настройте цели или сегменты в Метрике.
- Создайте объявления и запустите ретаргетинговую кампанию.
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