Как собрать email-адреса потенциальных клиентов?

В сентябре мы зарелизили Netpeak GetLeads — скрипт для сбора и обработки лидов на сайте, который интегрируется с популярными сервисами email-рассылок GetResponse и MailChimp. Почему мы решили, что он может быть полезен всем без исключения игрокам онлайн-бизнеса (а не только медийщикам)?

Если говорить о современном интернет-маркетинге как о торте, то email-маркетинг — крем и вишенка одновременно. Это канал, который при относительно небольшом трафике на сайт может давать до трети от всех конверсий. Popup-окна с предложениями подписаться — естественны для блогов и новостных сайтов. Более того, чем чаще и регулярнее публикуется новый контент, тем больше всевозможных способов привлечь новых подписчиков используется на сайте.

Главный KPI email-маркетинга от Netpeak — ваш доход от рассылок:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1573230077755","ls":"40","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"4":{"lid":"1575903646714","ls":"50","loff":"","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"5":{"lid":"1575903664523","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"6":{"lid":"1584374224865","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"}} Создаём рассылки, которые приносят деньги

На мой взгляд, очень профессионально сегментировали формы подписок маркетологи BuzzFeed (« Как собрать миллион подписок на рассылку за год: советы от BuzzFeed »). В 2013-2014 вместе с popup на сайте в правой колонке каждой рубрики отображалось окно подписки на новости конкретно этой рубрики. Так же, как и в футере всех постов. Итог — конверсия в подписчики на уровне 0,04% из 200 миллионов ежемесячных читателей. Это больше миллиона подписчиков за год. Сейчас, кстати, BuzzFeed вернулся к более пассивной тактике сбора лидов, что может говорить о смене приоритетов в маркетинге проекта — от расширения базы к более тщательной работе с подписчиками.

Первый эксперимент со скриптом для создания popup мы также начали еще в 2014 году на вполне медийном ресурсе — блоге Netpeak. Но полученные результаты показали рентабельность инструмента и для других типов сайтов.

Кейс Netpeak: рост динамики подписок на 1130%

На протяжении последних нескольких лет у читателей Netpeak был только один шанс подписаться на рассылку блога: с помощью невзрачного окошка в верхнем меню.

Эффективность такого метода была невысокой — прирост подписчиков составлял примерно 10 человек в неделю при конверсии с формы на уровне 0,17%.

В июне 2014 года мы внедрили новый скрипт. В современном виде Netpeak GetLeads позволяет интегрировать popup в элемент дизайна сайта или использовать плавающую кнопку. Для блога мы использовали первый вариант. Форма появляется после 30 секунд, проведенных читателем на сайте. В открывшемся окне пользователь может выбрать одну из кнопок: «Подписаться» или «Нет, спасибо». После нажатия на первую кнопку появляется окно подписки. В случае нажатия на «Нет, спасибо» форма пропадает и не показывается конкретному пользователю в течение 365 дней. Скрипт «запоминает» пользователя по cookies в браузере.

Скрипт позволяет настраивать сколько угодно popup-окон в разных местах сайта.

Если пользователь подписывается на рассылку блога Netpeak, скрипт загружает лид и все данные о нем в общую базу аккаунта блога в GetResponse. В сервисе email-рассылок лид, естественно, попадает в нужный сегмент. Мы по умолчанию выбрали для интеграции со скриптом GetResponse и MailChimp как самые популярные платформы с хорошо настроенной аналитикой и широкими возможностями по кастомизации. Email-адрес может добавляться и в собственную базу скрипта, которую можно выгрузить в удобных для других сервисов email-рассылок форматах .xls и .csv. GetLeads позволяет настроить вывод popup только на отдельных страницах сайта. Можно создать отдельные формы для разных страниц/разделов. В скрипте присутствует и функция благодарственных писем «Спасибо за рассылку». Для этого в сервисе предусмотрен расширенный конструктор писем.

Общие настройки письма.

Расширенный конструктор писем.

Результаты

За полгода динамика прироста подписчиков увеличилась на 1130%, с 10 до 113 подписчиков в неделю, а конверсия в подписчики с формы — до 1,74%.

Сравним начальные и итоговые данные:

В октябре мы запустили popup и на официальном сайте Netpeak. Количество ежедневных подписок на рассылку увеличилось до 35.

Еще несколько цифр: Конверсия постоянных посетителей блога повысилась в среднем на 0,75%, с 0,19% до 0,94%. Конверсия новых посетителей блога повысилась в среднем на 2,16%, с 0,15% до 2,31%. В целом конверсия блога повысилась на 1,57%, с 0,17% до 1,74%.

При этом средний процент открытий еженедельных рассылок — 30%. Так как подписка через блог — единственный серьезный источник лидов для базы, то невозможно сравнить степень вовлеченности читателей, пришедших из формы GetLeads, с каким-либо другим источником. Да и путь, по которому подписчик пришел в базу — только один из факторов, влияющих на взаимодействие с письмом. Кстати, еще один косвенный результат — в начале ноября в блоге зарегистрировался 20-тысячный подписчик.

После успешного кейса с блогом мы начали включать сервис GetLeads в список рекомендуемых для установки на клиентских сайтах.

Внедрение Netpeak GetLeads на сайты клиентов Netpeak

Говорить о полноценных клиентских кейсах с использованием лидов, собранных с помощью GetLeads, пока рано. Скрипт начали устанавливать на сайты в сентябре-октябре, и сейчас можно только сравнить промежуточные результаты для сайтов из разных ниш. Приведем несколько скриншотов из интерфейса Netpeak GetLeads. Popup обозначен на скриншотах как «автоматическая форма». Под «ручной формой» имеется в виду окно, всплывающее по нажатию на кнопку со значком рассылки:

Сайт салона красоты и лазерной косметологии.

CTR popup-окна — 1,46%. CTR стандартной кнопки со значком рассылки — 3,02%.

Интернет-магазин бытовой техники.

CTR popup-окна — 0,23%. CTR стандартной кнопки со значком рассылки — 0,33%.

Интернет-магазин сантехники.

CTR popup-окна — 0,18%. CTR стандартной кнопки со значком рассылки — 0,86%.

Сайт аренды и продажи недвижимости.

CTR popup-окна — 0,21%. CTR стандартной кнопки со значком рассылки — 2,17%.

Интернет-магазин женской одежды.

CTR popup-окна — 0,5%. CTR стандартной кнопки со значком рассылки — 3,89%.

Интернет-магазин аксессуаров к мобильным телефонам.

CTR popup-окна — 0,41%. CTR стандартной кнопки со значком рассылки — 2,44%.

Большинство из представленных проектов сегодня находятся на этапе адаптации GetLeads под сайт (создание системы стационарных и popup-окон) и сбора лидов потенциальных клиентов. Самый интересный этап — комплекс работ по удержанию и конверсии лидов — начнется после.

Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в курсе событий: