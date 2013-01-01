Путь от пользователя к покупателю в интернете через мобильные платформы

Перед тем, как совершить покупку, продвинутый пользователь интернета прочитает про компанию и товар различные отзывы, сравнит цены в конкурирующих магазинах и только потом сделает выбор. Можно предположить закономерность: чем более дорогостоящая покупка на кону, тем больше времени потребуется на принятие решения (или же тем более тщательным будет анализ).

Компания Google провела любопытное исследование на основе 36 000 аккаунтов Google Analytics с установленным кодом Ecommerce. Аккаунты были сегментированы на 7 стран. Сложно сказать, на какую страну в плане ecommerce можно ориентироваться украинским предпринимателям, но рекомендую посмотреть отчет.

В 2013-м году у нас был пост с критикой классической воронки продаж и это как раз логичное развитие темы: почему бы не обнаружить, какие конкретно маркетинговые каналы соответствуют этапам воронки (знание -> интерес -> намерение -> покупка) и сколько дней в среднем занимает каждый этап.

Пока мы думаем о том, чтобы провести подобное исследование по украинским проектам в электронной коммерции, посмотрим на исследование по мобильной коммерции (на этот раз ноябрьское исследование Google совместно с Nielsen), ведь давно известно, что мобильные платформы часто участвуют в цепочке действий на пути к покупке.

Итоги исследования

Перед тем, как осуществить покупку, пользователи ищут информацию на мобильных сайтах.

59% респондентов смотрели мобильную версию сайта, на котором планировали совершить покупку.

Пользователи тратят более 15 часов в неделю на серфинг интернета, используя смартфоны/планшеты.

Большинство тех, кто совершали покупки в интернете, начинали с поиска.

69% искали магазины, которые находятся в радиусе 8 км от их местоположения. 10% искали магазины в радиусе 1,5 км от их местоположения.

10% искали магазины в радиусе 1,5 км от их местоположения. Пользователи обычно смотрят адреса магазинов, используя мобильный интернет.

Более половины (55%) пользователей мобильного интернета готовы совершить заказ в течение часа, а 83% - в течение дня.

93% респондентов перед покупкой серфили мобильный интернет. 82% в итоге совершили покупку офлайн-магазине. 45% — купили онлайн (на ПК или планшете). 17% совершили заказ, используя смартфон.