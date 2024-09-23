Як просувати рекрутинг-сайт у США: зростання трафіку близько 200% — кейс Huntly

Як просувати рекрутинг-сайт у США: зростання трафіку близько 200% — кейс Huntly

Проєкт: huntly.ai. Період просування: жовтень 2023 — червень 2024.

Регіон просування: USA. Послуга: SEO. Команда проєкту: Олена Лукашова, IM Marketer; Сергій Гордєєв, Вікторія Гаврилюк, Павло Ципін, SEO Specialists; Дмитро Гончаров, Project Manager; Андрій Тарасенко, Team Lead of SEO Team.

Хто наш партнер

Huntly.ai — платформа, яка поєднує IT-рекрутерів з міжнародними продуктовими компаніями. Спеціалізується на підборі технічних талантів для американських та європейських фірм. Місія Huntly полягає у революціонізації рекрутингу та спрощенні процесу найму для всіх сторін. Це стартап, який активно розвивається на американському та європейському ринках.



Цілі просування

Цільова аудиторія нашого партнера — роботодавці, котрі шукають кандидатів у свої компанії і розміщують вакансії на Huntly.

Відповідно перед нами постали такі завдання:

Оптимізувати сайт під ЦА, закривши всі її потреби. Це дозволило б залучити перших роботодавців у США. Збільшити видимість та органічний трафік сайту, зростивши таким чином дохід від закритих вакансій.

Дії команди

Ніша рекрутингу надзвичайно насичена гравцями, тому ми в першу чергу ретельно проаналізували конкурентів, а також структуру сайту.

На момент старту на huntly.ai було лише дві основні категорії. Ми рекомендували розширити структуру, щоб відповідати високим стандартам конкурентного середовища. Партнер оперативно впроваджував усі наші рекомендації, що дозволило успішно реалізувати зміни та досягти результатів.

Технічна оптимізація

Успішна SEO-кампанія починається з детальної перевірки сайту на технічну оптимізацію. За підсумками якої ми сформували основні рекомендації для правильного ранжування в пошуку:

Оптимізація заголовків. Аналіз та оптимізація заголовків сторінок для відповідності найкращим практикам SEO. Розмітка H1. Популярна помилка, коли головний заголовок на сайті помічають як Н2 або він відсутній. Хоча має бути саме Н1 для покращення розуміння змісту сторінки ботами пошукових систем.

Оптимізація зображень. Рекомендації щодо alt-тегів (опис картинки у коді) для покращення індексації. Впровадження Open Graph. Для кращого представлення сайту в соціальних мережах.

Юзабіліті аудит. Виявлення та усунення проблем у взаємодії користувачів із сайтом. Налаштування robots.txt. Для коректного індексування сайту. Впровадження 301 редиректів. Перенаправлення зі старих URL на нові. Реалізація хлібних крихт. Покращення навігації сайтом. Створення XML-карти сайту. Полегшення індексації пошуковими системами. Усунення битих посилань. Покращення якості та індексації сайту. Підвищення швидкості завантаження. Оптимізація зображень, мінімізація CSS- і JavaScript-файлів, кешування.

Команда Huntly дуже швидко впровадила технічні завдання. Відповідно сайт став більш конкурентоспроможним і привабливим для пошукових систем.

Контент-маркетинг: розширення структури сайту та більше якісного контенту

Створення і публікація якісного контенту були ключовими елементами нашої стратегії. Основний акцент ми зробили на розширенні структури сайту для задоволення потреб цільової аудиторії — роботодавців.

Наразі структура для категорії For employer має 2 рівня вкладеності.

На основі детального аналізу запитів користувачів ми зібрали семантичне ядро та створили технічні завдання, за якими фахівці з боку Huntly створювали тексти. Це забезпечило якісний і корисний контент для відвідувачів сайту.

Важливою частиною стало створення інформаційного напряму блогу. Ми розуміли, що рекрутингова ніша вимагає постійного оновлення знань і обміну досвідом. Тому Huntly зробив акцент на статтях, котрі допомагають вирішувати реальні проблеми фахівці щодо їхньої роботи.

Теми включають найефективніші стратегії пошуку талантів, особливості проведення технічних інтерв'ю, а також новітні тренди у світі IT-рекрутингу. Кожна стаття досліджена та написана з урахуванням актуальних даних і практичних порад.

Після реалізації блог має повноцінний вигляд з найактуальнішими темами.

Побудова партнерських відносин

Співпраця з новинними сайтами та авторитетними джерелами забезпечила якісні зворотні посилання. Завдяки цьому вдалось створити базовий посилальний профіль і далі нарощовувати його. Що також є важливим чинником високого ранжування в пошукових системах. Команда Huntly здійснювала у середньому по 8-9 розміщень на місяць.

Спочатку статті на зовнішніх майданчиках містили лінки на дві основні категорії та головну сторінку сайту. Після розширення структури huntly.ai — додали нові акцептори для посилань, що значно розширило посилальний профіль.

Аналіз результатів та корегування маркетингової стратегії

Регулярний моніторинг ключових показників ефективності дозволив вчасно вносити зміни до стратегії. Це включало аналіз:

органічного трафіку;

рейтингу у пошукових системах;

показників залученості користувачів.

Партнер Huntly, аналізуючи дані, корегував контентну стратегію для максимізації результатів.

Результати просування

За вісім місяців співпраці (1 жовтня 2023 — 9 червня 2024) Huntly досягли значних результатів.

Органічний трафік:

кількість користувачів зросла на 193,29%, а сеансів на 250,99%;

кількість нових користувачів зросла на 215,29%.

Час взаємодії з сайтом. Збільшення на 108,84%. Це свідчить про те, що контент став цікавішим і кориснішим. Покази у пошукових системах: зростання на 46 453%. Кількість кліків: збільшення на 8 681%. Кількість сторінок в індексі: ріст із шести до 64.

Кількість пошукових запитів за якими ранжується сайт: +12 122% (з 18 до 2 200).

Зростання кількості доменів, що посилаються на ресурс Huntly: з 26 до 144.



Це означає, що інші сайти все більше довіряють huntly.ai і охоче посилаються на нього. Що позитивно впливає на наше ранжування у пошукових системах.

Збільшення Domain Rating (DR): з шести до 24 (приріст на 300%).



Вищий DR робить сайт більш авторитетним і конкурентоспроможним.

Відгуки про співробітництво

Дмитро Гончаров, Project Manager в Netpeak Agencies Group: