Сколько стоил клик в Яндекс.Директ в Казахстане во втором квартале 2020 года — исследование Netpeak

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Казахстане. В этом посте делюсь свежими данными по стоимости клика и доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за первый квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с первым кварталом 2020 года.

Важно: в исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. Но на стоимость клика влияет множество факторов, в том числе, показатель качества, который будет разниться от аккаунта к аккаунту. Отсюда отличие данных исследования от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, пригодятся в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, коэффициент конверсии на сайте, вы можете оценить объем необходимых в рекламу инвестиций и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в нужной тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, ориентировочно, стоимость транзакции будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.

Например, если вы планируете получить 100 конверсий, вам понадобится около $700 рекламного бюджета.

Как проводилось исследование

Для Казахстана учитывались данные Яндекса по 676 938 кликам в 13 тематиках и 54 городах страны.

Все проекты, участвующие в исследовании, распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности каждого. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

IT;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

другое;

канцелярия и полиграфия;

красота и здоровье;

одежда обувь и аксессуары;

стройматериалы;

финансы;

электроника;

ювелирные изделия;

юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

1. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость клика в поисковой сети составляет $0,03 — $0,18 ($0,03 — $0,16 в первом квартале), а в рекламной сети клик стоит $0,02 — $0,05 ($0,03 — $0,07 в первом квартале).

2. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов

В рейтинге дорогих регионов в поисковом продвижении лидируют Жамбылская: $0,04 — $0,19 ($0,03 — $0,17 в первом квартале) и Карагандинская области: $0,03 — $0,2 ($0,03 — $0,15 в первом квартале).

Дешевле всего клик стоил в Туркестане: $0,03 — $0,09 (в первом квартале $0,03 — $0,16).

3. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик

Рекламный клик для поискового продвижения был наиболее дорогим в тематике «Финансы»: $0,24 — $0,43 ($0,05 — $0,18 в первом квартале), «IT»: $0,15 — $0,23, «Другое»: $0,11 — $0,27 ($0,06 — $0,22 в первом квартале).

Дешевле всего в поиске клик стоил в тематике «Дом и сад»: $0,02 – $0,05 и, сравнивая с первым кварталом, клик стал дороже на $0,02.

4. Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в разрезе тематик

Наиболее дорогим в КМС клик был в тематике «Ювелирные изделия»: $0,06 — $0,14 ($0,03 — $0,05 в первом квартале), «Электроника»: $0,07 — $0,13 ($0,07 — $0,12 в первом квартале) и «Финансы»: $0,03 — $0,07 ($0,04 — $0,1 в первом квартале).

Дешевле всего клик в рекламной сети Яндекс стоил в тематике «Одежда, обувь и аксессуары»: $0,01 — $0,03 ($0,03 – $0,06 в январе-марте).

5. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе типов устройств

Стоимость десктопного трафика стала дешевле и составила $0,03 — $0,17. Мобильный трафик подорожал: сейчас клик с мобильных устройств стоит $0,04 — $0,24 (вместо $0,04 – $0,2 в первом квартале).

6. Доля мобильного трафика по регионам

Доля мобильного трафика в Яндексе во втором квартале 2020 года немного снизилась и составляет 50% (в январе-марте: 55%).

Наибольшая доля мобильного трафика была в Алматинской и Атырауской областях — более 60% (в первом квартале: 65%).

Наименьшая доля мобильного трафика: в Северо-Казахстанской и Кызылординской областях — 40% (50% в первом квартале).

7. Доля трафика по типу устройств в разрезе тематик

Самая высокая доля мобильного трафика наблюдается в тематиках «Гипермаркет»: 85% (80% в первом квартале) и «Одежда, обувь и аксессуары»: 70% (в первом квартале 75%).

Самая низкая доля мобильного трафика в тематике «Юриспруденция» и «Канцелярия и полиграфия»: 5% (в январе-марте — 25%).

Выводы