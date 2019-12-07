Инсайды

Прямая трансляция юбилейной конференции 8P 2019
Георгий Рябой
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Конференция 8P проходит с 2011 года, так почему в этом году ее называют юбилейной? Следите за пальцами: 8P — 8 лет, а организаторы конференции Netpeak и Octopus Events, логотип последних — осьминог.

Три восьмерки не врут: 13 июля в Одессе — лучший день для встреч с крутыми маркетологами, получения новых знаний и записей практических фишек, которые можно внедрить в бизнес сразу по возвращению с морька.

В этом году 8P собрала более 1875 участников и 45 спикеров, в том числе Евгений Черняк (Big Money), Дэвид Браун (Templatemonster), Александр Жиляев (Comfy), Иван Портной (Prom.ua), Алексей Тараненко (Rozetka), Энн Смарти (Internet Marketing Ninjas), Андрей Буренок (TripMyDream).

В общем, если нет билета на 8P, вы многое упускаете. Но не всё, так как редакторы блога Netpeak Георгий Рябой, Неля Серебро, Светлана Руденко целый день ведут для вас стрим происходящего.

Сохраняйте этот пост — будет жарко! Спойлер: в финале — тезисы Евгения Черняка.

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Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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