Відео на сайті: як видавцю створити міні-YouTube з найменшими витратами

Відео на сайті: як видавцю створити міні-YouTube з найменшими витратами

Увага користувача в мережі дуже короткочасна, і наразі єдиний формат, що дає споживати більше контенту за одиницю часу, — це відео. Відвідувач сайту з більшою ймовірністю натисне на відеоплеєр, ніж заглибиться у текст. На ринку вже є чудові й прості рішення, котрі допоможуть редакціям легко і швидко створювати якісний відеоконтент.

У цій статті я розповім, як перетворити відео на справжній інструмент для монетизації й чому варто почати це робити — особливо якщо у вас новинний сайт.

Соцмережі забирають частину трафіку

Відео домінує на всіх платформах завдяки віральності й здатності утримувати увагу.

Великий обсяг відеоконтенту в соцмережах щоденно залучає мільйони користувачів і водночас формує звичку швидкого споживання контенту. Через безперервний потік оновлень на платформах виникає так званий синдром нескінченного прокручування стрічки.

Ця поведінка негативно впливає на новинні сайти, де переважає текстовий контент, рівень залученості аудиторії падає. Утримати його здатне відео, але його створення вимагає чималих ресурсів.

Проте є вихід — автоматизувати створення відеоконтенту, використовуючи вже наявні текстові матеріали.

Створювати відео — не так дорого і складно, як здається

Є кілька інструментів, котрі значно полегшують роботу редакціям — Lumen5, Invideo, Wochit допомагають швидко і недорого створювати відео навіть за відсутності досвіду у монтажі. Достатньо завантажити текст, і вони самі перетворять його на готовий ролик з потрібними ефектами й музикою.

Коротка інструкція для видавців з генерації відео у сервісі Membrana Video Platform

Це дає створювати якісні ролики без зайвих витрат і швидше залучати аудиторію на сайт. Якщо у вас немає ресурсів займатись цим самостійно, це також не проблема. Так, команда відеопродакшн Membrana Media вже тривалий час допомагає партнерам щодня створювати релевантний відеоконтент для топових новин регіону.

Видавцю навіть не доводиться самостійно визначати найпопулярніші новини. Система автоматично фіксує висхідний трафік на матеріал, і за мить всередині статті з’являється ролик, що доповнює журналістський текст.

Вибудовування правильних очікувань

Я називаю це clear user intent — коли люди ще до переходу на сторінку новини розуміють, що там буде відео.

За моїми даними, у таких випадках залучення до перегляду збільшується у 3–5 разів, оскільки відео виправдовує очікування читачів і пропонує саме той контент, за яким вони прийшли.

Така тенденція суттєво покращує ключові показники сайту для видавців:

Час на сторінці — тривалість перегляду сторінок з відео збільшується в 2,6 рази, що також призводить до збільшення кількості кліків на статтю. Перегляди сторінок — люди за звичкою клікають на інші відео, щоби продовжити перегляд новин. Соціальний обмін — відео поширюється у соцмережах на 1200% частіше, ніж текст і зображення. Кліки — публікації з відео отримують у середньому на 83% більше кліків порівняно з текстовими публікаціями без відео. Фокус на відео як основному елементі сторінки

Крім зростання залученості користувачів, створення відео дає вашому ресурсу ще одну важливу преференцію. Відеореклама приносить у рази більше грошей, ніж стандартні банери.

Зібрати «вершки» з реклами можна, розмістивши плеєр у преміальній позиції, тобто в найвидимішій частині екрана. І продавати рекламу саме In-Stream, тобто таку, що показується всередині відеоконтенту — перед, під час або після основного відео, подібно до реклами на Youtube. А не як Accompanying content — тобто банери, описи, відеоролики, інтерактивні елементи або інші медіа, що з’являються поруч з основним контентом.

Відеореклама продається через програматик-аукціони з урахуванням даних про аудиторію, оголошення показуються дійсно зацікавленій аудиторії. Актуальність пропозиції збільшує інтерес і залученість користувачів, а видавці можуть виставляти за такі відеослоти вищі ставки.

Бренди готові добре платити, щоби потрапити до такої аудиторії.

Релевантність відеоконтенту — запорука успіху

Важливо створювати контент, що адаптований до сторінки й на 100% резонує з тематикою статті. Лише таким чином можна сформувати у користувачів нові звички споживання контенту на вашому сайті. Відео поза темою матеріалу підриває довіру підписників, і з часом залученість до перегляду буде знижуватися.

Якщо вставляти короткі відеоогляди посеред статті, люди частіше дивляться їх до кінця. Ці відео плавно переходять в інші текстові історії, а функція автоплей робить свою справу, показуючи відеорекламу по всьому тексту.

Наприклад, такої стратегії дотримуються наші партнери в Україні — найбільший інформаційний портал країни OBOZ.UA. Відеовиробництво Membrana Media створює для редакції порталу 900 тематичних відеороликів щомісяця.

Водночас OBOZ.UA, зберігши доходи від Accompanying контенту, посилив свій рекламний арсенал ще одним високоприбутковим преміумформатом і збільшив загальний RPM на 25%. А загальна вигода від впровадження відеостратегії Membrana Media допомогла видавцю збільшити дохід на 100%.

Інтерактивність і звук — додаткові фактори залучення аудиторії

Сучасне преміумвидання — не лише про яскраві рекламні місця й значний трафік. Ви пропонуєте підписникам унікальний контент — зараз відео перетворилися на повноцінні відеосюжети й містять коментарі експертів, огляди та інтервʼю.

Плеєр на сайті з відео мандрує за читачем і залишається у правому куті екрану. Користувач може додивитися сюжет у зручний момент без необхідності знову шукати його в статті. Реклама в плеєрі програється у найдорожчому форматі — In Sream, аналогом котрого є рекламні пре-ролики на ютубі для користувачів без підписки.

Якщо ви ще не займаєтесь виробництвом релевантного відео, використовуйте доступні рішення і починайте впроваджувати відеостратегію. Наша команда відеовиробництва завжди готова допомогти видавцям зі створенням відеоконтенту, котрий легко масштабувати й адаптувати під потреби редакції.

Багато хто хоче мати свій кишеньковий YouTube. Тож чому б вже зараз не закласти перший камінь у фундамент цієї мрії?

Думка авторів гостьового поста може не співпадати з позицією редакції та спеціалістів агентства Netpeak.