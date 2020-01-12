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Старт нового рейтинга зарплат Serpstat: как коронакризис повлиял на заработок интернет-маркетологов в 2020
Анастасия Сотула
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Сложность: изи изи
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Команда Serpstat ежегодно проводит исследование рынка зарплат. Даже в стабильных условиях анализ рынка приносил инсайды, но что же происходит в нише сейчас, когда карантин и коронакризис изрядно потрепали не только рынок интернет-маркетинга, а и всю мировую экономику? Именно это хочет выяснить команда Serpstat. Но нам не справиться без вашей поддержки. Пройдите короткий анонимный опрос, чтобы внести свой вклад в масштабное исследование рынка.

Подробнее об исследовании

Рейтинг зарплат Serpstat — это независимый обезличенный опрос интернет-маркетологов (SEO- и PPC-специалистов, контент-маркетологов, менеджеров по продажам), цель которого — сформировать прозрачную вилку зарплат на digital-рынке Украины, России, Беларуси и Казахстана.  

Кому полезны данные

Уже третий год результаты рейтинга зарплат помогают новичкам, опытным специалистам и рекрутерам быть в курсе того, чем живет рынок интернет-маркетинга, какие финансовые перспективы у той или иной должности, соответствует ли их заработок зарплатам в нише, во сколько обойдется опытный специалист.

Что мы уже знаем

В результате двух прошлых исследований рынка «Сколько зарабатывают интернет-маркетологи» и «Как карантин повлиял на интернет-маркетинг», команда собрала 15 000 анкет. Что удалось выяснить:

  • Зарплаты женщин интернет-маркетологов в среднем ниже, чем мужчин.

Зарплаты женщин интернет-маркетологов в среднем ниже, чем мужчин

  • Работа с зарубежными рынками остается самой прибыльной, вне зависимости от типа компании.

Работа с зарубежными рынками остается самой прибыльной, вне зависимости от типа компании

  • 40% опрошенных коснулось сокращение зарплат, связанное с карантином. 
  • Самая высокооплачиваемая должность — Head of PPC.
  • Более 50% респондентов отметили сильное проседание интернет-продаж, что повлекло снижение зарплат.
  • 46% сообщили об оттоке клиентов, это также отразилось на уровне заработка специалистов. 

Для удобства пользователей Serpstat создали виджет, который показывает средний уровень зарплат на основе выбранной специальности, стажа, типов проектов и команд. Оцените свою зарплату.

Как заполнить анкету

Перейдите на страницу с виджетом и кликните на кнопку «Заполнить анкету». Авторизуйтесь с помощью профиля в Facebook или в LinkedIn. Данные о личных аккаунтах участников опроса не собираются. Авторизация нужна только для того, чтобы не допустить накрутки и получить достоверные данные.
 Как заполнить анкету

Заполняйте анкету и становитесь частью масштабного исследования! Вместе мы сделаем рынок интернет-маркетинга прозрачным.

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Анастасия Сотула

Редактор блога Serpstat

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