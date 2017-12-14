Какую картинку выбрать для Рекламной сети Яндекса — руководство и кейс

Изображения в рекламных объявлениях передают дополнительную информацию о товаре или бренде, позволяют создать в сознании потребителя яркие образы и устойчивые ассоциации. Все для того, чтобы потребитель запомнил товар и скорее его купил .

Сегодня я расскажу, как подобрать картинку для объявлений в Рекламной сети Яндекса, и приведу небольшой кейс о том, как это делали мы для агентства путешествий.

Основные требования к картинкам в РСЯ

Изображение должно быть качественным, соответствовать тексту объявления и содержимому посадочной страницы. На изображении не должно быть продукции или символики конкурентов. Никаких товаров или услуг, реклама которых запрещена или ограничена законодательством. На изображении не должно быть контактной информации. Изображение не должно содержать элементы дизайна страниц Яндекса. Не должно быть пустых областей или однотонной заливки, занимающей более 20% картинки. Изображение не должно содержать элементы пользовательского интерфейса, которые не приводят к ожидаемому результату и вводят пользователя в заблуждение (например, кнопки воспроизведения видео или закрытия окна). Логотипы/текст/водяные знаки на картинке не должны занимать более 20% изображения, кроме случаев, когда эти элементы размещаются на скриншоте приложения/упаковке товара/на графическом объявлении.

Если вы используете в рекламе только готовые изображения из интернета, достаточно просто не нарушать приведенных выше правил. Но если вы ставите задачу дизайнеру, надо учитывать ещё кое-что:

Используйте не более двух шрифтов. Сочетайте только контрастные шрифты, избегайте одинаковых стилей. Размер заголовка должен быть больше, чем основного текста. Выбирайте шрифт, который соответствует сообщению.

Размещение текста поверх изображения привлекает больше внимания. Не накладывайте текст поверх лиц людей. Размещайте элементы, соблюдая баланс композиции. Обращайте внимание на цветовые комбинации — отдавайте предпочтение контрастным или гармоничным решениям.

Данные правила хороший дизайнер знает и так, но вам как рекламодателю это может пригодиться , особенно на этапе внесения правок в баннер.

Как повысить CTR картинок

У каждого рекламодателя статистика своя. Наш опыт подсказывает, что для обеспечения высокого CTR на картинке должны быть:

1. Непосредственно рекламируемый объект. Если вы рекламируете конкретный товар, стоит его изобразить:

2. Преимущества для покупателя. Не во всех случаях этот пункт очевиден, но человек ищет ваш товар или услугу, чтобы решить тот или иной вопрос, избавиться от проблемы. Можно посмотреть на объект с позиции потребителя. Например, как в случае с дезодорантом Axe:

3. Эмоции. Давить на эмоции полезнее всего в рекламе услуг онлайн-сервисов или продуктов инфобизнеса. Но всё индивидуально и зависит непосредственно от вашей аудитории. Пример рекламы собачьих палочек для чистки зубов:

4. Акцент на женщинах и котиках. Работает во многих сферах, потому что пересекаются со вторым и третьим пунктом. Такие изображения привлекают внимание как мужчин, так и женщин:

Впрочем, главный принцип при создании баннеров для РСЯ — доверять тестированию. Только результаты тестов покажут, какие гипотезы по-настоящему продуктивны.

Онлайн-продажа туров в Рекламной сети Яндекса — кейс

У нас была определенная стратегия подбора картинок:

Во-первых, мы сразу исключили изображения девушек, потому что наша аудитория — люди семейные, с детьми или в возрасте.

Во-вторых, попытались сделать акцент на безопасности. Каждый клиент, купивший тур, автоматически получает медицинскую страховку. Для нашей аудитории это один из самых важных пунктов и мы это учли в рекламной стратегии.

В-третьих, нам нужно было изобразить рекламируемый объект. Так как туры продаются во многие страны мира, пришлось создать отдельную группу объявлений для каждой страны и показать основные достопримечательности.

Таким образом для каждой группы объявлений у нас получилось четыре разных типа картинок.

1. Виды и пейзажи страны:

2. Пейзажи на фоне флага страны:

3. Медицинская страховка и все, что связано с безопасностью:

4. В порядке эксперимента добавили изображение авиабилета:

Рекламная кампания охватывала около 40 стран. После месяца активной рекламы мы сгруппировали статистику по всем типам изображений и получили результаты:

баннеры с видами страны: CTR — 0,25%, конверсия в продажи — 6%;

изображения с видом страны и флагом: CTR — 0,38%, конверсия в продажи — 8,2%;

баннеры с акцентом на безопасности: CTR — 0,19%, конверсия в продажи — 4,6%;

изображения билетов: CTR — 0,1%, конверсия в продажи — 2,2%.

Так нашим победителем стал баннер с изображением пейзажей и флага страны, которую хочет посетить пользователь.

Общие рекомендации

Несколько советов по подбору картинок:

используйте парсинг креативов конкурентов с помощью специализированных сервисов: Publer, Admobispy, Adspoiler;

анализируйте аудитории, чтобы понять, какой стилистики следует придерживаться;

помните про социально-экономические тренды: государственные праздники, рост цен на тот или иной продукт, веяния моды;

помните, что определяющий фактор при выборе дизайна — специфика вашего бизнеса и аудитории.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.