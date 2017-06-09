Семь улучшений агентства Netpeak за год: репутационный маркетинг, продвижение клипов и SEO для блогов

Мы могли бы рассказать, что в 2017 году наши специалисты получили 450 сертификатов и выступили на 45 конференциях, что мы создали польскую и турецкую версию блога Netpeak, у которых уже есть преданные читатели. Но все же кастинг на звание «одного из семи улучшений Netpeak» прошли другие события. Неужели может быть что-то важнее? Давайте узнаем.

1. Новая услуга: «Продвижение мобильных приложений в Facebook»

Мы решили выделить продвижение мобильных приложений в Facebook в качестве отдельной услуги, так как огромное количество трафика приложения получают именно из этого канала. Например, на Западе до 50% бюджета на продвижение мобильных приложений тратится именно в Facebook.

В нашу услугу входит настройка и оптимизация рекламных кампаний в Facebook и Instagram. К старту продвижения у вас должно быть приложение в Play Market или AppStore и интегрированный с Facebook SDK трекинг или SDK Facebook. Если трекера нет, на этапе продажи услуги мы можем дать шаблонное техзадание для его установки.

В рамках услуги нет первого этапа — то есть мы сразу приступаем к настрой ке рекламных кампаний. Ежемесячно вы будете получать отчетность, основанную на инсталлах, in-app конверсиях и других измеримых KPI.

Больше о продвижении в Facebook и Instagram читайте в статьях:

2. Новая услуга: «Продвижение музыкальных клипов»

К сожалению, мы не можем озвучивать имя клиента, чей клип продвигали. Но за сутки он набрал более миллиона просмотров на YouTube. Нам так понравилось, что мы решили выкатить отдельную услугу.

Если хотите продвинуть свой клип, вот наш план:

мы проведем подробный аудит вашего канала на YouTube;

проставим цели продвижения и установим KPI рекламной кампании;

разрабатываем стратегию достижения целей;

подготавливаем медиаплан;

подготавливаем канал и видеоконтент к продвижению;

проводим работу по YEO (YouTube Engine Optimization) — проработку тегов, описаний, ключевых слов и так далее.

улучшаем юзабилити — внедряем внутреннюю перелинковку и надстройки в роликах, плейлистах, описаниях под роликами;

даем рекомендации по содержанию контента;

определяем оптимальное время постинга роликов на основании статистики YouTube.

Это все внедряется в рамках первого этапа продвижения.

Публикация от Netpeak|Big company of friends (@netpeak) Июл 4, 2017 в 2:03 PDT

Второй этап включает настройку рекламных кампаний, продвижение в Google Ads, соцсетях, анализ результатов продвижения и оптимизацию кампаний.

3. Запуск стратегий по контекстной рекламе для интернет-магазинов и корпоративных сайтов

Скажем прямо: если вы обратили внимание на первые две новые услуги, бюджета в 300 долларов в месяц вам будет недостаточно. Зато этой суммы вполне хватит, чтобы заказать стратегию по контекстной рекламе.

В стратегиях мы собрали все эффективные действия и инструменты c максимальной отдачей для развития проекта. В самой доступной стратегии «Start» первый этап как период подготовки без рекламных кампаний вообще отсутствует. Подробно о каждой стратегии мы рассказали в статье .

Также мы прописали стратегию, благодаря которой из-за экспоненциального роста дохода из контекстной рекламы вы можете увеличивать бюджет на продвижение вместе с развитием проекта. То есть бюджет растет, увеличивается объем необходимых действий по ведению рекламных кампаний, и вы автоматически переходите на следующую стратегию.

4. Новая услуга: SERM — Search Engine Reputation Management

В данном случае цель специалистов агентства — вытеснить негативные результаты из топа выдачи положительными и нейтральными. Для этого создается и продвигается контент на внешних площадках. Мы не занимаемся очисткой поисковых площадок или похожих запросов, а работаем только с топом выдачи. При этом вы платите за количество поисковых запросов.

Вам подходит SERM от Netpeak, если:

в выдаче видны последствия атаки конкурентов (черный PR);

выдача наполнена неверной информацией о продукте, услуге или личности (не обязательно негативной информацией);

имидж бизнеса, продукта или физического лица практически отсутствует, или слаб и его необходимо укрепить.

Публикация от Netpeak|Big company of friends (@netpeak) Июн 9, 2017 в 5:12 PDT

Конечно, существуют ограничения по тематикам, с которыми мы работаем — подробности можете узнать у менеджера после отправки заявки.

5. Новая услуга: «SEO для блогов»

Помните объемный пост о запуске услуги «МКС: маркетинговая контент-стратегия для блогов» ? В рамках МКС мы предлагаем рекомендации по поиску редактора и разрабатываем редполитику. А «SEO для блогов» мы предлагаем проектам, у которых уже есть редактор блога на фултайме и с редполитикой все в порядке. Почувствуйте разницу.

При оптимизации блогов мы наводим порядок в технической части сайта, помогаем оптимизировать старый контент, а также формируем план по созданию нового контента.

Мы разработали эту услугу для тех, кто хочет привлекать дополнительный информационный трафик, а также для продуктовых и аутсорсинговых кампаний, для которых блог — один из немногих каналов взаимодействия с потенциальными клиентами.

Конечно, многие инструменты, используемые в рамках этой услуги, раньше мы использовали для развития блога Netpeak. Кстати, об одном из них я рассказывал на конференции WPE: Content Marketing Day. Можете посмотреть детали в презентации:

6. Обновления Netpeak Cloud: горячие, твои

Во-первых, Netpeak Cloud стал платным сервисом — теперь за универсальные предложения по повышению конверсий придется платить отдельно. Это обосновано: за прошлый год к сервису подключились 350 проектов и по состоянию на сегодня сервис содержит информацию о 6 200 000 пользователях. Мы расширили базу серверов Netpeak Cloud и прокачали инструментарий на 200%.

Во-первых, мы добавили диалоговые окна, которые позволяют провести анкетирование на сайте. Функция позволяет создавать основную анкету и, затем, «дополнительные вопросы», возможно как создание формы с набором вопросов в одном окне, так и пошаговое заполнение формы. Идеальный вариант для измерения NPS :

Во-вторых, добавили функцию «Живого поиска», который позволяет подключить к поисковой строке сайта быстрый поиск товаров на основе XML/YML фида. На сайте это выглядит так:

Подробно о том, как мы работаем с поиском по сайту, читайте в кейсе «Учим поисковый движок распознавать грамматические ошибки» .

Наконец, в Netpeak Cloud появилась возможность передавать информацию по API о географическом положении, устройстве, браузере, операционной системе пользователя. Все это может передаваться в базы почтовых сервисов (например, MailChimp, GetResponse) и сразу сортироваться по соответствующим сегментам.

7. Конференции в Одессе, Киеве и Софии

В 2017 году мы провели три конференции для владельцев онлайн-бизнеса и специалистов-маркетологов: 8P в Одессе, SaaS Nation в Киеве и Online Advertising в Софии.

На 8P было 1237 участников и 36 спикеров из 15 стран, включая Беларусь, Болгарию, Великобританию, Израиль, Казахстан, Россию, США, Францию, Швейцарию, Швецию. К слову, уже открыта продажа билетов на 2018 год.

В SaaS Nation участвовали 343 представителя онлайн-бизнеса (мы их называем SaaSерами) и 13 спикеров из 15 стран. В результате 88% участников заключили на ивенте выгодные сделки.

Online Advertising собрала в Софии 432 участника и 27 спикеров из 5 стран. По результатам анкетирования, 84% опрошенных вернутся на конференцию в следующем году.

На этом можно было бы заканчивать, но! У нас появился канал в Telegram. За 2017 год его читательская аудитория выросла со 100 до 2000 человек и продолжает расти в геометрической прогрессии. Среди постоянных читателей несколько представителей одного небезызвестного поисковика, а к их вкусам стоит прислушаться :) Подписывайтесь и полетели дальше!