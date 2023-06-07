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Как продвигать личный бренд в Instagram в 2023
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Оксана Павлюк

Зарекомендовать себя как эксперта, построить прочную репутацию и производить неизгладимое впечатление на окружающих — достичь этих целей позволяет личный бренд. Речь о том, как люди воспринимают вас, ваши ценности, навыки и ваш продукт или услугу. Собрала интересные кейсы и пошаговую инструкцию, как продвигать личный бренд в Instagram, стратегии 2023, которые сделают из вас «звезду Инстаграм».

Из материала вы узнаете о трендах продвижения, а также о том, как:

  1. Поставить реальные цели и достигнуть их при помощи личного бренда.
  2. Отличить реальных инфлюенсеров от фейковых с сервисом trendHERO.
  3. Выбрать стратегию работы с аудиторией.
  4. Измерить вовлеченность подписчиков.
  5. Составить контент-план.
  6. Решить, какой дизайн аккаунта подходит именно вам.

Пост будет интересен как начинающим блогерам, так и опытным маркетологам, которые находятся в поиске новых способов привлечь и удержать подписчиков.

Зачем продвигать личный бренд в Instagram?

В 2023 году количество активных пользователей в Instagram составило 1,35 миллиарда человек. К 2025 году прогнозируется, что ежемесячное число активных пользователей социальной сети составит 1,44 миллиарда человек, а это 31,2% от общего числа пользователей интернета в мире.

Количество активных пользователей Инстаграм

Кроме того, 90% завсегдатаев Instagram подписаны на хотя бы одну коммерческую организацию.

Преимущество не только на стороне производителей продукции.

Более 36% сотрудников сектора B2B решает сотрудничать с компанией после анализа личного бренда в Instagram.

Поэтому, если вы хотите зарабатывать деньги, продавая то, что любите, вам необходимо знать, как продвигать личный бренд в Instagram.

Задаемся целью

Прежде чем создать аккаунт и развивать личный бренд, нужно ответить на такие вопросы:

  • Способен ли я производить такие товары/услуги/контент, которые помогут решить проблемы аудитории?
  • В каких сферах я эксперт?
  • Какие качества, присущие мне, мотивируют аудиторию?
  • Какие личные задачи я смогу решить, когда у меня появится огромное количество подписчиков?

Исходя из ответов, можно сформулировать три цели:

  1. Информировать аудиторию о событиях, которые происходят в вашей жизни (или в компании), привлечь подписчиков и получить их внимание. 
  2. Сформировать сообщество и вовлечь аудиторию для нативных рекламных кампаний других брендов. 
  3. Генерировать лиды и увеличить доход, продавая собственные товары или услуги. 

Чтобы достигнуть этих целей, следует развивать личный бренд и выполнить 12 действий:

  • определить идентичность бренда;
  • исследовать целевую аудиторию;
  • проанализировать конкурентов;
  • составить контент-план;
  • визуализировать контент;
  • написать посты;
  • использовать хештеги;
  • взаимодействовать с инфлюенсерами;
  • прогнозировать поведение аудитории;
  • создать Instagram Shop;
  • регулярно постить Stories;
  • анализировать результаты.

Начинайте с определения идентичности — первого этапа на пути к продвижению личного бренда в Инстаграм.

Определение идентичности бренда

Что нужно для развития личного бренда в Instagram? Определить идентичность: уникальность, ценности, социальную ответственность. 

Пример. Одним из образцов человека, который успешно очертил личный бренд, является Маша Ефросинина — украинская телеведущая, продюсер и общественная активистка, основательница «Фонда Маша», который помогает женщинам, пострадавшим от насилия. Она построила сильный личный бренд, который помог ей стать известной в Украине и мире.

Личный бренд Маши Ефросининой сосредоточен вокруг ее основных ценностей: трудолюбия, профессионализма и креативности. Ее веб-сайт, профили в социальных сетях и публичные выступления отражают это. Телеведущая известна безупречным стилем, привлекательностью и стремлением к совершенству.

Другим аспектом ее личного бренда является сосредоточенность на социальных вопросах и преданность обществу. Маша Ефросинина является послом доброй воли UNICEF и сейчас активно помогает женщинам, которые пострадали из-за войны. Такая гражданская позиция и социальная ответственность помогли ей построить сообщество сторонников и получить уважение в профессиональной сфере.

Инстаграм Маши Ефросининой

Instagram Маши Ефросининой

О том, как выстраивать личный бренд читайте в кейсе Алиной Поддубной.

Три этапа определения идентичности:

  1. Уникальность. Какие навыки, знания или опыт у вас есть, которые выделяют вас среди других специалистов в вашей профессиональной области?
  2. Ценности. Что для вас важно? Личный бренд должен отражать ваши ценности и убеждения.
  3. Социальная ответственность. Как именно вы помогаете людям, которые рядом? Возможно, это волонтерство? Устойчивый бизнес? 

      Ответы на эти и другие вопросы я даю в Reels в своем Instagram. Они помогут определить идентичность вашего бренда и сделать последующее продвижение эффективным. 

      Исследование целевой аудитории

      На этапе создания продукта (услуги) следует задуматься, кому он будет полезен и чью «‎боль» сможет закрыть. От того, насколько детально вы изучите целевую аудиторию и создадите персонажей, зависит эффективность контента и увеличение авторитета блогера. 

      Определить свою целевую аудиторию — это как попасть в яблочко! Вот несколько советов, которые помогут вам определить своих идеальных подписчиков и эффективно работать с ними:

      1. Определите свою нишу. Начните с четкого понимания, что делает ваш товар или услугу уникальной. Это поможет сузить круг целевой аудитории и выделиться из толпы.

        Например, услуги фитнеса можно предлагать мужчинам и женщинам в возрасте 20–50 лет, а можно сузить целевую аудиторию до занятых людей, которым важны эффективность тренировок и правильное питание в комплексе.
      1. Проведите исследование рынка. Узнайте предпочтения, интересы и болевые точки вашей аудитории. Задавайте вопросы, проводите опросы и анализируйте данные, чтобы получить ценные сведения. Знания — это сила! 
      2. Создайте персонажей покупателей. Разработайте подробные профили ваших идеальных клиентов. Учитывайте демографические, психографические и поведенческие характеристики. Укажите имена персонажей, возраст и даже предысторию. Это поможет вам лучше понять их потребности. 
      3. Используйте социальные сети. Платформы социальных сетей — это источник информации для изучения целевой аудитории. Используйте инструменты аналитики для сбора данных, отслеживания вовлеченности и адаптации контента. 
      4. Общайтесь и слушайте. Взаимодействуйте с аудиторией через комментарии, прямые сообщения и онлайн-сообщества. Активно выслушивайте отзывы и предложения, принимайте во внимание болевые точки. Аутентичное взаимодействие укрепляет доверие!

      Определение целевой аудитории требует времени и стараний, но как только вы разберетесь, ваши маркетинговые усилия окупятся!

      Анализ конкурентов

      Посмотрите, кто находится в вашей локации и предоставляет аналогичные услуги. Подумайте, чем вы отличаетесь от этих личных брендов. Информация пригодится при составлении контент-плана.

      Неплохо также узнать о демографических показателях аудитории. Эти данные можно получить из Instagram Analytics.

      1. Выберите опцию Insights.
      2. Перейдите к варианту Audience.

      Готово! Теперь вы знаете возраст, пол и местоположение своих подписчиков.

      Аналитика аудитории Инстаграм

      Исследуем аудиторию в Instagram Audience

      Воспользуйтесь сервисом trendHERO. Он позволяет:

      1. Детально узнать и проанализировать свою аудиторию.
      2. Найти и проанализировать конкурентов, их подписчиков и рекламные интеграции у блогеров.
      3. Проверить аккаунт на накрутку.
      4. Найти и проверить активность аудитории блогеров.
      5. Узнать интересы подписчиков блогера.
      6. Отследить эффективность контента и узнать лучшее время для публикации.

      Особенно сервис нужен, если вас интересует продвижение через инфлюенсеров. Не нужно бояться потратить бюджет на фейковых блогеров, которые собрали миллионы подписчиков методом накрутки: сервис поможет проверить аудиторию, её вовлеченность и месторасположение. Искать инфлюенсеров достаточно просто — используйте удобные фильтры или ключевые слова. Например, с помощью фильтров можно задать локацию и количество подписчиков, чтобы точно не ошибиться с выбором человека для информационного партнерства. Можно использовать больше 16 разных фильтров. Для подбора ключевых слов в один клик сервис использует ChatGPT.  

      Ищем инфлюэнсеров в сервисе trendHERO

      Ищем инфлюенсеров в сервисе trendHERO

      Составление контент-плана

      Самое важное при продвижении личного бренда в Instagtam — предлагать аудитории увлекательный контент.

      Распространенная ошибка — публиковать однотипные посты. Например, аккаунт содержит только профессиональную информацию, а об интересах человека остается лишь догадываться.

      Контент должен охватывать несколько категорий. Вот шаблон контент-плана.

      Что отражает контент?

      Какой тип информации подойдет?

      Вашу личность
      • позитивные цитаты
      • фотографии творческого пространства, сочетание домашней и рабочей атмосферы
      • шутки

      Ваши социальные связи
      • фотографии с конференций и деловых мероприятий, которые вы посетили
      • совместные снимки с инфлюенсерами
      • интервью с известной личностью из вашей индустрии (это может быть как ваш, так и чужой материал, о чем обязательно сообщите в хэштегах)

      Ваши увлечения
      • волонтерские инициативы, которые вы поддержали
      • интересные места, где побывали
      • личные достижения как маленькие, так и значительные — это ваш повод для гордости

      Ваши интересы
      • посты о книгах и фильмах
      • фотографии ваших хобби
      • путешествия

      Ваши профессиональные навыки
      • инструкции, how-to, лайфхаки, советы
      • новости индустрии и показательная статистика
      • награды/признания

      Визуализация контента

      Выбирая уникальную цветовую гамму не забывайте о трендах в дизайне личного бренда в Instagram. Визуальные элементы играют решающую роль. Их стоит подбирать, исходя из особенностей целевой аудитории. В сфере дизайна личного бренда в 2023 году можно выделить такие тенденции:

      1. Аутентичные портреты. Прошли времена, когда, чтобы добавить фото в Instagram, сначала нужно было сделать профессиональную фотосессию. Сегодня дизайн персонального бренда склоняется в сторону аутентичных фотографий. Изображения, запечатлевшие подлинные эмоции, демонстрирующие индивидуальность человека, пользуются большим спросом. Такие фотографии, часто изображающие людей в естественной обстановке, помогают установить непосредственную связь с аудиторией, способствуя возникновению чувства доверия и подлинности.
      2. Минималистические визуальные образы. В эпоху информационной перегрузки простота и минимализм набирают обороты. Чистые и не загроможденные визуальные образы с акцентом на основные элементы преобладают в дизайне персонального бренда. Свободное пространство на минималистских изображениях позволяет выделить главную тему или сообщение. Такой подход создает ощущение утонченности, профессионализма и ясности, позволяя людям лаконично донести информацию о своем бренде.
      3. Изображение образа жизни. Сегодня аудитория тяготеет к персональным брендам, которые демонстрируют желаемый образ жизни и опыт. Образ жизни показывает людей в их стихии, занимающихся деятельностью, связанной с их личным брендом или областью компетенции. Такие изображения вызывают эмоции, позволяя аудитории представить себя в похожих сценариях и установить связь с человеком на более глубоком уровне. Образ жизни также улучшает повествование, делая личный бренд более открытым и вдохновляющим.
      4. Разнообразная репрезентация. Поскольку все большее внимание уделяется инклюзивности и репрезентативности, в дизайне персональных брендов стоит использовать образы, отражающие разнообразие. Бренды активно ищут решения, которые охватывают различные этнические группы, полы, типы тела и так далее. Такой подход в дизайне личного бренда помогает создать широкую привлекательность и найти отклик у большей аудитории.
      5. Аутентичное закулисье. В эпоху социальных сетей аудитория ценит возможность заглянуть за кулисы жизни влиятельных персон. Аутентичность ценится, а снимки, дающие откровенный взгляд на повседневную рутину, рабочие процессы и даже проблемы, с которыми сталкиваются люди, помогают установить более тесную связь. Такие визуальные образы «за кадром» очеловечивают персональные бренды, делая их легко узнаваемыми, привлекательными и заслуживающими доверия.
      6. Интерактивные и анимированные визуальные эффекты. С развитием технологий в дизайне персонального бренда появились интерактивные и анимированные визуальные образы. GIF-файлы, короткие видеоролики и интерактивные элементы, такие как инфографика или дополненная реальность, становятся популярными. Эти динамичные изображения привлекают внимание, создают запоминающееся впечатление и улучшают общий пользовательский опыт. 

      Дизайн персонального бренда постоянно развивается, и быть в курсе последних тенденций очень важно для эффективного продвижения аккаунта в Instagram. Чем больше своих «фишек» вы придумаете, тем лучше целевая аудитория будет воспринимать контент.

      В 2023 году важно следовать гайдлайнам, чтобы не мешать алгоритмам показывать ваш контент аудитории этой социальной сети. И если сейчас Instagram пишет, что предпочитает посты-карусели и reels, сделанные в самом Instagram — нужно попробовать делать именно их.

      Карта трендов дизайна в Instagram

      Карта трендов дизайна в Instagram

      Написание постов

      Подсчитано, что оптимальная длина органического поста составляет 138–150 символов. А идеальное рекламное сообщение воспринимается, если не превышает 125 символов.

      В то же время, такие гиганты СМИ, как National Geographic, публикуют длинные посты. Уверены, что сможете написать не хуже? Дерзайте!

      National Geographic публикует пост в Instagram в поддержку PR-кампании по защите медведей

      National Geographic публикует пост в Instagram в поддержку PR-кампании по защите медведей

      Не забывайте о важности голоса бренда при общении с подписчиками.

      Использование хэштегов

      Рассмотрим значение хэштегов и местоположений в Instagram в 2023 году и то, как они могут повысить эффективность вашего контента и вовлеченность.

      1. Использование релевантных и целевых хэштегов. В 2023 году они по-прежнему являются мощным способом повышения узнаваемости и охвата вашего контента. Однако ключевым моментом является использование релевантных и целевых хэштегов. Вместо того, чтобы просто использовать популярные или общие хэштеги, сосредоточьтесь на сочетании широких и нишевых тегов, специфичных для вашего контента и целевой аудитории. Такой подход повышает вероятность того, что сообщения будут обнаружены людьми, искренне заинтересованными в вашей нише. Это повысит вовлеченность и потенциальное привлечение новых подписчиков.
      2. Модные и своевременные хэштеги. Отслеживание актуальных тем поможет повысить узнаваемость вашего контента. Будьте в курсе популярных обсуждений, событий, праздников и отраслевых тенденций, относящихся к вашей нише. 
      3. Теги местоположения. В 2023 году использование тегов местоположения в Instagram продолжает играть важную роль в персонализации контента и охвате местных сообществ. Добавление тега местоположения к вашим сообщениям помогает нацелиться на аудиторию в определенном регионе или городе. Это особенно полезно для компаний с физическим местоположением или тех, кто стремится установить связь с местными сообществами. Пользователи часто просматривают контент на основе тегов местоположения, что делает его эффективным способом взаимодействия с людьми, которые разделяют связь или интерес к определенному месту.
      4. Геотаргетированные хэштеги. Сочетание хэштегов с метками местоположения может еще больше расширить охват и вовлеченность вашего контента. Геотаргетированные хэштеги включают конкретные места в сами хэштеги. Например, вместо #food можно использовать #foodlondon или #foodieNYC. Такой подход позволит вам задействовать гиперлокальные сообщества и привлечь людей, которые специально ищут контент, связанный с конкретным местом. Геотаргетированные хэштеги помогут вам установить связь с более релевантной и вовлеченной аудиторией.
      5. Хэштеги для ниш и сообществ. В 2023 году хэштеги для ниш и сообществ продолжают процветать как способ налаживания связей, поиска единомышленников и создания сообществ. Эти хэштеги относятся к определенным интересам, отрасли или сообществу и позволяют взаимодействовать с узконаправленной аудиторией. Используя нишевые хэштеги, которые соответствуют вашему контенту или бренду, вы можете позиционировать себя как авторитет в данном сообществе и привлечь людей, разделяющих схожие увлечения, что приведет к более содержательному взаимодействию и вовлечению.

      Взаимодействие с инфлюенсерами

      При продвижении личного бренда в Инстаграм нужно решить, с какой категорией инфлюенсеров вам хочется взаимодействовать — мега-, микро- или нано.

      1. Мегаинфлюенсеры — это знаменитости и политики в Instagram с аудиторией от 100 тысяч до 1+ млн подписчиков. Не всегда выгодно заключать договор именно с ними, ведь стоимость услуг — колоссальная, а желаемого эффекта можно не получить.
      2. Микроинфлюенсеры могут похвастаться аудиторией 5000–100000 человек. Микроинфлюенсеры, как правило, являются экспертами в узкой нише. Поэтому, если вы хотите получить доступ к деловой аудитории, ваш выбор может пасть именно на эту категорию.
      3. Наноинфлюенсеры собирают от 1000 до 5000 подписчиков, не ретушируют фотографии и не стремятся к гламурной репрезентации. Работа с ними будет выгодна для вас, если целевая аудитория ценит доступность, простоту и минимализм. Кроме того, рекомендация вашего сервиса от наноинфлюенсера выглядит более реалистично. А значит, у вас больше шансов поднять продажи.

      Прогнозирование поведения аудитории

      Можно предположить реакцию на тот или иной пост у аудитории в указанном диапазоне возраста. Так, и мужчины и женщины от 18 до 34 скорее всего обеспокоены вопросами экологии, поэтому бренды с социальной ответственностью вызывают у них уважение и доверие.

      Создание Instagram Shop

      Тренд, заданный в 2020. Сегодня представители поколения Z склонны совершать покупки прямо в Instagram, не переходя в интернет-магазин. Так что из платформы для рекламы социальная сеть превращается в торговую площадку.

      Секрет популярности Instagram Shop кроется именно в возрасте аудитории. Это так, на заметку.

      Регулярные Stories

      Больше 1 миллиарда пользователей Instagram ежедневно снимают Stories. То же самое делает половина личных брендов в Instagram. При этом, треть всех историй ведет к увеличению дохода.

      Учитывая, что Stories пропадают через 24 часа, у вас есть только один шанс увлечь аудиторию.

      Успешная стратегия Stories включает в себя пять пунктов:

      1. Сторителлинг.
      2. Передача сообщения в первые три секунды.
      3. Ценность для аудитории (важная информация или ссылка на полезный продукт).
      4. Призыв к действию.
      5. Соответствие общей стратегии бренда.

      Истории привлекают внимание большего количества потенциальных клиентов, чем посты. Имейте это в виду.

      Почитайте об особенностях создания такого контента, когда речь идет о Stories для бизнеса.

      В нужное время в нужном месте

      Эксперты Hootsuite провели исследование и выяснили, в какое время аудитория лучше всего реагирует на публикации на конкретную тематику.

      Сфера

      День недели

      Время

      Путешествия и туризм

      Пятница

      9.00-13.00

      СМИ и развлечения

      Вторник/четверг

      12.00-15.00

      Рестораны

      Пятница

      12.00

      Розничная торговля

      Вторник/четверг/пятница

      12.00

      Профессиональные услуги

      Вторник/среда/пятница

      9.00 или 10.00

      Волонтерские организации

      Вторник

      10.00 или 16.00

      Электронная коммерция

      Четверг

      16.00 или 21.00

      Медицина и здравоохранение

      Среда/воскресенье

      13.00, 14.00 или 15.00

      Технологии

      Понедельник/вторник

      14.00

      Образование

      Четверг

      16.00 или 17.00

      Обязательно учитывайте тенденцию в написании своих постов и историй.

      Анализ результатов

      Помните, с чего следует начинать? Правильно — с постановки целей. Теперь проверим, чего вы добились.

      Чтобы измерить что известно аудитории о вашем бренде, ответьте на три вопроса:

      • Сколько подписчиков у вас есть?
      • Как много людей читает ваши посты каждый день/неделю/месяц?
      • Кто говорит о вашем бренде и реагирует на ваши публикации?

      Проверим трафик. Для этого поразмышляем на такие темы:

      • Сколько посетителей приходит на сайт с вашего Instagram-аккаунта?
      • Какой процент трафика на сайте составляют подписчики Instagram?
      • Насколько качественным является трафик? Каков уровень вовлеченности пользователей?
      • Часто ли ваши посты комментируют? Как вы работаете с негативными отзывами и критикой?

      Если вас интересует длительное партнерство с аудиторией, настало время измерить лидогенерацию:

      • Сколько email-адресов вы получили благодаря созданию личного бренда?
      • Сколько подписчиков заинтересовались вашими онлайн-ресурсами?
      • Аудитория охотно участвует в конкурсах, которые вы организовываете?
      • Сколько email-адресов вы получили благодаря созданию личного бренда?

      Теперь исследуем вовлеченность аудитории. Это поможет понять, что разжигает интерес подписчиков:

      • Как взаимодействуют подписчики в комментариях: отвечают лично вам, переписываются друг с другом? Больше проявляют позитивный или негативный отклик?
      • Сколько людей упоминает ваш бренд? Всем ли вы отвечаете?

      Обеспечить уникальный опыт взаимодействия с вашим брендом должна не только команда технической поддержки. Если подписчики сообщают о проблемах и просят совета напрямую у вас — это хороший знак. Значит, вам доверяют. При этом, время от времени проверяйте качество поддержки аудитории:

      • Есть ли спрос на поддержку в вашем аккаунте?
      • Как быстро вы решаете проблемы потребителей?
      • Насколько довольны клиенты общением с вами?

      Цифровой PR — еще одна важная тема:

      • Каков процент аудитории, вовлеченной в вашу PR-кампанию, узнал о вас в Instagram?
      • Сколько людей считают вас лидером мнений?
      • Что говорят о ваших публикациях журналисты и инфлюенсеры?
      • Как много подписчиков задает вам профессиональные вопросы?

      Эффективность мониторинга социальных сетей проверяется таким образом:

      • Сколько раз пользователи обращались к вам с вопросами по поводу продукта/услуги?
      • Получаете ли вы предложения от клиентов как усовершенствовать товар?
      • Как советы пользователей повлияли на развитие бренда?

      Наконец, финансовый вопрос — последний по счету, но не по значимости. Получаете ли вы желаемый доход благодаря привлечению лидов? А как насчет рекламодателей? Продвигая личный бренд в Instagram, будьте креативными и используйте современные технологии. И да сопутствует вам удача!

      Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.

      Оксана Павлюк

      Основатель ТОВ «‎Текстум Вінниця» и куратор курса «‎Креативный SEO-копирайтинг».

      Опыт работы в копирайтинге 10 лет.

      Имею публикации в MC.today, DOU, SendPulse.

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