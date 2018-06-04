Продвижение в Instagram — как издательство «Астрель-СПб» набрало 68k подписчиков

Всем привет. Я маркетолог сервиса Zengram и хочу показать вам на примере одного из клиентов нашего сервиса, как при помощи комплексного подхода привлечь 68 тысяч человек в аккаунт в сложной нише и конвертировать их в покупателей.

На момент публикации текста на аккаунт @izdatelstvoast подписаны почти 70 тысяч человек, и эта цифра увеличивается в среднем на 2 тысячи каждый месяц. Подписчики активно обсуждают посты, размещают на своих страничках рецензии на книги издательства, лайкают фотографии.

«Астрель-СПб» одно из первых российских издательств, которое активно работало над своей репутацией с момента основания в 90-х годах. Оно конкурировало за эксклюзивные права на произведения отечественных и зарубежных авторов, «охотилось» на главные западные бестселлеры и искало новые имена. В результате «Астрель-СПб» смогло добиться права издавать книги Пауло Коэльо, Дэна Брауна, Владимира Сорокина, Стивена Кинга, братьев Стругацких, Полины Дашковой и других.

В нулевые годы каждая пятая книга, проданная в России, была выпущена «Астрель-СПб». Издательство заняло высококонкурентную нишу во всех жанрах: от фэнтези до женского романа.

Сейчас «Астрель-СПб» стремится привлечь новую аудиторию. Специалисты издательства, кроме других возрастных групп, сделали ставку на подростков и молодежь. Логично, что до них стоит попробовать достучаться через Instagram.

Большинство SMM-специалистов привыкли продвигать интернет-магазины. Но как продвигать книжные магазины, спрос на товар которых снизился с популярностью электронных форматов? Плюс ко всему, продвигать книги в Instagram непросто: нужны хорошие фото и видео.

Пользователи в подавляющем большинстве по-быстрому листают ленту и не готовы читать подробные рецензии. Подписи длиннее двух строчек приложение прячет под кат. Зная об этом, многие блогеры сокращают до минимума текст под постом, ограничиваясь одним словом, эмоджи или вовсе оставляя фотографии без подписей.

Как же рассказывать подписчикам о книгах, если задан столь жесткий формат? Я проанализировала аккаунт «Астрель-СПб» и выделила семь способов, которые помогли продвижению.

1. Привлекательный контент

Качественные фотографии — визитка и абсолютный must для Instagram в 2018 году. Фото задают первое впечатление, и пользователь попросту не подпишется на аккаунт с посредственными снимками.

Над фотографиями книг для Instagram «Астрель-СПб» работает фотограф, который продумывает композицию, правильное освещение и собственно саму концепцию фото. Главная цель — чтобы пользователям хотелось рассматривать картинки, а затем и подробнее ознакомиться с книгами на фото.

A post shared by Книги издательства АСТ (@izdatelstvoast) on May 14, 2018 at 9:33pm PDT

К тому же, издательство уделяет особое внимание дизайну обложек, старается сделать каждую индивидуальной. Конечно, такой подход к визуальной составляющей значительно облегчает работу фотографа.

2. Актуальность

В аккаунте издательства своевременно появляются посты, посвященные отдельным книгам. К появлению экранизации «Астрель-СПб» напоминает своим подписчикам о существовании первоисточника, после выхода нового произведения популярного автора сообщает о наличии книги в каталоге издательства.

Пример ситуативного маркетинга во время книжного фестиваля «Красная площадь», который проходил в Москве с 31 мая по 3 июня 2018 года: гости фестиваля в комментариях под этим постом обсуждали, кто, несмотря на непогоду, попал на встречи с авторами и книжную ярмарку.

A post shared by Книги издательства АСТ (@izdatelstvoast) on Jun 3, 2018 at 12:16pm PDT

3. Понятное позиционирование в описании аккаунта

Новые подписчики обращают внимание на информацию в профиле. Издательство «Астрель-СПб» смогло в нескольких предложениях рассказать о себе: «Мы издаем книги. Мы любим книги. Расскажем о новинках, бестселлерах и планах».

Прочитав это УТП, книголюбы подписываются на аккаунт, поскольку они нашли своих единомышленников («Мы любим книги»), а те, кто читает от случая к случаю, подписываются, поскольку хотят в удобной форме получать новости об интересных книгах («Расскажем о бестселлерах»).

4. Продуманное использование хештегов

Алгоритм Instagram обновился, и «кладбища хештегов» под постами потеряли смысл. Однако пользователи по-прежнему ищут тематический контент по хештегам. В аккаунте издательства использованы как специальные (фамилии авторов, названия произведений), так и общие: #книги, #ячитаю, #читаюсейчас.

Чувство меры в отношении хештегов помогает найти новых подписчиков и не раздражает лояльных читателей нерелевантным контентом.

Например, под фото, где писатель Гузель Яхина в свой день рождения пришла на книжный фестиваль «Красная площадь», поставили всего пять хештегов: #гузельяхина #детимои #зулейхаоткрываетглаза #краснаяплощадь2018 #издательствоаст.

A post shared by Книги издательства АСТ (@izdatelstvoast) on Jun 1, 2018 at 3:28am PDT

5. Реклама

Пользователи социальных сетей меньше склонны доверять информации из официальных аккаунтов СМИ, компаний и брендов. Люди обращают больше внимания на активность своих друзей — как реальных, так и виртуальных.

Поэтому, чтобы привлечь новых подписчиков и повысить доверие аудитории, издательство «Астрель-СПб» размещает посты у лидеров мнений и блогеров. Это обеспечивает приток заинтересованных пользователей.

6. Использование дополнительных сервисов

Ведение популярного аккаунта — это большой объем работ. Аккаунт издательства «Астрель-СПб» использует ресурсы сервиса Zengram, чтобы подписываться на пользователей, отписываться от неактивных подписчиков, ставить лайки и оставлять комментарии. Автоматизация процессов помогает поддерживать интерес аудитории, повышает ее вовлеченность и значительно экономит время менеджера аккаунта.

7. Вовлечение подписчиков

Количество подписчиков не так важно, как их активность. Посты издательства «Астрель-СПб» в Instagram активно лайкают, под ними идет живое обсуждение книг.

A post shared by Книги издательства АСТ (@izdatelstvoast) on Jun 2, 2018 at 11:35am PDT

Как этого добиться? «Астрель-СПб» внимательно относится к своим подписчикам. Кроме автоматизированных лайков и комментариев, издательство периодически размещает на странице пользовательский контент: фотографии и рецензии на книги. Авторов снимков и текстов при этом обязательно указывают.

Анатолий Киясь, SMM-специалист «Астрель-СПб»

Если говорить о сложностях продвижения, то тут, как и в прошлом году (как в принципе и всегда), вся проблема в конкуренции. Пользователи Instagram очень избалованы, потому что у них большой выбор. Приходится комплексно подходить к созданию качественного контента. Но без дополнительной работы с аудиторией не обойтись, и здесь очень полезен лайкер. Он позволяет реагировать на связанные с нами публикации, не тратя на это много времени. Пользователи ценят внимание даже в виде лайка, особенно в нашем случае, когда речь идет об отзывах на книги. Для продвижения бизнес-аккаунта очень полезны совместные с другими страницами конкурсы. Мы тоже активно используем этот метод и регулярно проводим розыгрыши с призами «за репост» или с условием «отметить друга». Иногда делаем творческие конкурсы, например, написать рецензию. Победители получают призы, остальные подписчики начинают активнее участвовать в «жизни» аккаунта, чтобы не пропустить следующий конкурс. Ну и, конечно же, пользователи любят просто красивые фото. Особенно фото книг с домашними питомцами. Все любят котиков:)

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