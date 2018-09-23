Как собрать ключевые запросы в Key Collector

При корректном подходе, правильно подобранные ключевые запросы — залог эффективного продвижения сайта и топовых позиций в результатах поисковых выдач. Формируется их перечень с помощью специальных программ, например, Key Collector. Такое ПО заметно упрощает решение задачи и повышает результативность процесса. Без таких программ разобраться с ключевиками сложно.

Как настроить сбор данных из Яндекс.Вордстат с помощью Key Collector

Прежде всего рассмотрим, о чем пойдет речь. Яндекс.Вордстат – это специальный сервис одноименной поисковой системы, позволяющий оценить частотность показов по интересующему ключу, а также получить информацию о востребованности тематики пользователями в целом. Пользоваться Яндекс.Вордстат довольно просто, он предоставлен в бесплатном варианте. Но все же здесь есть тонкости, которые требуют особого внимания, иначе качественного результата не будет.

Key Collector — это специальная программа, созданная для упрощения раскрутки электронных ресурсов. Она позволяет быстро и удобно собирать ключи для семантического ядра , определять их конкурентность, ценность и эффективность. Также программа предоставляет возможность проанализировать площадку на соответствие полученным сведениям.

Программа работает с несколькими поисковыми системами, благодаря чему и получила широкое распространение. Например, с Яндекс.Вордстат — применять эти сервисы в сочетании можно было четырьмя способами. На данный момент в последней версии половина деактивирована, и осталось лишь два варианта сбора статистики:

напрямую из Вордстата. Классический режим. Есть поддержка регионов. Предоставлена возможность пакетного сбора фраз и частотностей;

через Yandex.Direct. Есть поддержка регионов и сбор частотностей.

Теперь можно рассматривать процедуру настройки формирования пакета актуальных ключевых фраз с помощью Key Collector.

Прежде всего необходимо настроить основные параметры, которые будут использоваться при сборе данных. После запуска программы следует кликнуть на верхней панели с левой стороны на значок шестеренки. Далее нужно активировать кнопку «Парсинг». После нажатия откроется несколько вкладок, где и будут отображаться настраиваемые параметры. Важно задать правильные сведения, чтобы исключить сбои в процессе формирования семантического ядра .

Прежде всего необходимо перейти во вкладку «Yandex.Wordstat». Тут можно увидеть содержательное окно с примерными настройками.

Особое внимание необходимо уделить глубине парсинга. Здесь по умолчанию стоит «0». Это значит, что система соберет ключи по заданному слову. Если установить «1», после сбора будет проведен парсинг каждого из найденных ключевиков еще раз. Специалисты рекомендуют оставлять «0».

Далее следует открыть вкладку «Общие». Тут тоже настраиваются некоторые параметры.

Особое внимание следует уделить строке, где указана длина фраз, которые будут добавляться в таблицу. По умолчанию она составляет 10 слов. Но многие меняют этот параметр на 6-7, чтобы исключить отображение слишком длинных запросов. По сути, никакой необходимости в них нет.

Следующий шаг — вкладка «Yandex.Direct». Здесь необходимо прописать несколько аккаунтов в системе Яндекс, которые будут использоваться для сбора частотности запросов.

Важно: Не следует указывать основной адрес электронной почты, который активно используется для обмена электронными письмами. Лучше отдельно создать несколько ящиков, рассчитанных исключительно на работу с рассматриваемой программой.

Далее необходимо открыть вкладку «Подсказки». Тут не нужно вносить масштабные изменения, особенно, если парсинг проводится на начальном, а не профессиональном уровне. Единственное, что придется поменять — домен, зависимо от региона, по которому проводится поиск. Для Украины – это com.ua, для России – ru.

Теперь можно переходить к началу сбора ключевиков. В главном окне необходимо найти иконку, отвечающую за сбор данных статистики Вордстат. После ее активации откроется новое окошко, в котором потребуется ввести основные ключевые запросы, по которым и будет проводиться дальнейший поиск. Подбирая их, нужно быть предельно внимательными, тщательно продумывать все детали. Важно ввести ключи, максимально обширно описывающие направление конкретного сайта, те, по которым с высокой вероятностью пользователи сети будут искать интересующий ресурс.

После нажатия кнопки «Начать сбор», вы увидите полный список фраз с общей частотностью, подобранных по перечисленным запросам.

Теперь остается просмотреть ключи, удалить ненужные слова из них, такие как:

информационные запросы;

в данном примере — сорта чая, отсутствующие в продаже (марки или категории товаров, которых нет в наличии);

наименование товара, не касающегося темы сайта.

Делать это можно вручную, но проще воспользоваться пунктом «Стоп-слова». Тут сразу задается перечень слов, которые необходимо удалить из полученного списка.

Чтобы убрать выбранные фразы, их необходимо отметить в таблице и выбрать соответствующую опцию.

Оставшиеся запросы нужно проверить на геозависимость. Это необходимо делать, если продвигаемый ресурс привязан к конкретному региону. Дальше требуется отобрать для семантического ядра геонезависимые запросы и ключи, в которых указано название города.

Последний шаг — уточнение частотности для выбора самых эффективных фраз.

Как проверить частотность запросов

Частотность будет отображаться сразу в окне с результатами поиска. Но ключевые фразы не отсортированы по этому показателю. Следовательно, чтобы отобрать только подходящие варианты, необходимо выполнить несколько несложных действий.

В окошке со списком ключей на верхней панели следует нажать на значок с изображением увеличительного стекла, обозначающий запуск поиска. Из предложенных вариантов сортировки нужно выбрать «Собрать частотности " "». Этот пункт поможет выделить самые эффективные ключевые запросы.

После завершения сбора частотности остается удалить фразы, для которых этот показатель равен нулю (настройках фильтрации). Тут несложно установить необходимые для эффективного отбора параметры. Удобно выбрать и опции упорядочивания ключевых слов по возрастанию или убыванию показателя их частотности.

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Как собрать запросы в группы на основе выдачи Google

Чтобы выполнить пакетный сбор для конкретной поисковой системы, необходимо сделать следующее:

определить конкретный регион и интересующий поисковик;

собрать KEI для нужной зоны;

сгруппировать запросы.

Первым делом на верхней панели инструментов надо выбрать кнопку «KEI». В выпадающем списке отметить необходимость получения данных для ПС Google.

После запуска поиска до момента получения результатов может пройти немало времени. К тому же, придется столкнуться с большим количеством капчи. А когда процесс отбора будет завершен, останется собрать запросы в группы. На верхней панели есть кнопка «Анализ групп». После ее активации откроется окно для настроек. Тут нужно задать актуальные параметры.

Есть смысл обратить внимание на пункт «сила связи SERP». Ее показатель можно менять, наблюдая за тем, как система формирует группы после внесенных изменений. Вместо 6 часто используют 4 или 5. Это оптимальные значения. Но окончательный и наиболее эффективный вариант зависит от специфики конкретной задачи.

Готовые группы можно сразу перенести в Excel для удобства пользования ключами. В той же вкладке на верхней панели с правой стороны есть соответствующий значок программы. Кликнув по нему, вы запускаете экспорт. В результате получится информативная таблица.

В целом, работать с Кей Коллектором довольно удобно и просто. К тому же, программа полностью бесплатная. А если рассматривать отзывы ее активных пользователей, то по 10-бальной шкале ПО получает уверенную и твердую 8.

Запомнить

Чтобы быстро и эффективно собрать ключевые слова в Яндекс.Вордстат, есть смысл применить специальную программу — Key Collector. Она поможет сформировать группы ключевиков, необходимых для продвижения сайта в сети Интернет. Главное — правильно настроить программу, руководствуясь пошаговой инструкцией.