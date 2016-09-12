Как работать с офлайн-пользователями с помощью Яндекс.Аудиторий

Хотите «подогреть» лояльных клиентов офлайн-магазина или напомнить о себе пользователям, которые перестали читать рассылку? Обратите внимание на Яндекс.Аудитории — в этой статье я расскажу, как с помощью этого инструмента настроить рекламу и увеличить доход.
Как работают Яндекс.Аудитории?
Основная «фишка» данного инструмента в том, что бизнес может обратиться к своей офлайновой аудитории в интернете. Для этого достаточно иметь контакты пользователя, например, номер телефона. С помощью специальных алгоритмов машинного обучения сервис находит этих пользователей в сети и формирует список анонимных ID. Таким образом вы можете нацелить рекламные кампании в Яндекс.Директе или Дисплее на собственную аудиторию.
Рассмотрим подробно, что можно делать с помощью сервиса.
1. Как создать сегмент с аудиторией клиентов?
1.1. Чтобы начать работать с сегментами, вам понадобится база данных клиентов в формате CSV или TXT (данные могут быть захешированные, то есть закодированные).
Для сегмента подойдут:
- электронные адреса;
- номера телефонов (без пробелов, скобок, дефисов и тире);
- идентификаторы мобильных устройств.
В файле, загружаемом в Яндекс.Аудитории, должно быть не менее 1000 контактов.
1.2. Чтобы создать аудиторию, перейдите в Яндекс.Аудитории, в правом верхнем углу нажмите на «Создать сегмент» и выберите тип данных.
1.3. В открывшемся окне введите название нового элемента, выберите файл и нажмите «Создать сегмент».
Обработка информации займет примерно 30 минут.
1.4. Чтобы увидеть статистику об аудитории, нажмите на значок графика в строке соответствующего сегмента.
В открывшемся окне отобразятся данные о возрасте, поле, регионе и типе устройств ваших клиентов.
2. Как найти потенциальных клиентов?
Сервис подбирает похожие сегменты с помощью технологии Look-alike: анализирует поведение и интересы добавленных пользователей и подбирает аудитории, близкие по этим характеристикам.
Вы можете управлять степенью схожести пользователей: выбрать максимальный охват и наименьшую точность либо предпочесть высокую точность и минимальный охват.
Похожие сегменты также очень просто создавать:
2.1. Выберите сегмент, на который будете создавать похожую аудиторию, нажмите на иконку в виде троеточия и выберите пункт «Сегмент похожих пользователей».
2.2. В открывшемся окне введите название нового сегмента. Проконтролируйте, чтобы был установлен правильный исходный сегмент, и выберите желаемую точность (всего доступно пять вариантов).
2.3. Вы можете просмотреть, как установлены «Точность/охват», нажав на знак вопроса возле готового сегмента.
3. Как использовать сегменты для разных учетных записей?
Можно предоставить доступ к сегментам и использовать их для настройки рекламы в нескольких аккаунтах.
3.1. Нажмите на троеточие в строке нужного сегмента и выберите «Настроить доступ».
3.2. В открывшемся окне введите логин пользователя и нажмите «Выдать доступ».
4. Как настроить рекламу на сегменты в Яндекс.Директ?
Перейдите в Яндекс.Директ. Вы можете использовать сегменты только для кампаний в Рекламной сети Яндекса, поэтому используйте текущую или создайте новую.
Как можно применить созданные сегменты? Рассмотрим несколько вариантов.
4.1. Таргетировать показ объявлений
Чтобы показывать рекламу офлайн-пользователям, в условиях подбора аудиторий введите название нового условия, выберите нужный сегмент и сохраните изменения.
4.2. Корректировать ставки
Чтобы использовать сегменты для повышения или понижения ставок, перейдите в параметры кампании и в пункте «Корректировки ставок» установите нужный коэффициент.
4.3. Формировать отчеты
Анализировать эффективность аудиторий также достаточно удобно. Для этого перейдите в «Мастер отчетов», добавьте новое условие фильтрации и выберите «Тип условия показа» — «Подбор аудитории» — «Показать».
Чтобы понять, как работают Аудитории, вы также можете посмотреть короткое видео от Яндекса.
Как работают Яндекс.Аудитории — кейс
Тематика: садоводство и огородничество.
Регион: Россия.
Период: 8 – 27 июня 2016 г.
Расходы: 12 670,42 руб.
Для проекта в тематике
Использовались графические объявления с акционными предложениями.
Результаты кампании за две недели:
Клики — 3 873 (4,2% от общего количества с CPC-канала);
Транзакции — 82 (5,3% от общее количество с CPC-канала);
Коэффициент транзакций — 2.02% (средний коэффициент транзакций по CPC-каналу — 1,06%);
ROMI (без учета комиссии агентства) — 539,90% (средний по cpc — 369,70%).
Стоит отметить, что средняя цена за клик для кампании с таргетингом на сегмент Яндекс.Аудитории была ниже средней по аккаунту. Благодаря этому и хорошему коэффициенту транзакции стоимость полученных транзакций на 52% меньше допустимой.
Сравним также, какую долю от общего дохода нам удалось привлечь с помощью Яндекс.Аудитории:
Итак, Яндекс.Аудитории — хороший инструмент, особенно для привлечения дополнительных транзакций по выгодной цене.
Выводы
Зачем использовать Яндекс.Аудитории?
- Исключение сегментов. Можно исключить пользователей, которые уже совершили покупку (в оффлайне или онлайн). Обратите внимание, что похожие аудитории также можно исключать.
- Возврат клиентов. Можно создать сегмент пользователей, которые были лояльными, но перестали совершать покупки, и запустить для них рекламную кампанию с акциями и скидками.
- Дополнительные продажи. Для этого стоит создать сегмент пользователей, которые совершили покупку, и показывать объявления с предложением приобрести дополнительный товар.
- Поиск новых пользователей. Можно выделить пользователей, которые приносят максимальную прибыль, и найти пользователей, похожих на эту аудиторию.
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