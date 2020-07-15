Аналитика

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ в Казахстане во втором квартале 2020 года — исследование Netpeak
Алексей Селезнёв
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С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Казахстане. В этом посте делюсь свежими данными по стоимости клика и доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за первый квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с первым кварталом 2020 года.

Важно: в исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. Но на стоимость клика влияет множество факторов, в том числе, показатель качества, который будет разниться от аккаунта к аккаунту. Отсюда отличие данных исследования от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, пригодятся в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, коэффициент конверсии на сайте, вы можете оценить объем необходимых в рекламу инвестиций и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в нужной тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, ориентировочно, стоимость транзакции будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить. 

Например, если вы планируете получить 100 конверсий, вам понадобится около $700 рекламного бюджета.

Как проводилось исследование

Для Казахстана учитывались данные Яндекса по 676 938 кликам в 13 тематиках и 54 городах страны.

Все проекты, участвующие в исследовании, распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности каждого. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • IT;
  • гипермаркет;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • другое;
  • канцелярия и полиграфия;
  • красота и здоровье;
  • одежда обувь и аксессуары;
  • стройматериалы;
  • финансы;
  • электроника;
  • ювелирные изделия;
  • юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

1. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость клика в поисковой сети составляет $0,03 — $0,18 ($0,03 — $0,16 в первом квартале), а в рекламной сети клик стоит $0,02 — $0,05 ($0,03 — $0,07 в первом квартале).

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2. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов

В рейтинге дорогих регионов в поисковом продвижении лидируют Жамбылская: $0,04 — $0,19 ($0,03 — $0,17 в первом квартале) и Карагандинская области: $0,03 — $0,2 ($0,03 — $0,15 в первом квартале). 

Дешевле всего клик стоил в Туркестане: $0,03 — $0,09 (в первом квартале $0,03 — $0,16). 

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3. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик

Рекламный клик для поискового продвижения был наиболее дорогим в тематике «Финансы»: $0,24 — $0,43 ($0,05 — $0,18 в первом квартале), «IT»: $0,15 — $0,23,  «Другое»: $0,11 — $0,27 ($0,06 — $0,22 в первом квартале).

Дешевле всего в поиске клик стоил в тематике «Дом и сад»: $0,02 – $0,05 и, сравнивая с первым кварталом, клик стал дороже на $0,02.  

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4. Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в разрезе тематик

Наиболее дорогим в КМС клик был в тематике «Ювелирные изделия»: $0,06 — $0,14 ($0,03 — $0,05 в первом квартале), «Электроника»: $0,07 — $0,13 ($0,07 — $0,12 в первом квартале) и «Финансы»: $0,03 — $0,07 ($0,04 — $0,1 в первом квартале). 

Дешевле всего клик в рекламной сети Яндекс стоил в тематике «Одежда, обувь и аксессуары»: $0,01 — $0,03 ($0,03 – $0,06 в январе-марте).

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5. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе типов устройств

Стоимость десктопного трафика стала дешевле и составила $0,03 — $0,17. Мобильный трафик подорожал: сейчас клик с мобильных устройств стоит $0,04 — $0,24 (вместо $0,04 – $0,2 в первом квартале).

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6. Доля мобильного трафика по регионам

Доля мобильного трафика в Яндексе во втором квартале 2020 года немного снизилась и составляет 50% (в январе-марте: 55%). 

Наибольшая доля мобильного трафика была в Алматинской и Атырауской областях — более 60% (в первом квартале: 65%). 

Наименьшая доля мобильного трафика: в Северо-Казахстанской и Кызылординской областях — 40% (50% в первом квартале).

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7. Доля трафика по типу устройств в разрезе тематик

Самая высокая доля мобильного трафика наблюдается в тематиках «Гипермаркет»: 85% (80% в первом квартале) и «Одежда, обувь и аксессуары»: 70% (в первом квартале 75%).

Самая низкая доля мобильного трафика в тематике «Юриспруденция» и «Канцелярия и полиграфия»: 5% (в январе-марте — 25%).

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Выводы

  1. Во втором квартале 2020 года стоимость клика в поисковой сети Яндекс подорожала (в сравнении с первым кварталом 2020 года) и составила $0,03 — $0,18.
  2. Самым дорогим регионом для поискового продвижения была Жамбылская область: $0,04 — $0,19. Дешевле всего клик стоил в Туркестане: $0,03 — $0,09. 
  3. В разрезе тематик наиболее дорогим клик был для ниши «Финансы»: $0,24 — $0,43, дешевле всего в тематике «Дом и сад»: $0,02 – $0,05.
  4. По типам устройств: десктопный трафик стоил $0,03 — $0,17, а мобильный $0,04 — $0,24.
  5. Во втором квартале 2020 года клик в рекламной сети подешевел: $0,02 — $0,05. Наиболее дорогой в РСЯ стала тематика «Ювелирные изделия»: $0,06 — $0,14. Дешевле всего клик в рекламной сети Яндекс стоил в тематике «Одежда, обувь и аксессуары»: $0,01 — $0,03.
  6. Доля мобильного трафика в Яндексе стала немного ниже и составила 50%. Самая высокая доля мобильного трафика наблюдалась в тематике «Гипермаркет», а меньше всего в нише «Юриспруденция».
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маркетинговые исследования
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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