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Как работать с офлайн-пользователями с помощью Яндекс.Аудиторий
Елена Бадовская
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Хотите «подогреть» лояльных клиентов офлайн-магазина или напомнить о себе пользователям, которые перестали читать рассылку? Обратите внимание на Яндекс.Аудитории — в этой статье я расскажу, как с помощью этого инструмента настроить рекламу и увеличить доход.

Как работают Яндекс.Аудитории?

Основная «фишка» данного инструмента в том, что бизнес может обратиться к своей офлайновой аудитории в интернете. Для этого достаточно иметь контакты пользователя, например, номер телефона. С помощью специальных алгоритмов машинного обучения сервис находит этих пользователей в сети и формирует список анонимных ID. Таким образом вы можете нацелить рекламные кампании в Яндекс.Директе или Дисплее на собственную аудиторию.

Рассмотрим подробно, что можно делать с помощью сервиса.

1. Как создать сегмент с аудиторией клиентов?

1.1. Чтобы начать работать с сегментами, вам понадобится база данных клиентов в формате CSV или TXT (данные могут быть захешированные, то есть закодированные).

Для сегмента подойдут:

  • электронные адреса;
  • номера телефонов (без пробелов, скобок, дефисов и тире);
  • идентификаторы мобильных устройств.
В файле, загружаемом в Яндекс.Аудитории, должно быть не менее 1000 контактов.

1.2. Чтобы создать аудиторию, перейдите в Яндекс.Аудитории, в правом верхнем углу нажмите на «Создать сегмент» и выберите тип данных.

создать аудиторию в Яндекс.Аудитории

1.3. В открывшемся окне введите название нового элемента, выберите файл и нажмите «Создать сегмент».

как создать сегмент в Яндекс.Аудитории

Обработка информации займет примерно 30 минут.

1.4. Чтобы увидеть статистику об аудитории, нажмите на значок графика в строке соответствующего сегмента.

увидеть статистику об аудитории

В открывшемся окне отобразятся данные о возрасте, поле, регионе и типе устройств ваших клиентов.

данные о возрасте, поле, регионе и типе устройств

2. Как найти потенциальных клиентов?

Сервис подбирает похожие сегменты с помощью технологии Look-alike: анализирует поведение и интересы добавленных пользователей и подбирает аудитории, близкие по этим характеристикам.

Вы можете управлять степенью схожести пользователей: выбрать максимальный охват и наименьшую точность либо предпочесть высокую точность и минимальный охват.

Похожие сегменты также очень просто создавать:

2.1. Выберите сегмент, на который будете создавать похожую аудиторию, нажмите на иконку в виде троеточия и выберите пункт «Сегмент похожих пользователей».

Сегмент похожих пользователей

2.2. В открывшемся окне введите название нового сегмента. Проконтролируйте, чтобы был установлен правильный исходный сегмент, и выберите желаемую точность (всего доступно пять вариантов).

Настроить сегмент похожих пользователей.png

2.3. Вы можете просмотреть, как установлены «Точность/охват», нажав на знак вопроса возле готового сегмента.


Точность-охват

3. Как использовать сегменты для разных учетных записей?

Можно предоставить доступ к сегментам и использовать их для настройки рекламы в нескольких аккаунтах.

3.1. Нажмите на троеточие в строке нужного сегмента и выберите «Настроить доступ».

выберите «Настроить доступ»

3.2. В открывшемся окне введите логин пользователя и нажмите «Выдать доступ».

выдать доступ

4. Как настроить рекламу на сегменты в Яндекс.Директ?

Перейдите в Яндекс.Директ. Вы можете использовать сегменты только для кампаний в Рекламной сети Яндекса, поэтому используйте текущую или создайте новую.

Как можно применить созданные сегменты? Рассмотрим несколько вариантов.

4.1. Таргетировать показ объявлений

Чтобы показывать рекламу офлайн-пользователям, в условиях подбора аудиторий введите название нового условия, выберите нужный сегмент и сохраните изменения.


Таргетировать показ объявлений

4.2. Корректировать ставки

Чтобы использовать сегменты для повышения или понижения ставок, перейдите в параметры кампании и в пункте «Корректировки ставок» установите нужный коэффициент.

Корректировать ставки

4.3. Формировать отчеты

Анализировать эффективность аудиторий также достаточно удобно. Для этого перейдите в «Мастер отчетов», добавьте новое условие фильтрации и выберите «Тип условия показа» — «Подбор аудитории» — «Показать».

Формировать отчеты

Чтобы понять, как работают Аудитории, вы также можете посмотреть короткое видео от Яндекса.

Как работают Яндекс.Аудитории — кейс

Тематика: садоводство и огородничество.
Регион: Россия.
Период:– 27 июня 2016 г.
Расходы: 12 670,42 руб.

Для проекта в тематике «Садоводство и огородничество» я настроила рекламу на сегмент по email (пользователи, которые перестали быть лояльны).
Использовались графические объявления с акционными предложениями.

Результаты кампании за две недели:

Клики — 3 873 (4,2% от общего количества с CPC-канала);
Транзакции — 82 (5,3% от общее количество с CPC-канала);
Коэффициент транзакций — 2.02% (средний коэффициент транзакций по CPC-каналу — 1,06%);
ROMI (без учета комиссии агентства) — 539,90% (средний по cpc — 369,70%).

Стоит отметить, что средняя цена за клик для кампании с таргетингом на сегмент Яндекс.Аудитории была ниже средней по аккаунту. Благодаря этому и хорошему коэффициенту транзакции стоимость полученных транзакций на 52% меньше допустимой.


Стоимость клика и транзакции


Сравним также, какую долю от общего дохода нам удалось привлечь с помощью Яндекс.Аудитории:

Общий доход

Итак, Яндекс.Аудитории — хороший инструмент, особенно для привлечения дополнительных транзакций по выгодной цене.

Выводы

Зачем использовать Яндекс.Аудитории?

  1. Исключение сегментов. Можно исключить пользователей, которые уже совершили покупку (в оффлайне или онлайн). Обратите внимание, что похожие аудитории также можно исключать.
  2. Возврат клиентов. Можно создать сегмент пользователей, которые были лояльными, но перестали совершать покупки, и запустить для них рекламную кампанию с акциями и скидками.
  3. Дополнительные продажи. Для этого стоит создать сегмент пользователей, которые совершили покупку, и показывать объявления с предложением приобрести дополнительный товар.
  4. Поиск новых пользователей. Можно выделить пользователей, которые приносят максимальную прибыль, и найти пользователей, похожих на эту аудиторию.
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Елена Бадовская

В интернет-маркетинге с 2013 года, к Netpeak присоединилась в 2014.
Специализируюсь на контекстной рекламе для e-commerce проектов на рынки Украины, России, Казахстана, Беларуси, Румынии и Польши.
Сертификация: Google AdWords, Google Analytics, Yandex.Direct, Yandex.Metrika, myTarget, Bing.

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