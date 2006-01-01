Олексій Селезньов
Автор NJ з 2016
Позиція:
Head of Analytics Dept at Netpeak Core
Компанія:
Netpeak
Моє місто:
Ukraine, Odesa
Інформація про себе
Автор та викладач курсу «Мова R для інтернет-маркетингу". Автор розширень (пакетів) для мови програмування R: rgoogleads, rfacebookstat, rytstat, rym ті інших. Автор телеграм каналу R4marketing, який присвячений застосуванню мови R у задачах інтернет-маркетингу. Контент каналу складається з новин, статей, доповідей, вебінарів та релізів нових версій пакетів.