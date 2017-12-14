Какую картинку выбрать для Рекламной сети Яндекса — руководство и кейс

Изображения в рекламных объявлениях передают дополнительную информацию о товаре или бренде, позволяют создать в сознании потребителя яркие образы и устойчивые ассоциации. Все для того, чтобы потребитель запомнил товар и
Сегодня я расскажу, как подобрать картинку для объявлений в Рекламной сети Яндекса, и приведу небольшой кейс о том, как это делали мы для агентства путешествий.
Основные требования к картинкам в РСЯ
- Изображение должно быть качественным, соответствовать тексту объявления и содержимому посадочной страницы.
- На изображении не должно быть продукции или символики конкурентов.
- Никаких товаров или услуг, реклама которых запрещена или ограничена законодательством.
- На изображении не должно быть контактной информации.
- Изображение не должно содержать элементы дизайна страниц Яндекса.
- Не должно быть пустых областей или однотонной заливки, занимающей более 20% картинки.
- Изображение не должно содержать элементы пользовательского интерфейса, которые не приводят к ожидаемому результату и вводят пользователя в заблуждение (например, кнопки воспроизведения видео или закрытия окна).
- Логотипы/текст/водяные знаки на картинке не должны занимать более 20% изображения, кроме случаев, когда эти элементы размещаются на скриншоте приложения/упаковке товара/на графическом объявлении.
Если вы используете в рекламе только готовые изображения из интернета, достаточно просто не нарушать приведенных выше правил. Но если вы ставите задачу дизайнеру, надо учитывать ещё кое-что:
- Используйте не более двух шрифтов.
- Сочетайте только контрастные шрифты, избегайте одинаковых стилей.
- Размер заголовка должен быть больше, чем основного текста.
- Выбирайте шрифт, который соответствует сообщению.
- Размещение текста поверх изображения привлекает больше внимания.
- Не накладывайте текст поверх лиц людей.
- Размещайте элементы, соблюдая баланс композиции.
- Обращайте внимание на цветовые комбинации — отдавайте предпочтение контрастным или гармоничным решениям.
Данные правила хороший дизайнер знает и так, но вам как рекламодателю это
Как повысить CTR картинок
У каждого рекламодателя статистика своя. Наш опыт подсказывает, что для обеспечения высокого CTR на картинке должны быть:
1. Непосредственно рекламируемый объект. Если вы рекламируете конкретный товар, стоит его изобразить:
2. Преимущества для покупателя. Не во всех случаях этот пункт очевиден, но человек ищет ваш товар или услугу, чтобы решить тот или иной вопрос, избавиться от проблемы. Можно посмотреть на объект с позиции потребителя. Например, как в случае с дезодорантом Axe:
3. Эмоции. Давить на эмоции полезнее всего в рекламе услуг онлайн-сервисов или продуктов инфобизнеса. Но всё индивидуально и зависит непосредственно от вашей аудитории. Пример рекламы собачьих палочек для чистки зубов:
4. Акцент на женщинах и котиках. Работает во многих сферах, потому что пересекаются со вторым и третьим пунктом. Такие изображения привлекают внимание как мужчин, так и женщин:
Впрочем, главный принцип при создании баннеров для РСЯ — доверять тестированию. Только результаты тестов покажут, какие гипотезы по-настоящему продуктивны.
Онлайн-продажа туров в Рекламной сети Яндекса — кейс
У нас была определенная стратегия подбора картинок:
- Во-первых, мы сразу исключили изображения девушек, потому что наша аудитория — люди семейные, с детьми или в возрасте.
- Во-вторых, попытались сделать акцент на безопасности. Каждый клиент, купивший тур, автоматически получает медицинскую страховку. Для нашей аудитории это один из самых важных пунктов и мы это учли в рекламной стратегии.
- В-третьих, нам нужно было изобразить рекламируемый объект. Так как туры продаются во многие страны мира, пришлось создать отдельную группу объявлений для каждой страны и показать основные достопримечательности.
Таким образом для каждой группы объявлений у нас получилось четыре разных типа картинок.
1. Виды и пейзажи страны:
2. Пейзажи на фоне флага страны:
3. Медицинская страховка и все, что связано с безопасностью:
4. В порядке эксперимента добавили изображение авиабилета:
Рекламная кампания охватывала около 40 стран. После месяца активной рекламы мы сгруппировали статистику по всем типам изображений и получили результаты:
- баннеры с видами страны: CTR — 0,25%, конверсия в продажи — 6%;
- изображения с видом страны и флагом: CTR — 0,38%, конверсия в продажи — 8,2%;
- баннеры с акцентом на безопасности: CTR — 0,19%, конверсия в продажи — 4,6%;
- изображения билетов: CTR — 0,1%, конверсия в продажи — 2,2%.
Так нашим победителем стал баннер с изображением пейзажей и флага страны, которую хочет посетить пользователь.
Общие рекомендации
Несколько советов по подбору картинок:
- используйте парсинг креативов конкурентов с помощью специализированных сервисов: Publer, Admobispy, Adspoiler;
- анализируйте аудитории, чтобы понять, какой стилистики следует придерживаться;
- помните про социально-экономические тренды: государственные праздники, рост цен на тот или иной продукт, веяния моды;
- помните, что определяющий фактор при выборе дизайна — специфика вашего бизнеса и аудитории.
Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.
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