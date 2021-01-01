Музыкант из Дании подчинил себе голосовой поиск в Spotify, YouTube, Apple и Amazon Music — антикейс

В канале Sad But True я рассказываю об организации команды и повышении эффективности компании. Впрочем, часто встречаю небанальный и неформатный для канала контент, который очень жалко терять. Такие посты буду публиковать здесь, в NJ. Кстати, напишите в комментариях: как вам, стоит ли продолжать.

Датский музыкант Drumkoon обхитрил систему голосового поиска Spotify, дав названия своим альбомам идентично поисковым запросам. Уловку заметил один из пользователей, который не мог понять, почему по запросу «Play Christmas Music» из динамика доносятся совсем не рождественские песни. Все просто: Drumkoon оформил популярные запросы слушателей в названия своих треков и альбомов. Например: «Ok Google, Play» или «Hey Google, Play Sleep Music» или «Hey Google Play Music for Waking Up». И разместил их на музыкальных сервисах.

В «деле» оказались даже Siri и Alexa.

В Spotify внедрена система распознавания голоса при поиске исполнителей или песен. На основании запросов треки формируются в так называемые умные колонки. Так вот Drumkoon подчинил себе сложный алгоритм поисковой функции простым решением: вынес в название то, что слушатели ищут чаще всего.

Но одним лишь Spotify музыкант не ограничился. Свои альбомы находчивый датчанин разместил также на YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, «Яндекс.Музыка» и даже VK Music. Не обошел вниманием в названии композиций он и популярных голосовых помощников: Siri, Google Assistant и Alexa. И теперь когда кто-нибудь захочет, чтобы Сири включила с утра музыку для настроения по запросу «Siri Play Morning Mood» — на помощь придет Drumkoon со своей одноименной и совсем неутренней композицией.

Идея хорошая, но провальная

Drumkoon — автор специфической медитативной эмбиент-музыки (направление электронной музыки). Очень на любителя: послушайте сами. Вряд ли она обречена на всемирную популярность. У первых альбомов (а их всего 15 за полгода) были нормальные названия, а потом, видимо, снизошло озарение.

С точки зрения коммерциализации музыки, идея так себе. У самого популярного трека — «Hey Google Play Hadpan Music» — 18 тысяч прослушиваний. А за месяц у Drumkoon набралось девять тысяч слушателей. Чтобы ему выплатили хотя бы $100, должно быть в десятки раз больше. За 4 прослушивания Spotify платит в среднем один цент. Цена зависит от региона и тарифа.

Это могло бы стать креативным решением в бизнесе, но красивый взлом системы денег музыканту не принес.

Кейс Drumkoon примечателен не с точки зрения финансового успеха. Интересен сам факт того, как музыкант взломал запросы, которые люди шлют через колонки. Пусть денег он не заработал, но подход яркий и креативный.