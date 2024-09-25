Как продвигать рекрутинг-сайт в США: рост трафика около 200% — кейс Huntly

Как продвигать рекрутинг-сайт в США: рост трафика около 200% — кейс Huntly

Проект: huntly.ai Период продвижения: октябрь 2023 — июнь 2024. Регион продвижения: USA. Услуга: SEO. Команда проекта: Елена Лукашова, IM Marketer; Сергей Гордеев, Виктория Гаврилюк, Павел Цыпин, SEO Specialists; Дмитрий Гончаров, Project Manager; Андрей Тарасенко, Team Lead of SEO Team.

Кто наш партнер

Huntly.ai — платформа, объединяющий IT-рекрутеров с международными продуктовыми компаниями. Специализируется на подборе технических талантов для американских и европейских фирм. Миссия Huntly заключается в революционизации рекрутинга и упрощении процесса найма для всех сторон. Это стартап, который активно развивается на американском и европейском рынках.

Цели продвижения

Целевая аудитория нашего партнера — работодатели, которые ищут кандидатов в свои компании и размещают вакансии на Huntly.

Соответственно перед нами встали следующие задачи:

Оптимизировать сайт под ЦА, закрыв все ее потребности. Что позволило бы привлечь первых работодателей в США. Увеличить видимость и органический трафик сайта, увеличив таким образом доход от закрытия вакансий.

Действия команды

Ниша рекрутинга насыщена игроками, поэтому мы в первую очередь тщательно проанализировали конкурентов и структуру сайта.

На момент старта работ на huntly.ai были только две основные категории. Мы рекомендовали расширить структуру, чтобы соответствовать высоким стандартам конкурентной среды. Партнер оперативно внедрял все наши рекомендации, что позволило успешно реализовать изменения и достичь результатов.

Техническая оптимизация

Успешная SEO-кампания начинается с детальной проверки сайта на техническую оптимизацию. По итогам которой мы сформировали основные рекомендации для правильного ранжирования в поиске:

Оптимизация заголовков страниц. Анализ и оптимизация заголовков страниц, чтобы соответствовать лучшим практикам SEO. Разметка H1. Популярная ошибка, когда главный заголовок на сайте замечают как Н2 или он отсутствует. Хотя должен быть именно Н1 для лучшего понимания содержания страницы ботами поисковых систем.

Оптимизация изображений. Рекомендации для alt-тегов (описание картинки в коде) для индексации. Open Graph. Для лучшей презентации сайта в социальных сетях.

Юзабилити аудит. Выявление и устранение проблем во взаимодействии пользователей с сайтом. Настройка robots.txt. Для корректного индексирования сайта. Внедрение 301 редиректов. Переадресация со старых URL на новые. Реализация хлебных крошек. Улучшение навигации по сайту. Создание XML-карты сайта. Облегчение индексации поисковыми системами. Устранение битых ссылок. Улучшение качества и индексации сайта. Повышение скорости загрузки. Оптимизация изображений, минимизация CSS- и JavaScript-файлов, кэширование.

Команда Huntly очень быстро внедрила техническое задание. Соответственно, сайт стал более конкурентоспособным и привлекательным для поисковых систем.

Контент-маркетинг: расширение структуры сайта и больше качественного контента

Создание и публикация качественного контента были ключевыми элементами нашей стратегии. Основной акцент мы сделали на расширении структуры сайта для удовлетворения потребностей целевой аудитории — работодателей.

Сейчас структура для категории For employer имеет 2 уровня вложенности.

После детального анализа запросов пользователей мы собрали семантическое ядро и создали технические задания, по которым специалисты со стороны Huntly создавали тексты. Это обеспечило качественный и полезный контент для посетителей сайта.

Важной частью стало создание информационного направления блога. Мы понимали, что рекрутинговая ниша требует постоянного обновления знаний и обмена опытом. Поэтому Huntly сделал акцент на статьях, которые помогают решать реальные проблемы специалисты относительно их работы.

Темы включают самые эффективные стратегии поиска талантов, особенности проведения технических интервью, а также новейшие тренды в мире IT-рекрутинга. Каждая статья исследована и написана с учетом актуальных данных и практических советов.

После реализации блог имеет полноценный вид с самыми актуальными темами.

Построение партнерских отношений

Сотрудничество с новостными сайтами и авторитетными источниками обеспечило качественные обратные ссылки. Благодаря этому удалось создать базовый ссылочный профиль и дальше наращивать его. Что также является важным фактором высокого ранжирования в поисковых системах. Команда Huntly осуществляла в среднем по 8-9 размещений в месяц.

Изначально статьи на внешних площадках содержали ссылки на две основные категории и главную страницу сайта. После расширения структуры huntly.ai — добавили новые акцепторы для ссылок, что значительно расширило ссылочный профиль.

Анализ результатов и корректировка маркетинговой стратегии

Регулярный мониторинг ключевых показателей эффективности позволил вовремя вносить изменения в стратегию. Он включал анализ:

органического трафика;

рейтинга в поисковых системах;

показателей вовлеченности пользователей.

Партнер Huntly, анализируя данные, корректировал контентную стратегию для максимизации результатов.

Результаты продвижения

За восемь месяцев сотрудничества (1 октября 2023 — 9 июня 2024) Huntly достигли значительных результатов.

Органический трафик:

количество пользователей выросло на 193,29%, а сеансов на 250,99%;

количество новых пользователей выросло на 215,29%.

Время взаимодействия с сайтом. Рост на 108,84%. Это значит, что контент стал интереснее и полезнее. Показы в поисковых системах: рост на 46 453%. Количество кликов: увеличение на 8 681%. Количество страниц в индексе: рост с шести до 64.

Количество поисковых запросов по которым ранжируется сайт: +12 122% (с 18 до 2 200).

Рост количества доменов, ссылающихся на ресурс Huntly: с 26 до 144. Это означает, что другие сайты все больше доверяют huntly.ai и охотно ссылаются на него. Что положительно влияет на наше ранжирование в поисковых системах.

Увеличение Domain Rating (DR): с шести до 24 (прирост на 300%). Более высокий DR делает сайт более авторитетным и конкурентоспособным.

Отзывы о сотрудничестве

Дмитрий Гончаров, Project Manager в Netpeak Agencies Group: