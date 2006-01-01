Ілля Стрижак

Ілля Стрижак

Автор NJ з 2017
Позиція:
Middle PPC Specialist at Enterprise Department
Компанія:
Netpeak
Моє місто:
Ukraine, Kharkiv
Інформація про себе
PPC-фахівець у Netpeak. У компанії з 2017 року.

Свіжі матеріали

Кейси
PPC
1664 4
Як зменшити CPA вдвічі за допомогою колтрекінгу — кейс PPC для Viknar’off
Кейси
PPC
Як зменшити CPA вдвічі за допомогою колтрекінгу — кейс PPC для Viknar’off
1664 4
Кейси
PPC
2948 17
Digital-кампанія мобільного застосунку Prom.ua у Facebook: як зрости на 52% за інсталами та знизити CPA шляхом правильної атрибуції
Кейси
PPC
Digital-кампанія мобільного застосунку Prom.ua у Facebook: як зрости на 52% за інсталами та знизити CPA шляхом правильної атрибуції
2948 17