Маркетинг

Интервью с Ольгой Трофимовой — руководителем проекта Yaware
Олег Саламаха
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Системы учета рабочего времени и продуктивности — довольно интимная «штука». Мало того, что программа фиксирует все действия в онлайне, требует комментариев, еще и скриншоты и снимки на веб-камеру делает в «рандомном порядке». Но это — инструмент, который может принести как пользу, так и вред (скажем, если ваш начальник — тиран). В Netpeak мы сначала «тестировали» Lizma, а теперь перешли на Yaware. Система очень качественная, а потому нам стало интересно расспросить Ольгу Трофимову о том, чего не знает рядовой пользователь.

проект Yaware

— Ольга, ты — душа проекта Yaware. До этого проекта ты была руководителем или подчиненным?
До того, как мне доверили проект Yaware, я работала в отделе маркетинга компании MagneticOne заместителем руководителя отдела.
— Как ты пришла в Yaware? Чувствуешь ли ты потенциал в проекте на долгие годы лично для себя?
В Yaware я не совсем пришла, поскольку уже работала в компании пол года до момента назначения руководителем проекта. Потенциал у проекта огромный, сейчас я все силы отдаю развитию Yaware, мне нравится темп и возможность испытать себя как специалиста. Конечно, я буду с удовольствием работать в Yaware, поскольку проект ещё молодой, есть много идей и желание их реализовывать.
— Сергей Петренко в интервью сказал нам следующее:
«Если у сотрудника сделана вся работа, то никого не волнует, чем еще он занимается в рабочее время». Что ты думаешь по этому поводу?
— Действительно ли нужна система контроля и жесткие правила?
Система контроля и жёсткие правила в определённых компаниях и для определённых специалистов необходимы. Недавно наш сотрудник ездил забирать посылку от солидного интернет-магазина. Служба доставки находится в другом конце города. И не забрал, потому что сотрудники службы вместо 7 часов решили закрыть офис в 6.Контроль за использованием времени необходим прежде всего самому сотруднику. В компаниях, где сотрудники не привязаны к работе с клиентами, руководители, как правило обращаются к Yaware, когда возникают проблемные моменты — невыполнение задач в срок, разногласия в оплате и другие.
— Какими преимуществами обладают те, кто выбирают Yaware среди подобного программного обеспечения?
Благодаря тому, что Yaware веб-сервис — это возможность вести учёт времени удалённо — в филиалах, а также руководителю контролировать работу в офисе, находясь, например, в длительной командировке. Среди преимуществ — удобный «дружелюбный» интерфейс, готовые графики «продуктивности», адекватная помесячная плата и бесплатные обновления — мы всё время работаем над улучшением функционала сервиса.
— Это хорошая программа не только для офисных работников, но так же и для фрилансеров?
Да, мы получаем много отзывов от фрилансеров, которые очень довольны своими результатами. С помощью Yaware они чётко могут посчитать, сколько им стоит лишнее непродуктивное время. Для фрилансеров есть возможность использования бесплатной версии с базовыми возможностями.
— Прокомментируй безопасность пользовательских данных?
Информация с компьютеров пользователей передаётся по защищённому протоколу (SSL). База данных сохраняется в зашифрованном виде на удалённых серверах сервиса Amazon (AWS). Доступ к данным строго ограничен — только авторизированные сотрудники имеют доступ к файлам на сервере.
— Когда можно ждать клиента Yaware для Linux\Mac?
Работа над клиентом под Linux на стадии завершения, ориентировочные сроки релиза — 1 месяц. Под Mac клиент будет немного позже. Мы очень заинтересованны как можно быстрее закончить клиент Yaware для Linux\Mac. Однако есть ещё ряд приоритетных задач, которые сдвигают сроки релиза. Так, в 2011 году была добавлена функция, которую запрашивали очень много пользователей — экспорт отчётов в PDF и csv форматы, дорабатывалась коробочная (локальная) версия Yaware.

экспорт отчётов в PDF и csv форматы

— Наверняка ты получаешь фидбек от пользователей. Если есть какая-либо частая ошибка или популярный вопрос — давай их опубликуем, дополнив твоими ответами?
Из технических:
Как быть, если за одним компьютером работает несколько сотрудников?
Yaware идентифицирует сотрудников по их логину и названию компьютера в системе. Соответственно, чтобы учитывать время разных сотрудников за одним компьютером, нужно, чтобы они входили под своим логином, как правило это так и есть в компаниях, которые серьезно относятся к безопасности своих данных. Из идеологических:
Есть мнение, что Yaware не подходит для оценки работы сотрудников творческих профессий.
Здесь важно понимать, что Yaware не оценивает работу сотрудника, а только учитывает время работы. Да, мы не рекомендуем творческую работу оценивать прямо по количеству отработанного времени, поскольку здесь более важен результат. В то же время, если результат не достигнут, то уже важно время — как оно было проведено, как распределялось. Есть и риторические вопросы :)
Как можно столько времени на работе смотреть фильмы???
Это о результатах мониторинга.
— Ты сама используешь Yaware? Помогает ли это тебе лично организовать своё время?
Конечно, особенно в такие дни, когда много разных задач, часто переключаюсь с одной на другую и нужно понять, куда время было потрачено. Помогает прояснить картину и лучше планировать время. У нас в компании относительно свободный график, сверяюсь с Yaware, сколько времени отработано. Это очень удобно.Плюс проводим анализ за неделю/месяц по отделу — где тратим больше времени, корректируем если нужно.
— Все ли сотрудники могут видеть свою статистику?
Каждый сотрудник видит, сколько времени он отработал продуктивно или непродуктивно в течение дня. Руководители отделов имеют доступ к информации о сотрудниках своего отдела, директор к общей статистике по компании. Сотрудник всегда может обратиться к своему руководителю за более подробной информацией.
— Спасибо за беседу и до новых встреч! Учитывая, что сегодня — пятница, желаем читателям продуктивых выходных!

   

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Олег Саламаха

VP of Product at Serpstat

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