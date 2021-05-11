Как продвигать личный бренд в Instagram в 2021?

Если вы ищете мегапопулярную платформу для продвижения личного бренда — все, что вам нужно, это любовь... подписчиков в Instagram! Не уверены, что сможете выделиться из толпы? Мы научим продвигать личный бренд в Instagram и поделимся стратегиями–2021, которые сделают из вас «звезду Инстаграм».

Из материала вы узнаете, какие тренды характерны для продвижения в социальной сети в 2021 году, а также:

Поставите реальные цели и достигнете их при помощи личного бренда в Instagram. Научитесь отличать реальных инфлюэнсеров от фейковых с сервисом trendHERO Исследуете стратегии работы с аудиторией. Измерите вовлеченность подписчиков. Составите контент-план. Решите, какой дизайн аккаунта подходит именно вам.

Будет интересно как начинающим блогерам, так и опытным маркетологам, которые находятся в поиске новых способов привлечь и удержать подписчиков.

Зачем продвигать личный бренд в Instagram?

Hootsuite прогнозирует, что в этом году увеличится количество пользователей Instagram: так, за последние месяцы 2020 в данную социальную сеть добавилось 76 млн людей.

Платежеспособная аудитория достигла 1,16 млрд. Это потенциальные покупатели и потребители услуг.

Кроме того, 90% завсегдатаев Instagram подписаны на хотя бы одну коммерческую организацию.

Преимущество — не только на стороне производителей продукции. Так, больше 36% сотрудников сектора B2B решает сотрудничать с компанией после анализа личного бренда в Instagram.

Поэтому, если вы хотите зарабатывать деньги, продавая то, что любите, вам необходимо знать, как продвигать личный бренд в Instagram.

Стратегия 1. Задаемся целью

Прежде чем создать аккаунт и развивать личный бренд в Инстаграме нужно ответить на такие вопросы:

Способен ли я производить такие товары/услуги/контент, которые помогут решить проблемы аудитории?

В каких сферах я являюсь экспертом?

Какие качества, присущие мне, мотивируют аудиторию?

Какие личные проблемы я смогу решить, когда у меня окажется огромное количество подписчиков?

Исходя из ответов, сформулируем восемь целей:

Информировать аудиторию о событиях, которые происходят в вашей жизни (или в компании). Сформировать сообщество и вовлечь аудиторию. Распространять контент. Генерировать лиды. Увеличить доход. Поддерживать диалог с потребителями. Реализовывать PR-кампании. Узнать мысли клиента о вашем продукте.

Теперь переходим к исследованию целевой аудитории — следующему по важности фактору успешного продвижения.

Стратегия 2. Исследуем целевую аудиторию

В исследовании целевой аудитории большая роль принадлежит анализу конкурентов. Посмотрите, кто находится в вашей локации и предоставляет аналогичные услуги. Подумайте, чем вы отличаетесь от этих личных брендов. Информация пригодится при составлении контент-плана.

Неплохо также узнать о демографических показателях аудитории. Эти данные можно получить из Instagram Analytics.

Выберите опцию Insights. Перейдите к варианту Audience.

Готово! Теперь вы знаете возраст, пол и местоположение своих подписчиков.

Исследуем аудиторию в Instagram Audience

При помощи сервиса trendHERO можно сделать четыре вещи:

Детально узнать и проанализировать свою аудиторию. Проанализировать конкурентов и их подписчиков. Узнать интересы подписчиков блогера. Проверить аккаунт на накрутку.

Особенно сервис нужен тем, кого интересует продвижение через инфлюэнсеров. Не нужно бояться, что поиск выдаст фейковых блогеров, которые собрали миллионы подписчиков методом накрутки: сервис предоставит вам реальные, проверенные варианты. Искать инфлюэнсеров достаточно просто — вводим ключевые слова и находим интересующие нас посты. Либо задаем в параметрах локацию и количество подписчиков, чтобы точно не ошибиться с выбором человека для информационного партнерства!

Ищем инфлюэнсеров в сервисе trendHERO

Стратегия 3. Составляем контент-план

Самое важное при продвижении личного бренда в Инстаграм — предлагать аудитории увлекательный контент.

Распространенная ошибка — публиковать однотипные посты. Например, аккаунт содержит только профессиональную информацию, а об интересах человека остается только догадываться.

Контент должен охватывать несколько категорий. Предлагаем шаблон контент-плана.

Что отражает контент? Какой тип информации подойдет? Ваша личность Позитивные цитаты; фотографии творческого пространства, сочетание домашней и рабочей атмосферы; шутки Ваши социальные связи Фотографии с конференций и деловых мероприятий, которые вы посетили; совместные снимки с инфлюэнсерами; интервью с известной личностью из вашей индустрии (это может быть как ваш, так и чужой материал, о чем обязательно сообщите в хэштегах) Ваши увлечения Волонтерские инициативы, которые вы поддержали; интересные места, где побывали; личные достижения как маленькие, так и значительные, — ваш повод для гордости Ваши интересы Посты о книгах и фильмах; фотографии ваших хобби; путешествия Ваши профессиональные навыки Инструкции, how-to, лайфхаки, советы; новости индустрии и показательная статистика; награды/признания

Стратегия 4. Визуализируем контент

Выбирая уникальную цветовую гамму не забывайте о трендах в дизайне личного бренда в Инстаграм. В сфере колористики в 2021 году наметились следующие тенденции:

песчаные градиенты с шумовыми эффектами;

отсылки к газетной тематике и другим средствам массовой коммуникации;

сочетания иллюстраций в пределах одного блока;

мудборды — импровизированное отражение вашего настроения посредством символов, картинок и фотографий;

дизайн цитат;

мода на экспрессионизм 1960-х годов;

особенно популярны шрифты с засечками Serif;

цифровые стикеры;

анимация;

текст в форме «волны».

Чем больше своих «фишек» вы придумаете, тем лучше целевая аудитория будет воспринимать контент.

Карта трендов дизайна в Instagram

Стратегия 5. Пишем посты

Подсчитано, что оптимальная длина органического поста составляет 138–150 символов. А идеальное рекламное сообщение воспринимается, если не превышает 125 символов.

В то же время, такие гиганты СМИ, как National Geographic, публикуют длинные посты. Уверены, что сможете написать не хуже? Дерзайте!

National Geographic публикует пост в Instagram в поддержку PR-кампании по защите медведей

Стратегия 6. Используем хэштеги

Особой популярностью в 2021 году пользуются следующие типы хэштегов:

геолокация;

отметки PR-кампаний для продвижения продуктов или мероприятий (#wellttaveled);

брендированные уведомления (#thesweatlife).

Но тенденции не стоят на месте. Поэтому следите за обновлением тренда.

Стратегия 7. Взаимодействуем с инфлюэнсерами

При продвижении личного бренда в Инстаграме нужно решить, с какой категорией инфлюэнсеров вам хочется взаимодействовать — мега-, микро- или нано.

Мега-инфлюэнсеры — это знаменитости и политики в Instagram с аудиторией от 100 тысяч до 1+ млн подписчиков. Не всегда выгодно заключать договор именно с ними, ведь стоимость услуг — колоссальная, а желаемого эффекта можно не получить.

Микро-инфлюэнсеры могут похвастаться аудиторией 5000–100000 человек, а нано-инфлюэнсеры собирают от 1000 до 5000 подписчиков.

Микро-инфлюэнсеры, как правило, являются экспертами в узкой нише. Поэтому, если вы хотите получить доступ к деловой аудитории, ваш выбор может пасть именно на эту категорию.

Нано-инфлюэнсеры, в свою очередь, не ретушируют фотографии и не стремятся к гламурной репрезентации. Однако работа с ними будет выгодна для вас, если целевая аудитория ценит доступность, простоту и минимализм. Кроме того, рекомендация вашего сервиса от нано-инфлюэнсера выглядит более реалистично. А значит, у вас больше шансов поднять продажи.

Стратегия 8. Прогнозируем поведение аудитории

По статистике Hubspot, в 2020 году 64% пользователей составляли люди в возрасте от 18 до 34 лет, 52% из них — женщины, 42% — мужчины.

Зная законы человеческой психологии, можно предположить реакцию на тот или иной пост. В частности, аудитория в указанном возрасте крайне обеспокоена вопросами экологии, поэтому бренды с социальной ответственностью вызывают больше уважения.

Стратегия 9. Создайте Instagram Shop

Тренд, заданный в прошлом году, продвинется и в 2021. Сегодня представители поколения Z склонны совершать покупки прямо в Instagram, не переходя в Интернет-магазин. Так что из платформы для рекламы социальная сеть превращается в торговую площадку.

Пока в нашем регионе данный тренд недоступен. Но, надеемся, что эту «оплошность» вскоре исправят. Кстати, секрет популярности Instagram Shop кроется именно в возрасте аудитории. Это так, на заметку.

Стратегия 10. Не забываем о Stories

500 млн пользователей Instagram ежедневно снимает Stories. То же самое делает половина личных брендов в Instagram. При этом, треть всех историй ведет к увеличению дохода.

Учитывая, что Stories пропадают через 24 часа, у вас есть только один шанс увлечь аудиторию.

Успешная стратегия историй включает в себя пять пунктов:

Сторителлинг. Передача сообщения в первые три секунды. Ценность для аудитории (важная информация или ссылка на полезный продукт). Призыв к действию. Соответствие общей стратегии бренда.

Истории привлекают внимание большего количества потенциальных клиентов, чем посты. Имейте это в виду.

Стратегия 11: В нужное время в нужном месте

Эксперты Hootsuite провели исследование и выяснили в какое время аудитория лучше всего реагирует на публикации на конкретную тематику.

Сфера День недели Время Путешествия и туризм Пятница 9.00-13.00 СМИ и развлечения Вторник/четверг 12.00-15.00 Рестораны Пятница 12.00 Розничная торговля Вторник/четверг/пятница 12.00 Профессиональные услуги Вторник/среда/пятница 9.00 или 10.00 Волонтерские организации Вторник 10.00 или 16.00 Электронная коммерция Четверг 16.00 или 21.00 Медицина и здравоохранение Среда/воскресенье 13.00, 14.00 или 15.00 Технологии Понедельник/вторник 14.00 Образование Четверг 16.00 или 17.00

Обязательно учитывайте данную тенденцию в написании своих постов и историй.

Стратегия 12. Анализируйте

Помните, с чего мы начинали? Правильно — с постановки целей. Теперь проверим, чего мы добились.

Чтобы измерить что известно аудитории о вашем бренде, ответьте на три вопроса:

Сколько подписчиков у вас есть? Как много людей читает ваши посты каждый день/неделю/месяц? Кто говорит о вашем бренде и реагирует на ваши публикации?

Проверим трафик. Для этого поразмышляем на такие темы:

Сколько посетителей приходит на сайт с вашего Instagram-аккаунта?

Какой процент трафика на сайте составляют подписчики Instagram?

Насколько качественным является трафик? Каков уровень вовлеченности пользователей?

Часто ли ваши посты комментируют? Как вы работаете с негативными отзывами и критикой?

Если вас интересует длительное партнерство с аудиторией, настало время измерить лидогенерацию:

Сколько email-адресов вы получили благодаря созданию личного бренда в Instagram? Сколько подписчиков заинтересовались вашими онлайн-ресурсами? Аудитория охотно участвует в конкурсах, которые вы организовываете в Instagram? Сколько email-адресов вы получили благодаря созданию личного бренда в Instagram?

Теперь исследуем вовлеченность аудитории: это поможет понять что разжигает интерес подписчиков:

Как взаимодействуют подписчики в комментариях (отвечают лично вам, переписываются друг с другом)? Больше проявляют позитивный или негативный отклик?

Сколько людей упоминает ваш бренд? Всем ли вы отвечаете?

Обеспечить уникальный опыт взаимодействия с вашим брендом должна не только команда технической поддержки. Если подписчики сообщают о проблемах и просят совета напрямую у вас — это хороший знак. Значит, вам доверяют. При этом, время от времени проверяйте качество поддержки аудитории:

Есть ли спрос на поддержку в вашем аккаунте? Как быстро вы решаете проблемы потребителей? Насколько довольны клиенты общением с вами?

Цифровой PR — еще одна важная тема:

Каков процент аудитории, вовлеченной в вашу PR-кампанию, узнал о вас в Instagram?

Сколько людей считают вас лидером мнений?

Что говорят о ваших публикациях журналисты и инфлюэнсеры?

Как много подписчиков задает вам профессиональные вопросы?

Эффективность мониторинга социальных сетей проверяется таким образом:

Сколько раз пользователи обращались к вам с вопросами по поводу продукта/услуги? Получаете ли вы предложения от клиентов как усовершенствовать товар? Как советы пользователей повлияли на развитие бренда?

Наконец, финансовый вопрос — последний по счету, но не по значимости. Получаете ли вы желаемый доход благодаря привлечению лидов? А как насчет рекламодателей? Продвигая личный бренд в Instagram, будьте креативными и используйте современные технологии. И да сопутствует вам удача!