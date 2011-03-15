Джим Коллинз в книге "От хорошего к великому" пишет о том, что провал американцев связан с бездумной ставкой на технологии:

"У Соединенных Штатов была самая современная армия в мире. Сверхсовременные истребители. Военные вертолеты. Современное вооружение. Компьютеры. Сложнейшие системы коммуникации. Мили высокотехнологичных сенсоров по всей линии границы. На самом деле, ставка на технологии создала иллюзию неуязвимости. Американцы нуждались не в технологиях, а в простой и последовательной концепции ведения войны, которую бы эти технологии поддерживали. Они кидались от одной неэффективной стратегии к другой, никогда не одерживая верх.

В то же время технологически слабо оснащенные северо-вьетнамские войска следовали своей простой и последовательной концепции: партизанская война на износ, методично рассчитанная на то, чтобы дождаться, пока американское общественное мнение не восстанет против этой войны. И простая техника, которую использовали вьетнамцы, такая как автомат АК 47 (который намного надежнее и проще в обслуживании в полевых условиях, чем сложная М-16), идеально соответствовала их простой концепции. И в конце концов, как известно, США, несмотря на все свое технологическое превосходство, не добились успеха во Вьетнаме. Если вам когда-нибудь придет в голову, что технология может являться ключом к успеху, вспомните войну во Вьетнаме".

Маркетологи Эл Райс и Джек Траут считают, что проблема американцев лежит главным образом в позиционировании (кто бы сомневался):

"Провал во Вьетнаме во многом обусловлен типичным американским "я могу - нет ничего невозможного, надо только постараться". Но какие бы усилия мы не прикладывали, сколько бы солдат не погубили и сколько бы не вбухали денег, проблему нельзя было решить с помощью внешней силы. В Америке по-прежнему царит атмосфера "каждый может", изменить которую пока не способны сотни подобных вьетнамскому примеров. Хотя многие вещи невозможны, как ни старайся".