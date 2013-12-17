Тренды в Digital: коротко о самом интересном

Расскажу о некоторых событиях и тенденциях уходящего 2013-го года в Digital. Дополняйте в комментариях, мне интересно, что привлекло именно ваше внимание. Контент-маркетинг как был в тренде, так и есть. Если не получается регулярно генерировать контент, стоит дважды подумать, создавать ли страницу в социальных сетях. Учитывая массу контента, нужно бороться за внимание пользователя: в идеале контент должен провоцировать реакцию, иначе в дальнейшем равнодушный пользователь не будет видеть ваши посты (в то время как платный трафик обходится совсем не дешево). Клиенты пристальнее выбирают подрядчика, следят за работой SMM-специалиста и активно включаются в процесс и это очень хорошо.

Многие контентные проекты давно смотрят в сторону персонализации. Правильно показывать пользователю тот контент, в котором он потенциально заинтересован. Так, приложение Prismatic анализирует интересы читателя в социальных сетях и выдают соответствующую подборку новостей. The NYTimes также представили свои наработки в этом направлении. Думаю, в следующем году будет еще больше хороших примеров.

Продвинутые компании в b2b-секторе потихоньку осваивают «белые книги» и вебинары. Кроме того, сегодня происходит переход от отдельных генераторов лендингов, сервисов email-рассылок и платформ вебинаров к комплексным решениям по лидогенерации (в качестве примера можно назвать решения GetResponse).

Многие наконец пытаются отслеживать эффективность активаций в социальных сетях (их влияние на продажи). Например, при помощи промо-кодов. (Мы даже создали специальный сервис для этого). Но вообще-то от конкурсов все тоже подустали. Конечно, технику Apple периодически разыгрывают, но в целом это идет на спад. Многие задумались над новыми форматами. Одна из свежих идей: квесты, все участники которых становятся призерами.

Если раньше только транснациональные компании открывали специальные отделы для отработки мировых информационных поводов (создание контента на горячие темы), то теперь об этом задумываются почти все. Причем речь не только про картиночки в стиле Oreo, но и про реальные действия (нужно быстро среагировать и провести акцию). Кстати, на время событий в Киеве многие бренды отказались от развлекательного и рекламного контента, но некоторые из них нашли вариант оставаться в эфире и быть при этом полезными.

Отдельно отмечу новый сервис авиакомпании KLM: теперь при онлайн-регистрации на рейс можно выбрать возле кого сидеть: вы попросту получаете ссылки на профили в социальных сетях всех пассажиров рейса. Это уникальная новая услуга в этом сегменте. Уверена, можно придумать еще десяток других не менее интересных возможностей, подумав, как связать фанов на странице в Facebook и реальных клиентов бизнеса.

И еще очень понравились новые биллборды от British Airlines, «отслеживающие» самолеты. Простой инсайт про ожидание путешествия как чего-то волшебного и умное технологическое решение творят чудеса. Дальше однозначно будет еще интереснее!