Сколько зарабатывают интернет-маркетологи

Ежегодно команда Serpstat проводит анонимный опрос и выводит статистику по уровню зарплат интернет-маркетологов. В этот раз ребята собрали данные за 2019 год и вывели статистику по зарплатам в Украине, России, Беларуси и Казахстане.

Коротко об исследовании

Рейтинг зарплат за 2019 год — это уже четвертое исследование уровня зарплат рынка интернет-маркетинга. До Serpstat аналогичные исследования проводились только для IT-специальностей, и отсутствие прозрачной вилки зарплат для интернет-маркетологов натолкнула на мысль о необходимости такого исследования.

В опросе за 2019 год поучаствовали 9726 интернет-маркетологов разных специальностей: от копирайтеров и редакторов до SEO/PPC Project менеджеров Украины, России, Беларуси и Казахстана.

При анализе данных ребята выводили не среднее арифметическое, а медиану, так как в этом варианте нивелируется разброс при наличии больших чисел. Например: если в опросе приняли участие пять человек и указали, что их зарплаты: $300, $400, $450, $450, $3000, то среднее арифметическое покажет, что средняя зарплата $920. Это значение искажено верхним числом, которое значительно отличается от всех предыдущих. Чтобы показать более объективную цифру, воспользуемся медианой, и возьмем среднее число из всей выборки — $450.

Среди респондентов 69% украинцев, 24% россиян, 5% белорусов и 2% казахстанцев.

Распределение по полу оказалось таким же, как и в предыдущем опросе, а именно, 57% респондентов мужчин и 43% женщин.

Медиана по возрасту для инхаус-работников составила 28 лет, для фрилансеров — 29.

Образование

Увеличилось количество респондентов с двумя высшими образованиями и уменьшилось со средним, относительно опроса за вторую половину 2018 года. Так 74% респондентов имеют высшее образование, 12% неоконченное высшее, а двумя высшими образованиями могут похвастаться 7%.

Это может свидетельствовать как о феномене свитчинга, когда специалист кардинально изменяет сферу деятельности, так и получения дополнительного образования в сфере интернет-маркетинга.

Также вырос уровень знания английского среди респондентов. Английским языком на уровне intermediate владеют 39% респондентов (относительно 27% с прошлого опроса).

Профессиональные параметры

В топе по популярности среди диджитал-профессий остается Marketing & Sales (32%), на второе место вырвалась должность SEO-специалиста (29%) и третье место у PPC-специалистов (15%).

Большинство специалистов работают в интернет-маркетинге от двух до трех лет (20% и 19%).

Половина специалистов работает в in-house командах, а процент фрилансеров снизился до 14%, что свидетельствует о росте популярности стабильной работы в офисе относительно гибкой, но ненадежной работы на фрилансе.

По локализации проектов изменений было немного, всё так же доминирующий рынок для респондентов — СНГ.

Также интересным выводом стало то, что уровень зарплат фрилансеров, работающих на зарубежный рынок, выше, чем у специалистов в in-house.

Но несмотря на рынок, тип компаний и проектов, медиана по зарплатам респондентов выросла на $200.

Уровень зарплат по должностям

Для четкого анализа распределения зарплат по должностям мы взяли классическую структуру профессиональной компетенции IT-сферы: Junior, Middle и Senior.

Такая структура существует далеко не во всех компаниях, но помогает сформировать общую картину по уровням зарплат специалистов разных компетенций.

Также мы приводим данные без привязки к городам и странам, поэтому итоговые цифры могут отличаться. Чтобы посмотреть информацию по регионам, воспользуйтесь виджетом.

SEO-специалисты

Большая часть респондентов SEO-специалистов имеют уровень компетенции Middle с медианой в $750. По сравнению с прошлым опросом выросла медиана зарплаты для SEO Team Lead на 20%, а уровень для аналитиков снизился на 29,5%.

PPC-специалисты

Большинство респондентов также отметили, что уровень их компетенции соответствует ступени Middle. Так как мы увеличили выборку специалистов из регионов, то и средний уровень зарплат тоже снизился. Например, медиана для Head of PPC упала на 24%.

Контент-маркетологи

Медиана для должности Content-Marketer составила $550, что на 10% выше, чем в предыдущем году, а медиана редактора выросла на $100.

SMM-специалист

Среди опрошенных специалистов большинство работают на позиции Middle. Как и в прошлом году наблюдается плавный рост зарплат. Зарплата Junior SMM выросла на 14%, а медиана для сферы SMM составила $600.

SEO/PPC Project Manager

Большинство респондентов SEO/PPC Project Manager работают на позиции Senior. Средняя зарплата проджект менеджеров составляет $1200. Медиана для специальностей изменилась незначительно: например, зарплата Middle PM выросла на 4%.

Marketing & Sales

Большинство респондентов соответствуют уровню компетенции Middle. Медиана же составила $800.

Распределение по полу

Согласно собранным данным, 70% опрошенных SEO специалистов и 67% SEO/PPC Project Manager — мужчины, а женщин больше в сфере контент-маркетинга (75%) и SMM (63%). Баланс практически полностью был достигнут в сфере Marketing & Sales.

До сих пор существует разница в заработной плате мужчин и женщин. В среднем сейчас небольшой перевес в сторону мужчин, которые получают на $100 больше.

Итоги

В исследовании приняли участие 9726 специалистов, что на 42% больше, чем в предыдущем опросе. Медиана по возрасту находится на отметке 28–29 лет. Всё сильнее набирает обороты феномен свитчинга, о чем косвенно свидетельствует рост доли специалистов с двумя высшими образованиями. Самыми популярными направлениями остается Marketing & Sales, SEO и PPC. Существует небольшой разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами. Самой высокооплачиваемой должностью в сфере интернет-маркетинга является Head of PPC с медианой в $1750. Большинство специалистов работают на рынке интернет-маркетинга в среднем 2–3 года.



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