Зачем ходить в офис, если можно работать из дома

Привычка формируется 21 день, а мы уже полтора года работаем в удаленном режиме. И за этот период work from anywhere сформировалось мнение: если мы более-менее эффективно работали во время карантина удаленно, теперь так будет всегда. Рассказываем, почему смешанный или полный возврат в офис может пойти на пользу сотрудникам и бизнесу.

На удаленке люди менее эффективны в работе

Говорят, что общий враг помогает сплотиться. Какое-то время таким «врагом» был карантин. Действительно, в начале из страха потерять работу, потерять клиентов, выпасть из рабочего процесса, люди собирались и работали эффективно. Иногда даже более продуктивно, чем до пандемии.

Сейчас, когда карантин стал привычной частью нашей жизни, снизилась вовлеченность и эффективность.

Об этом говорят результаты исследования:

Почему произошло снижение продуктивности? У людей уменьшился период работы над задачами в состоянии потока, увеличилось время на онлайн-собрания, снизилось время на встречи один на один.

Коммуникация оффлайн помогает лучше считывать эмоции

Доказано, что человеческий мозг напрягается в разы больше, когда считывает выражения лиц с монитора, а не вживую.

Существует даже психологическое явление Zoom fatigue — «усталость от Zoom/ видеоконференций», подтвержденное стэндфордскими исследованиями.

Чрезмерный зрительный контакт с близкого расстояния не естественен для человека, это стрессовая ситуация для организма, особенно если этих контактов много, и при этом нужно смотреть на себя. Все это способствует развитию социальной тревожности.

Уловить недовольство в коллективе, недосказанность и напряжение проще лично, в живом общении. Особенно это касается встреч один на один или встреч с обратной связью. В офисе есть возможность с глазу на глаз передать свои эмоции и мысли относительно работы сотрудника. Такая обратная связь воспринимается корректнее, чем в переписке или через видео.

Работа в офисе создает возможность придерживаться Work-life balance

Исследования показывают, что самая большая проблема ремоута — переключиться с рабочего режима на домашний. Неприятный бонус: одиночество и проблемы с коммуникацией.

Ваша самая большая проблема, связанная с работой на удалёнке:

27% — нет возможности переключиться;

16% — трудности с сотрудничеством и общением;

16% — одиночество;

15% — отвлекающие факторы дома;

12% — оставаться мотивированным;

7% — то, что нахожусь в разных часовых поясах с коллегами;

7% — другое.

Офис — место, где надо работать, а дом для отдыха. Если долго работать там, где привык отдыхать, рано или поздно эффективность будет падать.

Также дома можно убеждать себя поработать еще часок, затем еще один, а потом просто рухнуть спать. Из офиса в любом случае нужно добраться домой. Эти полчаса-час в дороге позволяют переключиться больше, чем переход в соседнюю комнату дома.

Поездка в офис к определенному времени дисциплинирует и разделяет время на рабочее и личное. Поход в офис — это важная привычка и жизненный ритуал. Проснулся, почистил зубы, позавтракал, поехал в офис.

Дружба и общение на личные темы повышает чувство причастности и продуктивность

Опрос BCG про продуктивность в ковидную эпоху показывает, что на продуктивность в команде влияют социальные связи (причастность). У сотрудников, удовлетворенных общением с коллегами, в 2-3 раза больше шансов сохранить и повысить продуктивность:

Cотрудники, удовлетворенные социальным взаимодействием, с большей вероятностью сохранят или улучшат производительность при выполнении совместных задач

Удаленка ускоряет выгорание

Вряд ли это утверждение актуально для тех, кто работал на фрилансе ещё до того, как удаленка стала трендом. Тем не менее работать из дома без условий локдауна — совсем другая история. Напомним, как непросто было сохранить свое психологическое здоровье весной 2020: «Карантин 2020 — как сохранить здоровую психику».

Отметим, не всем удалось справиться с нагрузкой. Так, исследование monsters.com показывает, что 69% респондентов испытывают синдромы выгорания, начиная с мая 2020.

Изоляция, отсутствие переключений между работой и отдыхом, разрядка в виде small talk с коллегами на перекурах и за утренним кофе, живые эмоции при личных встречах — все это может приблизить выгорание.

Как не выгорать — два поста по теме

Проблемы с онлайн-коммуникацией влияют на бизнес в целом

Согласно отчету Nextiva, дистанция, которую нам пришлось сохранять привела к потере клиентов, упущенным дедлайнам, конфликтам и увольнениям. В частности, сотрудники пропускали важные письма, сообщения. Не удивительно, общение перешло в переписку и, чтобы выполнять задачи, нужно сосредоточиться, направить внимание на конкретную работу. Для этого приходится отключить уведомления в чатах и не проверять почту каждый час.

Оффлайн работа формирует идентичность и лояльность к компании

Работая из дома, человек не ощущает такую идентичность с компанией, как находясь в офисном пространстве, где само «поле» помогает. Также ощущение причастности к компании и ее успехам сильнее в пространстве компании — офисе.

Кстати, почитайте пост «17 идей оформления офисных пространств от IT-компаний Украины». Здесь собраны фишки и крутые решения, которые мотивируют сотрудников работать из офиса.

Сейчас, когда часть сотрудников вышла на постоянную или частичную работу из офиса, люди, работающие из дома во время видеосовещаний могут чувствовать себя сторонними наблюдателями, а не активными участниками.

Когда на колле часть команды вещает из офиса и кто-то чуть понижает голос – онлайн-участники, уже ничего не услышат. Добавим к этому возможные неисправности: заторможенность картинки, время на подключение... И вот человек по ту сторону экрана уже не чувствует себя частью коллектива.

Офис — часть корпоративной культуры и здесь быстрее обучаются новички

Новички и джуниоры оказались наиболее уязвимой частью команды во время дистанционной работы, потому как им нужна постоянная помощь и консультации коллег. Работа вне офиса или работа в офисе, где нет старичков, отрицательно сказывается на их адаптации и профессиональном развитии. Кроме того, офис как часть корпоративной культуры становится для новичков-удаленщиков закрытой темой. Вместе с ней ребята теряют важную составляющую мотивации — общение в крутом коллективе единомышленников, совместный досуг, поддержку коллег.

Материал написан на основе поста в канале HR-среда.