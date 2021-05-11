Как продвигать личный бренд в Instagram в 2021?

Если вы ищете мегапопулярную платформу для продвижения личного бренда — все, что вам нужно, это любовь... подписчиков в Instagram! Не уверены, что сможете выделиться из толпы? Мы научим продвигать личный бренд в Instagram и поделимся стратегиями–2021, которые сделают из вас «звезду Инстаграм».
Из материала вы узнаете, какие тренды характерны для продвижения в социальной сети в 2021 году, а также:
- Поставите реальные цели и достигнете их при помощи личного бренда в Instagram.
- Научитесь отличать реальных инфлюэнсеров от фейковых с сервисом trendHERO
- Исследуете стратегии работы с аудиторией.
- Измерите вовлеченность подписчиков.
- Составите контент-план.
- Решите, какой дизайн аккаунта подходит именно вам.
Будет интересно как начинающим блогерам, так и опытным маркетологам, которые находятся в поиске новых способов привлечь и удержать подписчиков.
Зачем продвигать личный бренд в Instagram?
Hootsuite прогнозирует, что в этом году увеличится количество пользователей Instagram: так, за последние месяцы 2020 в данную социальную сеть добавилось 76 млн людей.
Платежеспособная аудитория достигла 1,16 млрд. Это потенциальные покупатели и потребители услуг.
Кроме того, 90% завсегдатаев Instagram подписаны на хотя бы одну коммерческую организацию.
Преимущество — не только на стороне производителей продукции. Так, больше 36% сотрудников сектора B2B решает сотрудничать с компанией после анализа личного бренда в Instagram.
Поэтому, если вы хотите зарабатывать деньги, продавая то, что любите, вам необходимо знать, как продвигать личный бренд в Instagram.
Стратегия 1. Задаемся целью
Прежде чем создать аккаунт и развивать личный бренд в Инстаграме нужно ответить на такие вопросы:
- Способен ли я производить такие товары/услуги/контент, которые помогут решить проблемы аудитории?
- В каких сферах я являюсь экспертом?
- Какие качества, присущие мне, мотивируют аудиторию?
- Какие личные проблемы я смогу решить, когда у меня окажется огромное количество подписчиков?
Исходя из ответов, сформулируем восемь целей:
- Информировать аудиторию о событиях, которые происходят в вашей жизни (или в компании).
- Сформировать сообщество и вовлечь аудиторию.
- Распространять контент.
- Генерировать лиды.
- Увеличить доход.
- Поддерживать диалог с потребителями.
- Реализовывать PR-кампании.
- Узнать мысли клиента о вашем продукте.
Теперь переходим к исследованию целевой аудитории — следующему по важности фактору успешного продвижения.
Стратегия 2. Исследуем целевую аудиторию
В исследовании целевой аудитории большая роль принадлежит анализу конкурентов. Посмотрите, кто находится в вашей локации и предоставляет аналогичные услуги. Подумайте, чем вы отличаетесь от этих личных брендов. Информация пригодится при составлении контент-плана.
Неплохо также узнать о демографических показателях аудитории. Эти данные можно получить из Instagram Analytics.
- Выберите опцию Insights.
- Перейдите к варианту Audience.
Готово! Теперь вы знаете возраст, пол и местоположение своих подписчиков.
Исследуем аудиторию в Instagram Audience
При помощи сервиса trendHERO можно сделать четыре вещи:
- Детально узнать и проанализировать свою аудиторию.
- Проанализировать конкурентов и их подписчиков.
- Узнать интересы подписчиков блогера.
- Проверить аккаунт на накрутку.
Особенно сервис нужен тем, кого интересует продвижение через инфлюэнсеров. Не нужно бояться, что поиск выдаст фейковых блогеров, которые собрали миллионы подписчиков методом накрутки: сервис предоставит вам реальные, проверенные варианты. Искать инфлюэнсеров достаточно просто — вводим ключевые слова и находим интересующие нас посты. Либо задаем в параметрах локацию и количество подписчиков, чтобы точно не ошибиться с выбором человека для информационного партнерства!
Ищем инфлюэнсеров в сервисе trendHERO
Стратегия 3. Составляем контент-план
Самое важное при продвижении личного бренда в Инстаграм — предлагать аудитории увлекательный контент.
Распространенная ошибка — публиковать однотипные посты. Например, аккаунт содержит только профессиональную информацию, а об интересах человека остается только догадываться.
Контент должен охватывать несколько категорий. Предлагаем шаблон контент-плана.
|
Что отражает контент?
|
Какой тип информации подойдет?
|
Ваша личность
|
Позитивные цитаты; фотографии творческого пространства, сочетание домашней и рабочей атмосферы; шутки
|
Ваши социальные связи
|
Фотографии с конференций и деловых мероприятий, которые вы посетили; совместные снимки с инфлюэнсерами; интервью с известной личностью из вашей индустрии (это может быть как ваш, так и чужой материал, о чем обязательно сообщите в хэштегах)
|
Ваши увлечения
|
Волонтерские инициативы, которые вы поддержали; интересные места, где побывали; личные достижения как маленькие, так и значительные, — ваш повод для гордости
|
Ваши интересы
|
Посты о книгах и фильмах; фотографии ваших хобби; путешествия
|
Ваши профессиональные навыки
|
Инструкции, how-to, лайфхаки, советы; новости индустрии и показательная статистика; награды/признания
Стратегия 4. Визуализируем контент
Выбирая уникальную цветовую гамму не забывайте о трендах в дизайне личного бренда в Инстаграм. В сфере колористики в 2021 году наметились следующие тенденции:
- песчаные градиенты с шумовыми эффектами;
- отсылки к газетной тематике и другим средствам массовой коммуникации;
- сочетания иллюстраций в пределах одного блока;
- мудборды — импровизированное отражение вашего настроения посредством символов, картинок и фотографий;
- дизайн цитат;
- мода на экспрессионизм 1960-х годов;
- особенно популярны шрифты с засечками Serif;
- цифровые стикеры;
- анимация;
- текст в форме «волны».
Чем больше своих «фишек» вы придумаете, тем лучше целевая аудитория будет воспринимать контент.
Карта трендов дизайна в Instagram
Стратегия 5. Пишем посты
Подсчитано, что оптимальная длина органического поста составляет 138–150 символов. А идеальное рекламное сообщение воспринимается, если не превышает 125 символов.
В то же время, такие гиганты СМИ, как National Geographic, публикуют длинные посты. Уверены, что сможете написать не хуже? Дерзайте!
National Geographic публикует пост в Instagram в поддержку PR-кампании по защите медведей
Стратегия 6. Используем хэштеги
Особой популярностью в 2021 году пользуются следующие типы хэштегов:
- геолокация;
- отметки PR-кампаний для продвижения продуктов или мероприятий (#wellttaveled);
- брендированные уведомления (#thesweatlife).
Но тенденции не стоят на месте. Поэтому следите за обновлением тренда.
Стратегия 7. Взаимодействуем с инфлюэнсерами
При продвижении личного бренда в Инстаграме нужно решить, с какой категорией инфлюэнсеров вам хочется взаимодействовать — мега-, микро- или нано.
Мега-инфлюэнсеры — это знаменитости и политики в Instagram с аудиторией от 100 тысяч до 1+ млн подписчиков. Не всегда выгодно заключать договор именно с ними, ведь стоимость услуг — колоссальная, а желаемого эффекта можно не получить.
Микро-инфлюэнсеры могут похвастаться аудиторией 5000–100000 человек, а нано-инфлюэнсеры собирают от 1000 до 5000 подписчиков.
Микро-инфлюэнсеры, как правило, являются экспертами в узкой нише. Поэтому, если вы хотите получить доступ к деловой аудитории, ваш выбор может пасть именно на эту категорию.
Нано-инфлюэнсеры, в свою очередь, не ретушируют фотографии и не стремятся к гламурной репрезентации. Однако работа с ними будет выгодна для вас, если целевая аудитория ценит доступность, простоту и минимализм. Кроме того, рекомендация вашего сервиса от нано-инфлюэнсера выглядит более реалистично. А значит, у вас больше шансов поднять продажи.
Стратегия 8. Прогнозируем поведение аудитории
По статистике Hubspot, в 2020 году 64% пользователей составляли люди в возрасте от 18 до 34 лет, 52% из них — женщины, 42% — мужчины.
Зная законы человеческой психологии, можно предположить реакцию на тот или иной пост. В частности, аудитория в указанном возрасте крайне обеспокоена вопросами экологии, поэтому бренды с социальной ответственностью вызывают больше уважения.
Стратегия 9. Создайте Instagram Shop
Тренд, заданный в прошлом году, продвинется и в 2021. Сегодня представители поколения Z склонны совершать покупки прямо в Instagram, не переходя в Интернет-магазин. Так что из платформы для рекламы социальная сеть превращается в торговую площадку.
Пока в нашем регионе данный тренд недоступен. Но, надеемся, что эту «оплошность» вскоре исправят. Кстати, секрет популярности Instagram Shop кроется именно в возрасте аудитории. Это так, на заметку.
Стратегия 10. Не забываем о Stories
500 млн пользователей Instagram ежедневно снимает Stories. То же самое делает половина личных брендов в Instagram. При этом, треть всех историй ведет к увеличению дохода.
Учитывая, что Stories пропадают через 24 часа, у вас есть только один шанс увлечь аудиторию.
Успешная стратегия историй включает в себя пять пунктов:
- Сторителлинг.
- Передача сообщения в первые три секунды.
- Ценность для аудитории (важная информация или ссылка на полезный продукт).
- Призыв к действию.
- Соответствие общей стратегии бренда.
Истории привлекают внимание большего количества потенциальных клиентов, чем посты. Имейте это в виду.
Стратегия 11: В нужное время в нужном месте
Эксперты Hootsuite провели исследование и выяснили в какое время аудитория лучше всего реагирует на публикации на конкретную тематику.
|
Сфера
|
День недели
|
Время
|
Путешествия и туризм
|
Пятница
|
9.00-13.00
|
СМИ и развлечения
|
Вторник/четверг
|
12.00-15.00
|
Рестораны
|
Пятница
|
12.00
|
Розничная торговля
|
Вторник/четверг/пятница
|
12.00
|
Профессиональные услуги
|
Вторник/среда/пятница
|
9.00 или 10.00
|
Волонтерские организации
|
Вторник
|
10.00 или 16.00
|
Электронная коммерция
|
Четверг
|
16.00 или 21.00
|
Медицина и здравоохранение
|
Среда/воскресенье
|
13.00, 14.00 или 15.00
|
Технологии
|
Понедельник/вторник
|
14.00
|
Образование
|
Четверг
|
16.00 или 17.00
Обязательно учитывайте данную тенденцию в написании своих постов и историй.
Стратегия 12. Анализируйте
Помните, с чего мы начинали? Правильно — с постановки целей. Теперь проверим, чего мы добились.
Чтобы измерить что известно аудитории о вашем бренде, ответьте на три вопроса:
- Сколько подписчиков у вас есть?
- Как много людей читает ваши посты каждый день/неделю/месяц?
- Кто говорит о вашем бренде и реагирует на ваши публикации?
Проверим трафик. Для этого поразмышляем на такие темы:
- Сколько посетителей приходит на сайт с вашего Instagram-аккаунта?
- Какой процент трафика на сайте составляют подписчики Instagram?
- Насколько качественным является трафик? Каков уровень вовлеченности пользователей?
- Часто ли ваши посты комментируют? Как вы работаете с негативными отзывами и критикой?
Если вас интересует длительное партнерство с аудиторией, настало время измерить лидогенерацию:
- Сколько email-адресов вы получили благодаря созданию личного бренда в Instagram?
- Сколько подписчиков заинтересовались вашими онлайн-ресурсами?
- Аудитория охотно участвует в конкурсах, которые вы организовываете в Instagram?
- Сколько email-адресов вы получили благодаря созданию личного бренда в Instagram?
Теперь исследуем вовлеченность аудитории: это поможет понять что разжигает интерес подписчиков:
- Как взаимодействуют подписчики в комментариях (отвечают лично вам, переписываются друг с другом)? Больше проявляют позитивный или негативный отклик?
- Сколько людей упоминает ваш бренд? Всем ли вы отвечаете?
Обеспечить уникальный опыт взаимодействия с вашим брендом должна не только команда технической поддержки. Если подписчики сообщают о проблемах и просят совета напрямую у вас — это хороший знак. Значит, вам доверяют. При этом, время от времени проверяйте качество поддержки аудитории:
- Есть ли спрос на поддержку в вашем аккаунте?
- Как быстро вы решаете проблемы потребителей?
- Насколько довольны клиенты общением с вами?
Цифровой PR — еще одна важная тема:
- Каков процент аудитории, вовлеченной в вашу PR-кампанию, узнал о вас в Instagram?
- Сколько людей считают вас лидером мнений?
- Что говорят о ваших публикациях журналисты и инфлюэнсеры?
- Как много подписчиков задает вам профессиональные вопросы?
Эффективность мониторинга социальных сетей проверяется таким образом:
- Сколько раз пользователи обращались к вам с вопросами по поводу продукта/услуги?
- Получаете ли вы предложения от клиентов как усовершенствовать товар?
- Как советы пользователей повлияли на развитие бренда?
Наконец, финансовый вопрос — последний по счету, но не по значимости. Получаете ли вы желаемый доход благодаря привлечению лидов? А как насчет рекламодателей? Продвигая личный бренд в Instagram, будьте креативными и используйте современные технологии. И да сопутствует вам удача!
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