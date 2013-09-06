Один день в Netpeak: видео-вакансия

Если помните, мы уже довольно давно работаем не только над тем, чтобы предоставлять сервис самого высокого класса и самые качественные услуги для наших клиентов, но и над более глобальными задачами — изменением менталитета наших соотечественников и тем, чтобы наша страна попала в рамках одного поколения из третьего мира в первый. Конечно, некоторые могут подумать, что это просто маркетинговый ход с нашей стороны, красивое прикрытие для банального желания заработать больше бабла. Именно с такими мыслями мы и хотим бороться, именно такое мировоззрение мы хотим менять. Пока кто-то будет обвинять нас в неискренности, мы будем продолжать работать. Мы хотим и будем становиться лучше с каждым днем и с каждым новым сотрудником, который становится частью команды Netpeak.

Целью видео, которое мы сегодня представляем вашему вниманию, является поиск новых хороших, интересных, амбициозных молодых людей в нашу команду. Оно преследует те же цели, что и обращение Артема Бородатюка на AIN'е и странице вакансий. Пусть это не так очевидно, но мы знаем, что у нас получится, ведь мы действительно верим в то, что делаем.