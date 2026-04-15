От AdSense к Ad Exchange: кейс ME-QR с приростом 2 млн фунтов в год

Всегда ли переход с AdSense на Ad Exchange автоматически означает рост дохода? Для крупных проектов этот шаг выглядит логичным — больше инструментов, более глубокие настройки, более высокие ставки. Но на практике все сложнее.

ME-QR, один из лидеров в нише QR-сервисов с глобальным трафиком, уже имел стабильную монетизацию через AdSense. Однако амбиции были больше: построить систему, которая позволит выжать максимум из рекламного инвентаря без ущерба для пользовательского опыта.

В этом кейсе мы показываем, как через серию тестов, ошибок и форматных экспериментов переход на Ad Exchange принес сервису дополнительные 2 млн фунтов в год.

Проект: me-qr.com

Период продвижения: 01.08.2024 – 01.09.2025.

Регион: весь мир.

Услуга: ADX monetization.

Кто наш партнер

ME-QR — это продукт компании ME TEAM LTD, позволяющий создавать универсальные QR-коды для деловых и личных целей. Сделать это можно на сайте за считанные минуты, поэтому сервис — № 1 в своей нише во многих странах мира.

Исходные данные

Партнер имеет большой объем трафика и логично стремится монетизировать его через онлайн-рекламу. На старте проекта на сайте установили код Google AdSense, который генерировал стабильную прибыль.

Ранее продвижением сайта занималась другая команда Netpeak. После появления в Netpeak специализированного подразделения AdX Monetization клиент обратился к нам с новым запросом — масштабировать доход от рекламы.

Логика ME-QR была следующей:

AdSense — простой продукт, ориентированный на небольшие и средние сайты;

Ad Exchange (AdX) — решение для крупных сервисов с более широкими возможностями, такими как расширенные настройки, ценовые правила, эксперименты;

дополнительно доступна интеграция Header Bidding, которой нет в AdSense.

Основной акцент был сделан на внедрении Ad Exchange. В качестве вспомогательного инструмента мы рассматривали Header Bidding — решение, позволяющее проводить аукцион за рекламное место еще до загрузки страницы пользователем.

Это открытое (open source) решение, которое позволяет привлечь не только Google, но и другие рекламные платформы (DSP — demand-side platforms), которые соревнуются между собой за право показать рекламу. Благодаря этим технологиям партнер рассчитывал существенно повысить доходность рекламы.

Стратегия работы

Мы постепенно продвигались через серию рабочих гипотез, последовательно оценивая их влияние на eCPM, доход и пользовательский опыт. На основе полученных данных мы определили формат с наивысшей доходностью и стабильной аукционной конкуренцией, что позволяло повысить доход без агрессивного увеличения количества рекламы:

После подтверждения результатов мы постепенно расширили внедрение выбранного формата на весь трафик с постоянным контролем финансовых показателей.

Пилотные рынки и первое знакомство с Ad Exchange

Поскольку ME-QR работает глобально, мы осторожно начали — с запуска пилотного проекта на трех рынках: в Украине, Аргентине и чуть позже в Казахстане. В этих странах мы заменили AdSense на Ad Exchange в тех же слотах.

В то же время мы проверили гипотезу, что подключение Header Bidding усилит конкуренцию между источниками спроса. Однако на практике возникли трудности:

некоторые рекламодатели требовали дополнительных подтверждений относительно трафика, несмотря на то, что у Google нет никаких сомнений в его качестве, в итоге удалось убедить не всех;

разрыв в ставках между AdSense и Ad Exchange оказался слишком большим, чтобы дополнительный доход от Header Bidding смог компенсировать отставание Ad Exchange.

Результат этого этапа разочаровывал: eCPM Ad Exchange оказался ниже, чем у AdSense, а в отдельных странах, таких как Казахстан, по показателю дохода на 1000 показов AdSense превосходил Ad Exchange в несколько раз.

Поиск «простого» пути: больше рекламы и Interstitial

Следующим шагом мы проверили более радикальный подход: увеличили количество баннерных размещений на странице и добавили полноэкранный рекламный формат Interstitial. Он отображается поверх всего контента страницы при определенных действиях пользователя, например, переходе между страницами или возвращении на вкладку, перекрывая контент до закрытия.

Доход вырос, но это не решило главной проблемы — Ad Exchange все равно не показывал лучших результатов, чем AdSense. Также стало очевидно: простое увеличение количества рекламы не решает задачу — аналогичный эффект можно получить с AdSense. Такой подход не соответствовал ожиданиям клиента и нес в себе риск ухудшения пользовательского опыта.

Эксперименты с форматами: Rewarded Ads

Мы выбрали стратегию сокращения количества баннеров и сосредоточились на новых форматах. Так появился эксперимент с Rewarded Ads — полноэкранным форматом, в котором пользователь сознательно соглашается посмотреть видео или баннерную рекламу для получения вознаграждения, например, доступа к контенту, бонусов или дополнительных возможностей. Именно здесь мы добились прорыва: eCPM Ad Exchange для этого формата достиг $11–14 против $6 в AdSense.

Впервые клиент увидел существенное преимущество Ad Exchange — не за счет количества рекламы, а благодаря качественно иному формату.

Третий подход оказался успешным. Rewarded Ads через Ad Exchange продемонстрировали финансовую эффективность, которая обосновала дальнейшую интеграцию AdX. Предварительные шаги, такие как пилотные рынки, тестирование аукционных механизмов и масштабирование рекламных слотов, стали необходимыми этапами проверки гипотез, которые помогли определить оптимальную модель монетизации.

Результаты продвижения

Постепенное тестирование различных стратегий дало ожидаемый эффект. Решающим фактором стало внедрение Rewarded Ads через Ad Exchange, что помогло достичь ощутимого финансового эффекта без чрезмерного увеличения количества рекламы на страницах.

По итогам сотрудничества:

доходность сайта выросла на 60%;

дополнительный годовой доход составил около 2 млн фунтов — и это консервативная оценка, показатель может быть даже выше.

ME-QR получил не только существенный прирост прибыльности, но и подтверждение целесообразности использования Ad Exchange в качестве ключевой платформы монетизации.

Отзывы о сотрудничестве

Мурагер Шарипов, Head of AdX Monetization Department в Netpeak Ukraine

Переход с AdSense на Ad Exchange — это не о быстром результате, а о правильной стратегии. Первые тесты показали, что AdX может уступать AdSense, а увеличение количества рекламы не решает проблему системно. Ключевым фактором роста стало внедрение Rewarded Ads, которые дали существенный прирост eCPM без ущерба для пользовательского опыта. В результате нам удалось не только повысить доходность, но и построить масштабируемую модель монетизации, которая стабильно работает на разных рынках.

Отзыв команды ME-QR

У нас уже была стабильная монетизация через AdSense, но мы понимали, что не используем потенциал трафика в полной мере. Ожидали, что переход на Ad Exchange даст быстрый прирост, но на практике все оказалось сложнее. Команда Netpeak подошла к задаче системно: вместо резких изменений мы прошли через серию тестов и гипотез, что позволило найти эффективную модель монетизации без ущерба для пользовательского опыта. В результате мы получили не только существенный рост дохода, но и понятную масштабируемую систему, которую будем развивать дальше.