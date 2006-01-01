Катерина Волкова

Інформація про себе

Vivat – видавництво книжкових бестселерів. Входить у трійку найбільших в Україні, в середньому випускаючи 400 нових тайлів на рік. Видавництво Vivat мультижанрове, працює за трьома генеральними напрямами: non-fiction, fiction та дитяча література. Сьогодні налагоджена співпраця із більш ніж 25 країнами світу. Наша соціальна місія – популяризація читання та промоція українських авторів. Читай, мрій, дій!