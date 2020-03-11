Сколько зарабатывают интернет-маркетологи

Ежегодно команда Serpstat проводит анонимный опрос и выводит
Коротко об исследовании
Рейтинг зарплат за 2019 год — это уже четвертое исследование уровня зарплат рынка интернет-маркетинга. До Serpstat аналогичные исследования проводились только для IT-специальностей, и отсутствие прозрачной вилки зарплат для интернет-маркетологов натолкнула на мысль о необходимости такого исследования.
В опросе за 2019 год поучаствовали 9726 интернет-маркетологов разных специальностей: от копирайтеров и редакторов до SEO/PPC Project менеджеров Украины, России, Беларуси и Казахстана.
При анализе данных ребята выводили не среднее арифметическое, а медиану, так как в этом варианте нивелируется разброс при наличии больших чисел. Например: если в опросе приняли участие пять человек и указали, что их зарплаты: $300, $400, $450, $450, $3000, то среднее арифметическое покажет, что средняя зарплата $920. Это значение искажено верхним числом, которое значительно отличается от всех предыдущих. Чтобы показать более объективную цифру, воспользуемся медианой, и возьмем среднее число из всей выборки — $450.
Среди респондентов 69% украинцев, 24% россиян, 5% белорусов и 2% казахстанцев.
Распределение по полу оказалось таким же, как и в предыдущем опросе, а именно, 57% респондентов мужчин и 43% женщин.
Медиана по возрасту для инхаус-работников составила 28 лет, для фрилансеров — 29.
Образование
Увеличилось количество респондентов с двумя высшими образованиями и уменьшилось со средним, относительно опроса за вторую половину 2018 года. Так 74% респондентов имеют высшее образование, 12% неоконченное высшее, а двумя высшими образованиями могут похвастаться 7%.
Это может свидетельствовать как о феномене свитчинга, когда специалист кардинально изменяет сферу деятельности, так и получения дополнительного образования в сфере интернет-маркетинга.
Также вырос уровень знания английского среди респондентов. Английским языком на уровне intermediate владеют 39% респондентов (относительно 27% с прошлого опроса).
Профессиональные параметры
В топе по популярности среди диджитал-профессий остается Marketing & Sales (32%), на второе место вырвалась должность SEO-специалиста (29%) и третье место у PPC-специалистов (15%).
Большинство специалистов работают в интернет-маркетинге от двух до трех лет (20% и 19%).
Половина специалистов работает в in-house командах, а процент фрилансеров снизился до 14%, что свидетельствует о росте популярности стабильной работы в офисе относительно гибкой, но ненадежной работы на фрилансе.
По локализации проектов изменений было немного, всё так же доминирующий рынок для респондентов — СНГ.
Также интересным выводом стало то, что уровень зарплат фрилансеров, работающих на зарубежный рынок, выше, чем у специалистов в in-house.
Но несмотря на рынок, тип компаний и проектов, медиана по зарплатам респондентов выросла на $200.
Уровень зарплат по должностям
Для четкого анализа распределения зарплат по должностям мы взяли классическую структуру профессиональной компетенции IT-сферы: Junior, Middle и Senior.
Такая структура существует далеко не во всех компаниях, но помогает сформировать общую картину по уровням зарплат специалистов разных компетенций.
Также мы приводим данные без привязки к городам и странам, поэтому итоговые цифры могут отличаться. Чтобы посмотреть информацию по регионам, воспользуйтесь виджетом.
SEO-специалисты
Большая часть респондентов SEO-специалистов имеют уровень компетенции Middle с медианой в $750. По сравнению с прошлым опросом выросла медиана зарплаты для SEO Team Lead на 20%, а уровень для аналитиков снизился на 29,5%.
PPC-специалисты
Большинство респондентов также отметили, что уровень их компетенции соответствует ступени Middle. Так как мы увеличили выборку специалистов из регионов, то и средний уровень зарплат тоже снизился. Например, медиана для Head of PPC упала на 24%.
Контент-маркетологи
Медиана для должности Content-Marketer составила $550, что на 10% выше, чем в предыдущем году, а медиана редактора выросла на $100.
SMM-специалист
Среди опрошенных специалистов большинство работают на позиции Middle. Как и в прошлом году наблюдается плавный рост зарплат. Зарплата Junior SMM выросла на 14%, а медиана для сферы SMM составила $600.
SEO/PPC Project Manager
Большинство респондентов SEO/PPC Project Manager работают на позиции Senior. Средняя зарплата проджект менеджеров составляет $1200. Медиана для специальностей изменилась незначительно: например, зарплата Middle PM выросла на 4%.
Marketing & Sales
Большинство респондентов соответствуют уровню компетенции Middle. Медиана же составила $800.
Распределение по полу
Согласно собранным данным, 70% опрошенных SEO специалистов и 67% SEO/PPC Project Manager — мужчины, а женщин больше в сфере контент-маркетинга (75%) и SMM (63%). Баланс практически полностью был достигнут в сфере Marketing & Sales.
До сих пор существует разница в заработной плате мужчин и женщин. В среднем сейчас небольшой перевес в сторону мужчин, которые получают на $100 больше.
Итоги
- В исследовании приняли участие 9726 специалистов, что на 42% больше, чем в предыдущем опросе.
- Медиана по возрасту находится на отметке 28–29 лет.
- Всё сильнее набирает обороты феномен свитчинга, о чем косвенно свидетельствует рост доли специалистов с двумя высшими образованиями.
- Самыми популярными направлениями остается Marketing & Sales, SEO и PPC.
- Существует небольшой разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами.
- Самой высокооплачиваемой должностью в сфере интернет-маркетинга является Head of PPC с медианой в $1750.
- Большинство специалистов работают на рынке интернет-маркетинга в среднем 2–3 года.
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