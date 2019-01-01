Самый эффективный способ собрать email-адреса. Опрос
Михаил Лагойда
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В прекрасном и яростном мире маркетинга ежегодно обкатываются новые техники взаимодействия с потребителем. Тем не менее, исходя из результатов недавнего исследования SalesForse, маркетологи вкладывают все больше средств в традиционные инструменты, такие как видеореклама, реклама в соцсетях и email-рассылки. Последнему планируют доверить свои бюджеты 90% специалистов и потому вопрос накопления базы подписчиков не перестает быть актуальным.

Мы достучимся до вашей целевой аудитории благодаря продвинутой сегментации базы рассылок — заказывайте email-маркетинг:

Создаём рассылки, которые приносят деньги

Среди посетителей нашего блога много владельцев бизнесов и специалистов. Если вы собираете базу email-адресов, этот опрос для вас. Вопрос всего один: какой метод сбора email-адресов вы использовали и считаете самым эффективным? Можете не беспокоиться, что вас вычислят по IP, опрос анонимный.

Подробнее о методах сбора email-адресов вы можете прочесть в материале Екатерины Коламбет.

Если мы пропустили какой-либо из важных методов, напишите об этом в комментариях.

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Истории бизнеса и полезные фишки

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email-маркетинг эффективность рекламы база подписчиков
Михаил Лагойда

Редактор русскоязычного блога Netpeak

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