Любопытная статистика PHP разработчиков аналитического отдела

До этого момента в нашем блоге вы видели немало постов от SEO-специалистов Netpeak, контекстщиков, маркетологов, веб-программистов. Но еще ни разу ничего не писали наши «бойцы невидимого фронта» - программисты аналитического отдела.

Помните, на прошлой неделе мы опубликовали пост про «Netpeak Checker» (ex-Определяйка)? Кроме нее, есть еще порядка двух десятков других программ и сервисов, которые предназначены в основном для внутреннего пользования.

Так вот, один из таких «бойцов», Сергей Беджик, программист аналитического отдела, решил исправить ситуацию и написал пост с интересной статистикой, которую, наверное, поймут только другие разработчики :)

Чтобы расширить аудиторию читателей данного материала, мы дадим в самом начале пару определений:

Фреймворк — набор готовых библиотек классов и продуманной архитектуры приложения, применяемый для облегчения и ускорения разработки ПО.

Коммит — сохранение текущего состояния кода программы после удачной реализации новой фичи, версии, эксперимента.

Репозиторий — хранилище исходного кода программы, которое поддерживает ведение истории версий файлов и возможность отката изменений.

Ну, а дальше - слово Сергею.

Работая над одним проектом 202 дня, разработчики использовали 3923 файла, включая файлы сторонних библиотек других разработчиков и фреймворк, и выпустили при этом 14 версий продукта.

Из 202-х дней активными с точки зрения репозитория были 80 дней, что составляет 39.60% от общего времени разработки.

В среднем над проектом в разное время работало 3 автора, а это, соответственно, 130,6 коммитов на человека :)

Если говорить о времени коммитов, т. е. о сохранении состояния проекта (промежуточных версий), то статистика такая: больше всего сохранений (15.56 %) приходится на промежуток между пятью и шестью часами вечера. На втором месте (14.03%) - коммиты с шести и до семи часов вечера, т. е. уже после рабочего дня. Третье место (10.71%) занимают коммиты с 4-х до 5-ти часов вечера. Зато, что примечательно, ни одного коммита не было сделано после восьми вечера и до девяти утра :)

Проджект-менеджеров не может не радовать, что пятница только на третьем месте, а работников - тот факт, что по выходным не сделано ни одного коммита.

При этом самая горячая точка графика — 11 часов утра по четвергам. А больше всего коммитов, целых 100, было сделано в предновогодней суете — в декабре.

Средний размер файла в проекте, если считать сторонние файлы — 28 526.05 байт, а общее количество строк — 1 119 077.

При этом, если отбросить чужие библиотеки и фреймворки, то общее количество строк в php файлах составит 22075 строк. Это означает, что в среднем разработчиком пишется 36 новых строк в день.