Михайло Кудрявський

Михайло Кудрявський

Автор NJ з 2025
Позиція:
CEO
Компанія:
Membrana Media
Інформація про себе
CEO Membrana Media, міжнародний AdTech експерт.

Свіжі матеріали

Бізнес
1124 6
Відео на сайті: як видавцю створити міні-YouTube з найменшими витратами
Бізнес
Відео на сайті: як видавцю створити міні-YouTube з найменшими витратами
1124 6