Ужас №1: Грамматические ошибки Время от времени они встречаются даже в самых отличных и качественных блогах. Но ключевая фраза тут "время от времени". Потратьте совсем немного свободного времени на проверку поста, а потом уже жмите "Опубликовать". Потраченное время с лихвой окупает то, что сразу после публикации ваш пост попадет в rss, агрегаторы, социальные сети, и эти ошибки увидит море пользователей. Контент по прежнему король, но очень многое зависит от того, как вы его подаете.

Ужас №2: Планета Шелезяка Сломанный rss, контакты, которые также сложно найти как гробницу Тамерлана, кривой шаблон, поехавший дизайн - все это отпугнет от вас читателей, как метла кошку. Регулярно проверяйте, все ли у вас работает, не поломан ли миллион скриптиков, плагинчиков и штучек, которые вы прикрутили к своему любимому детищу. Убедитесь, что с вами действительно можно связаться через форму контактов, а письма читателей не уходят в пустоту. Серьезно, это стоит потраченного времени. Ужас №3: Чертовски знакомый контент Вы же не хотите, чтобы ваш контент сразу после публикации растаскивали в неизвестные вам блоги без ссылки на вас? Пользуйтесь золотым правилом - относитесь к другим, так же... Ну, вы поняли. Тем более, что поставить ссылку на хороший ресурс в конце позаимствованного поста - точно не сделает вам плохо. Ужас №4: Ужасающе скучные заголовки Хороший заголовок должен-таки кричать "Кликни по мне!". Именно кричать, а не ныть - "Ну, пожалуйста, потрать немного своего времени и кликни на вот эту непонятную чушь". Интригуйте, завлекайте, провоцируйте, но не впадайте в крайности. Не забывайте про такие слова как "интересный", "простой", "откройте для себя", в общем задумывайтесь над тем, что привлекает вас на других блогах и используйте у себя. P.S. Чрезмерное "краснословие" тоже пока никого до добра не довело. Ужас №5: Заброшенная секция комментариев Если она выглядит как заброшенный дом с приведениями, стоит призадуматься. Но не вешайте сразу нос. Да, в Рунете очень мало комментируют, это правда. Но не оправдание. Начните с анализа контента, который дает максимум и минимум комментариев. Попробуйте быть более животрепещущим, интересующимся, спрашивайте мнения у ваших читателей, начинайте дискуссии. Но не наблюдайте молча за тем, как к вашим последним 10 постам было оставлено 0 комментариев. Ужас №6: Пугающе бесполезный контент Приносите своим читателям пользу и решайте их проблемы. И да, тогда вас будут любить. Думайте о себе не как о блогере, а как о человеке, ко мнению которого прислушиваются, который разбирается в этой тематике, и который может рассказать что-то действительно нужное и важное. Вы хотели бы прийти на прием к ухо-горло-носу и получить консультацию от дерматолога? Наверняка нет:) Ужас №7: Нерегулярный редакторский календарь Будьте регулярны, и не пропадайте на неделю-месяц-или дольше. Ведь блог строится именно на лояльных читателях, а не на случайных прохожих) Уезжаете в отпуск, у вас родилась дочка или вы решили немного расслабиться? Так и напишите об этом или используйте отложенные посты - это очень просто. Ужас №8: Эхо В вашей нише произошло какое-то событие, мероприятие, что-то о чем говорят все? Не вторите эхом огромному количеству блогов, которые пишут об одном и том же. Ведь пользователи здесь не для того, чтобы читать ваш искусный рерайт. Попробуйте рассказать об этом событии с помощью какого-то необычного способа, сделайте сравнение, рейтинг, забавный top-10, добавьте свое или чужое оригинальное мнение, но не превращайтесь в часть дружного хора, который как будто публикует один и тот же пресс-релиз.